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قاعدة للطائرات المسيرة ومركز استخباري مهم... أبرز خسائر الجيش الأمريكي في النيجر
قاعدة للطائرات المسيرة ومركز استخباري مهم... أبرز خسائر الجيش الأمريكي في النيجر
سبوتنيك عربي
أقر مسؤولون أمريكيون أن استراتيجية الضغط على النيجر ودول أفريقية أخرى، تعاني من صراعات، لقطع علاقاتها مع روسيا، لا تعمل. 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T13:25+0000
2024-04-24T13:25+0000
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جاء ذلك في تقرير نشرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، في 22 من أبريل/ نيسان الجاري، تحدثت فيه عن فشل استراتيجية واشنطن في أفريقيا، وتوقعت خسارة الجيش الأمريكي قاعدة طائرات مسيرة ذات أهمية كبيرة، ومركز استخباري مهم في منطقة الساحل الأفريقي.ونقلت المجلة عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن تدهور العلاقات الذي حدث بين واشنطن والنيجر، جعل القوات الأمريكية تستعد لمغادرة البلاد، في الوقت الذي تدير فيه دول أخرى وجهها عن الأمريكيين لتتجه نحو روسيا، وأبرزها تشاد وأفريقيا الوسطى ومالي وليبيا.ولفتت المجلة إلى قول مسؤول أمريكي، لم تسمه، إن النيجر أجبرت واشنطن على سحب نحو ألف جندي من البلاد خلال الأشهر المقبلة، في ذات الوقت الذي توطد فيه علاقاتها مع روسيا.وقال المسؤول الأمريكي إن التقارب المتزايد بين نيامي وموسكو، أصبح أكبر مصدر قلقل لواشنطن، فيما يتعلق بوجود قواتها في النيجر.ولفتت المجلة إلى أن الانقلاب العسكري الذي شهدته نيامي، العام الماضي، قاد لتخليها عن الاتفاق العسكري الذي تم إبرامه في السابق بين واشنطن وحكومة النيجر السابقة حول الوجود العسكري الأمريكي في البلاد.وقال مسؤول أمريكي لـ"سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، إن وفدا من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" ذهب إلى النيجر لمناقشة "الانسحاب المنظم" للقوات الأمريكية من البلاد.وكان البنتاغون أعلن، في السابع من سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه سيعيد تمركز قواته "كإجراء احترازي"، عبر نقل بعض الجنود من قاعدة في العاصمة نيامي إلى قاعدة جوية شمالا في منطقة أغاديز، وذلك غداة إعلان فرنسا سحب قواتها من البلاد.وفي نهاية يوليو/ تموز 2023، أعلن جيش النيجر على شاشة التلفزيون الوطني إقالة الرئيس محمد بازوم من السلطة، وأعلن الجيش بقيادة قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي تولى السلطة، تنديده بالاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، وذلك قبل الحديث عن إلغاء الاتفاقيات الخاصة بوجود القوات الأمريكية في البلاد، الذي سيجبره على الانسحاب من البلاد.ويصنف جيش النيجر في المرتبة رقم 119 بين أضخم 145 جيشا في العالم ويحتل المرتبة الـ 25 أفريقيا والـ 4 بين جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، التي تضم 15 دولة.ويقدر حجم الإنفاق الدفاعي لجيش النيجر بـ 287 مليون دولار، وعدد جنود الجيش 13 ألفا بينهم 10 آلاف قوات عاملة والباقي قوات شبه عسكرية، ويمتلك 16 طائرة حربية و728 مدرعة.
https://sputnikarabic.ae/20240412/وصول-مستشارين-عسكريين-روس-إلى-النيجر-على-متن-طائرة-محملة-بمعدات-عسكرية-لتدريب-الجيش-1087907516.html
https://sputnikarabic.ae/20240420/إعلام-الولايات-المتحدة-ستسحب-قريبا-ألف-جندي-من-النيجر-1088132890.html
https://sputnikarabic.ae/20240422/وفد-من-البنتاغون-يزور-النيجر-لمناقشة-انسحاب-القوات-الأمريكية--1088196446.html
https://sputnikarabic.ae/20240418/جندي-أمريكي-يطلب-من-الكونغرس-المساعدة-في-سحب-القوات-من-النيجر-1088059890.html
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العالم, أخبار العالم الآن, النيجر, أخبار النيجر, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, النيجر, أخبار النيجر, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم

قاعدة للطائرات المسيرة ومركز استخباري مهم... أبرز خسائر الجيش الأمريكي في النيجر

13:25 GMT 24.04.2024
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandtطائرة مسيرة أمريكية
طائرة مسيرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt
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أقر مسؤولون أمريكيون أن استراتيجية الضغط على النيجر ودول أفريقية أخرى، تعاني من صراعات، لقطع علاقاتها مع روسيا، لا تعمل.
