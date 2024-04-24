https://sputnikarabic.ae/20240424/عالم-الفرص-روسيا-ودول-الخليج-تعمل-على-توسيع-آفاق-التعاون---1088257384.html

"عالم الفرص"... روسيا ودول الخليج تعمل على توسيع آفاق التعاون

"عالم الفرص"... روسيا ودول الخليج تعمل على توسيع آفاق التعاون

سبوتنيك عربي

تحدثت "سبوتنيك" عربي، مع المشاركين في منتدى الأعمال الدولي السنوي "عالم الفرص"، الذي تنظمه جامعة سينرغيا، بدعم من مؤسسة "روسكونغرس" في دبي. 24.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-24T14:42+0000

2024-04-24T14:42+0000

2024-04-24T14:57+0000

اقتصاد

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101526/91/1015269143_0:156:2989:1837_1920x0_80_0_0_89716afea8a96b9f59e84df0017f1a3c.jpg

وقالت تاتيانا باكالتشوك، الرئيس التنفيذي لشركة "وايلد بيريس"، لـ"سبوتنيك"، إن "الشركة تعتزم دخول أسواق الخليج، والمفاوضات مع الإمارات العربية المتحدة لا تزال مستمرة، وبمجرد أن نفعل ذلك، سنخبركم على الفور ونخبركم بالنتائج. أكرر هناك خطط. هذه منطقة مثيرة للاهتمام بالنسبة لنا، ونحن على استعداد للتعاون مع دول أخرى في الخليج، وهناك العديد من الفرص للأعمال التجارية، وخاصة الرقمية منها. نحن نتطلع لبدء العمل هنا". وأشارت ممثلة مكتب الشيخ سعيد آل مكتوم، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في دبي، ن. أولينيكوفا، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إلى أن "الإمارات هي بوابة أسواق منطقة الشرق الأوسط".وأضافت أولينيكوفا: "تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم فرصة عظيمة لدخول أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن نتحدث عن البنية التحتية التي تم إنشاؤها بالفعل والصناديق القائمة والجاهزة لتخصيص الاستثمارات لتطوير الأعمال في مختلف الصناعات، وبالإضافة إلى ذلك، فإن التشريع هنا مرن للغاية، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة ملاذ آمن، حيث تتدفق التكنولوجيا ورأس المال من كل من رابطة الدول المستقلة ومن جميع أنحاء العالم". وقال ممثل سفير الأعمال الروسي في منظمة "بيزنس روسيا"، علاء زعرب، لـ"سبوتنيك"، إنه "تم إنشاء علاقات ودية متساوية بين روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة. الطلب والعرض ينمو يوميا بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، وتقاس العلاقات الاقتصادية بين البلدين على مدى عقود. وبطبيعة الحال، هناك بعض الصعوبات، على سبيل المثال، اللغة، ومع ذلك، في كثير من الحالات يتم التغلب على جميع العوائق بسهولة، وبالتالي لا يتم تشكيل شراكات متبادلة المنفعة فحسب، بل أيضًا علاقات ودية بين الشركات الروسية والإماراتية. دعونا نأمل أن ينمو حجم التبادل التجاري بينهما أيضًا". وقالت مديرة مركز تطوير الاقتصاد الإبداعي، يكاترينا تشيركس زاده، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن "روسيا والإمارات العربية المتحدة، يكثفان التعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي، حيث تعمل روسيا الآن بنشاط على تطوير الاقتصاد الإبداعي. ويهدف الجانب الروسي إلى تصدير وتطوير البرامج المشتركة، بما في ذلك للأسواق العالمية، ونحن على ثقة من أن المنتجات الروسية سيكون لها طلب كبير، خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبدي الإمارات اهتماماً كبيراً بالمحتوى الروسي، بما في ذلك الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو والتصميم وغيرها. إن مثل هذا التعاون المتبادل المنفعة تدعمه أيضًا المصالح والتقاليد المشتركة". وتحدث سيرغي فاسيلييف، رئيس قسم تطوير الشراكات الأكاديمية في معهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا، في مقابلة مع"سبوتنيك"، عن العمل المشترك بين جامعة الشارقة وسكولكوفو، قائلا: "تتمتع جامعة الشارقة بكفاءات طبية متميزة، ويحتل سكولكوفو اليوم مكانة رائدة في مجال الرياضيات والذكاء الاصطناعي في روسيا، ومن خلال الجمع بين هذه العناصر، تتاح للأطراف الفرصة لإنشاء مشاريع مشتركة. وهكذا، تمت الموافقة على إنشاء مختبر الذكاء الاصطناعي المشترك للطب الحيوي (BIMAI-Lab)، وتمويله، وتم إطلاق أول شركة ناشئة في الشارقة، ونحن واثقون من أن هذا سيسمح لنا بدخول الأسواق الدولية".وينعقد منتدى الأعمال الدولي "عالم الفرص" في دبي (الإمارات العربية المتحدة)، في الفترة من 23 إلى 24 أبريل/ نيسان الجاري. وأصبح هذا الحدث بمثابة منصة لتعزيز التعاون بين الشركات الروسية والشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

https://sputnikarabic.ae/20240424/القبول-والإقبال-موجودان-دائما-بين-الشركات-الروسية-والإماراتية-1088248197.html

https://sputnikarabic.ae/20240424/شركات-تعرض-تقنيات-عالية-تحت-شعار-صنع-في-روسيا-في-الإمارات-1088237770.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد