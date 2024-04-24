https://sputnikarabic.ae/20240424/ضابط-سويسري-المساعدات-الأوكرانية-تصب-في-مصلحة-المجمع-الصناعي-العسكري-الأمريكي-1088234425.html

ضابط سويسري: المساعدات الأوكرانية تصب في مصلحة المجمع الصناعي العسكري الأمريكي

ضابط سويسري: المساعدات الأوكرانية تصب في مصلحة المجمع الصناعي العسكري الأمريكي

سبوتنيك عربي

أفاد العقيد المتقاعد وضابط المخابرات السويسري السابق والمستشار السابق للناتو، جاك بو، بأن الأموال التي خصصتها أمريكا لأوكرانيا قد لا تصل إلى كييف. 24.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-24T05:43+0000

2024-04-24T05:43+0000

2024-04-24T05:43+0000

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وقال بو في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "إذا نظرنا إلى حزمة المساعدات المالية هذه، سنرى أنها تصب في المقام الأول في مصلحة المجمع الصناعي العسكري الأمريكي. وهذا يعني أن الأموال لن توجه إلى أوكرانيا، بل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في المقام الأول، بهدف المساعدة في إنتاج المزيد من الأسلحة".ووفقا له، فإن "حقيقة أنه نتيجة الانقطاع الطويل في دعم كييف من قبل الحلفاء الغربيين، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر كبيرة في الآونة الأخيرة. ولذلك، فإن كميات المساعدات التي يستعد الغرب حاليًا لتحويلها إلى أوكرانيا ليست قادرة على عكس الوضع الحالي على الأرض".وأمس الثلاثاء، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو إنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، فقدت القوات الأوكرانية ما يقرب من 500 ألف شخص، مؤكدا أن الجيش الروسي لديه الآن زمام المبادرة على طول خط الاتصال القتالي بأكمله ويستمر في طرد العدو.وأشار شويغو إلى أن الجيش حرر بيرفومايسكوي وبوغدانوفكا ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك، ويقوم بتوسيع منطقة السيطرة في بيرديتشي وغورغيفكا.وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن قرار تخصيص مساعدة إضافية لكييف كان متوقعًا؛ فهو سيزيد من تدمير أوكرانيا وإثراء الولايات المتحدة.

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