جاء ذلك في تقرير نشرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، في 22 من أبريل/ نيسان الجاري، تحدثت فيه عن فشل استراتيجية واشنطن في أفريقيا، وتوقعت خسارة الجيش الأمريكي قاعدة طائرات مسيرة ذات أهمية كبيرة، ومركز استخباري مهم في منطقة الساحل الأفريقي.
وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش لتوجيهها إلى غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
وصول مستشارين عسكريين روس إلى النيجر على متن طائرة محملة بمعدات عسكرية لتدريب الجيش
12 أبريل, 00:36 GMT
ونقلت المجلة عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن تدهور العلاقات الذي حدث بين واشنطن والنيجر، جعل القوات الأمريكية تستعد لمغادرة البلاد، في الوقت الذي تدير فيه دول أخرى وجهها عن الأمريكيين لتتجه نحو روسيا، وأبرزها تشاد وأفريقيا الوسطى ومالي وليبيا.
ولفتت المجلة إلى قول مسؤول أمريكي، لم تسمه، إن النيجر أجبرت واشنطن على سحب نحو ألف جندي من البلاد خلال الأشهر المقبلة، في ذات الوقت الذي توطد فيه علاقاتها مع روسيا.
احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
إعلام: الولايات المتحدة ستسحب قريبا ألف جندي من النيجر
20 أبريل, 04:46 GMT
وقال المسؤول الأمريكي إن التقارب المتزايد بين نيامي وموسكو، أصبح أكبر مصدر قلقل لواشنطن، فيما يتعلق بوجود قواتها في النيجر.
ولفتت المجلة إلى أن الانقلاب العسكري الذي شهدته نيامي، العام الماضي، قاد لتخليها عن الاتفاق العسكري الذي تم إبرامه في السابق بين واشنطن وحكومة النيجر السابقة حول الوجود العسكري الأمريكي في البلاد.
جنود جيش النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
وفد من البنتاغون يزور النيجر لمناقشة انسحاب القوات الأمريكية
22 أبريل, 16:49 GMT
وقال مسؤول أمريكي لـ"سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، إن وفدا من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" ذهب إلى النيجر لمناقشة "الانسحاب المنظم" للقوات الأمريكية من البلاد.
وكان البنتاغون أعلن، في السابع من سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه سيعيد تمركز قواته "كإجراء احترازي"، عبر نقل بعض الجنود من قاعدة في العاصمة نيامي إلى قاعدة جوية شمالا في منطقة أغاديز، وذلك غداة إعلان فرنسا سحب قواتها من البلاد.
وفي نهاية يوليو/ تموز 2023، أعلن جيش النيجر على شاشة التلفزيون الوطني إقالة الرئيس محمد بازوم من السلطة، وأعلن الجيش بقيادة قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي تولى السلطة، تنديده بالاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، وذلك قبل الحديث عن إلغاء الاتفاقيات الخاصة بوجود القوات الأمريكية في البلاد، الذي سيجبره على الانسحاب من البلاد.
جندي من الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
جندي أمريكي يطلب من الكونغرس سحب القوات من النيجر
18 أبريل, 06:39 GMT
ويصنف جيش النيجر في المرتبة رقم 119 بين أضخم 145 جيشا في العالم ويحتل المرتبة الـ 25 أفريقيا والـ 4 بين جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، التي تضم 15 دولة.
ويقدر حجم الإنفاق الدفاعي لجيش النيجر بـ 287 مليون دولار، وعدد جنود الجيش 13 ألفا بينهم 10 آلاف قوات عاملة والباقي قوات شبه عسكرية، ويمتلك 16 طائرة حربية و728 مدرعة.
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