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https://sputnikarabic.ae/20240424/ماسك-حول-حدوث-حرب-أهلية-لدى-الغرب-ستأتي-شئنا-أم-أبينا-1088236952.html
ماسك حول حدوث حرب أهلية لدى الغرب: ستأتي شئنا أم أبينا
ماسك حول حدوث حرب أهلية لدى الغرب: ستأتي شئنا أم أبينا
سبوتنيك عربي
أعرب إيلون ماسك، أحد أغنى الأشخاص في العالم، عن ثقته في أن الدول الغربية ستواجه حربًا أهلية بسبب الوضع المحيط بالمهاجرين. 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T07:58+0000
2024-04-24T07:58+0000
العالم
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وكتب على موقع "إكس"، تعليقاً على تدوينة للأستاذ اللبناني الكندي جاد سعد، الذي قال إن "الطريق الذي سلكه الغرب سيؤدي إلى حرب أهلية": "الحرب ستأتي شئنا أم أبينا". وقال سعد إن الدول الغربية "ترتكب انتحارا حضاريا". سوف يستيقظ العديد من الرجال في الغرب، الذين ينامون الآن خلف عجلة القيادة، ويدركون أنهم لا يحبون أن يتم الضغط على أوطانهم؛ ولا يحبون أن تتعرض نساءهم للهجوم، أو عندما يتم تقييد حرياتهم، أو عقيدتهم لا تحترم". وفي السابق، وصف ماسك مشاكل الهجرة في الولايات المتحدة بأنها إحدى التهديدات التي تواجه وجود الدولة الأمريكية. كما اعتبر سياسة الهجرة التي تنتهجها السلطات الأمريكية مجنونة، والتي سمحت خلال السنوات الثلاث الماضية لأكثر من 7 ملايين مهاجر غير شرعي بدخول البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20240409/إيلون-ماسك-الذكاء-الاصطناعي-قد-يتفوق-على-الذكاء-البشري-بحلول-عام-2025-1087851707.html
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ماسك حول حدوث حرب أهلية لدى الغرب: ستأتي شئنا أم أبينا

07:58 GMT 24.04.2024
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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أعرب إيلون ماسك، أحد أغنى الأشخاص في العالم، عن ثقته في أن الدول الغربية ستواجه حربًا أهلية بسبب الوضع المحيط بالمهاجرين.
وكتب على موقع "إكس"، تعليقاً على تدوينة للأستاذ اللبناني الكندي جاد سعد، الذي قال إن "الطريق الذي سلكه الغرب سيؤدي إلى حرب أهلية": "الحرب ستأتي شئنا أم أبينا".
الملياردير، إيلون ماسك، في مؤتمر فيفاتيك للتكنولوجيا بباريس، فرنسا، 16 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
مجتمع
إيلون ماسك: الذكاء الاصطناعي قد يتفوق على الذكاء البشري بحلول عام 2025
9 أبريل, 13:58 GMT
وقال سعد إن الدول الغربية "ترتكب انتحارا حضاريا". سوف يستيقظ العديد من الرجال في الغرب، الذين ينامون الآن خلف عجلة القيادة، ويدركون أنهم لا يحبون أن يتم الضغط على أوطانهم؛ ولا يحبون أن تتعرض نساءهم للهجوم، أو عندما يتم تقييد حرياتهم، أو عقيدتهم لا تحترم".
وفي السابق، وصف ماسك مشاكل الهجرة في الولايات المتحدة بأنها إحدى التهديدات التي تواجه وجود الدولة الأمريكية. كما اعتبر سياسة الهجرة التي تنتهجها السلطات الأمريكية مجنونة، والتي سمحت خلال السنوات الثلاث الماضية لأكثر من 7 ملايين مهاجر غير شرعي بدخول البلاد.
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