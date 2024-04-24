https://sputnikarabic.ae/20240424/كوريا-الشمالية-واشنطن-تلبي-مصالح-احتكاراتها-العسكرية-في-أوكرانيا-1088234006.html
كوريا الشمالية: واشنطن تلبي مصالح احتكاراتها العسكرية في أوكرانيا
كوريا الشمالية: واشنطن تلبي مصالح احتكاراتها العسكرية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة خارجية كوريا الشمالية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستغل الصراع في أوكرانيا لتلبية مصالح الاحتكارات العسكرية الأمريكية، وفي الوقت نفسه لإخضاع... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T05:07+0000
2024-04-24T05:07+0000
2024-04-24T05:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وقال نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، إيم تشونغ إيل، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية (CTAC): "هدفهم (الولايات المتحدة) هو الاستفادة من الصراع الأوكراني لإرضاء مصالح الاحتكارات العسكرية الأمريكية وفي نفس الوقت إخضاع مجموعة دمى زيلينسكي كمرشد وتابع لتنفيذ استراتيجية احتواء روسيا".وتابع إيل: "على الرغم من أن الولايات المتحدة تحاول إطالة ما تبقى من عمر سلطات زيلينسكي عن طريق "نقل الدم"، إلا أن هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يغير مصير أتباعه الذين يعانون من سكرات الموت".وفي وقت سابق، أيد مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات خارجية قيمتها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق نتائج التصويت.وحصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن كي يصبح قانونا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20240424/كوريا-الشمالية-ساحة-المعركة-بأوكرانيا-تحولت-إلى-مقبرة-لأسلحة-مختلفة-تفاخرت-بها-واشنطن-والناتو-1088232864.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, كوريا الشمالية
كوريا الشمالية: واشنطن تلبي مصالح احتكاراتها العسكرية في أوكرانيا
05:07 GMT 24.04.2024 (تم التحديث: 05:10 GMT 24.04.2024)
صرحت وزارة خارجية كوريا الشمالية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستغل الصراع في أوكرانيا لتلبية مصالح الاحتكارات العسكرية الأمريكية، وفي الوقت نفسه لإخضاع إدارة فلاديمير زيلينسكي لتنفيذ استراتيجية "احتواء روسيا".
وقال نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، إيم تشونغ إيل، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية (CTAC): "هدفهم (الولايات المتحدة) هو الاستفادة من الصراع الأوكراني لإرضاء مصالح الاحتكارات العسكرية الأمريكية وفي نفس الوقت إخضاع مجموعة دمى زيلينسكي كمرشد وتابع لتنفيذ استراتيجية احتواء روسيا".
وأشار إلى أن الخبراء يقدرون أن الولايات المتحدة هي التي تجني أقصى فائدة من الوضع في أوكرانيا، وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشرب "نبيذ الدم" وتحقق أرباحا ضخمة.
وتابع إيل: "على الرغم من أن الولايات المتحدة تحاول إطالة ما تبقى من عمر سلطات زيلينسكي عن طريق "نقل الدم"، إلا أن هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يغير مصير أتباعه الذين يعانون من سكرات الموت".
وفي وقت سابق، أيد مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات خارجية قيمتها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق نتائج التصويت.
وحصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن كي يصبح قانونا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف روسيا من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يتلخص في حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.