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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240424/كوريا-الشمالية-واشنطن-تلبي-مصالح-احتكاراتها-العسكرية-في-أوكرانيا-1088234006.html
كوريا الشمالية: واشنطن تلبي مصالح احتكاراتها العسكرية في أوكرانيا
كوريا الشمالية: واشنطن تلبي مصالح احتكاراتها العسكرية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة خارجية كوريا الشمالية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستغل الصراع في أوكرانيا لتلبية مصالح الاحتكارات العسكرية الأمريكية، وفي الوقت نفسه لإخضاع... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T05:07+0000
2024-04-24T05:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
كوريا الشمالية
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وقال نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، إيم تشونغ إيل، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية (CTAC): "هدفهم (الولايات المتحدة) هو الاستفادة من الصراع الأوكراني لإرضاء مصالح الاحتكارات العسكرية الأمريكية وفي نفس الوقت إخضاع مجموعة دمى زيلينسكي كمرشد وتابع لتنفيذ استراتيجية احتواء روسيا".وتابع إيل: "على الرغم من أن الولايات المتحدة تحاول إطالة ما تبقى من عمر سلطات زيلينسكي عن طريق "نقل الدم"، إلا أن هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يغير مصير أتباعه الذين يعانون من سكرات الموت".وفي وقت سابق، أيد مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات خارجية قيمتها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق نتائج التصويت.وحصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن كي يصبح قانونا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20240424/كوريا-الشمالية-ساحة-المعركة-بأوكرانيا-تحولت-إلى-مقبرة-لأسلحة-مختلفة-تفاخرت-بها-واشنطن-والناتو-1088232864.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, كوريا الشمالية

كوريا الشمالية: واشنطن تلبي مصالح احتكاراتها العسكرية في أوكرانيا

05:07 GMT 24.04.2024 (تم التحديث: 05:10 GMT 24.04.2024)
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© Sputnik . Сергей Мамонтов
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صرحت وزارة خارجية كوريا الشمالية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستغل الصراع في أوكرانيا لتلبية مصالح الاحتكارات العسكرية الأمريكية، وفي الوقت نفسه لإخضاع إدارة فلاديمير زيلينسكي لتنفيذ استراتيجية "احتواء روسيا".
وقال نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، إيم تشونغ إيل، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية (CTAC): "هدفهم (الولايات المتحدة) هو الاستفادة من الصراع الأوكراني لإرضاء مصالح الاحتكارات العسكرية الأمريكية وفي نفس الوقت إخضاع مجموعة دمى زيلينسكي كمرشد وتابع لتنفيذ استراتيجية احتواء روسيا".

وأشار إلى أن الخبراء يقدرون أن الولايات المتحدة هي التي تجني أقصى فائدة من الوضع في أوكرانيا، وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشرب "نبيذ الدم" وتحقق أرباحا ضخمة.

وتابع إيل: "على الرغم من أن الولايات المتحدة تحاول إطالة ما تبقى من عمر سلطات زيلينسكي عن طريق "نقل الدم"، إلا أن هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يغير مصير أتباعه الذين يعانون من سكرات الموت".
وفي وقت سابق، أيد مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات خارجية قيمتها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق نتائج التصويت.
وحصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن كي يصبح قانونا.
عربة ماردر الألمانية التي تم الاستيلاء عليها في بلدة سيفيرنو بالقرب من أفدييفكا في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
كوريا الشمالية: ساحة المعركة في أوكرانيا تحولت إلى مقبرة لأسلحة تفاخر بها الغرب
00:00 GMT
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف روسيا من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يتلخص في حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
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