https://sputnikarabic.ae/20240424/متظاهرون-إسرائيليون-يحاصرون-مقرا-حكوميا-بداخله-بن-غفير-والأخير-يرفض-الخروج-دون-حماية-1088264677.html

متظاهرون إسرائيليون يحاصرون مقرا حكوميا بداخله بن غفير والأخير يرفض الخروج دون حماية

متظاهرون إسرائيليون يحاصرون مقرا حكوميا بداخله بن غفير والأخير يرفض الخروج دون حماية

سبوتنيك عربي

حاصر متظاهرون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، مقرا حكوميا بداخله وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في ظل رفض الأخير الخروج من المقر من دون حماية... 24.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-24T20:30+0000

2024-04-24T20:30+0000

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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن "متظاهرين إسرائيليين حاصروا مقرا حكوميا في مدينة القدس، فور علمهم بأن بن غفير، بداخله".ونقلت الصحيفة عن الإعلامي روني جرين شاولوف، أن "الوزير الإسرائيلي، طالب الشرطة بحمايته من المتظاهرين ورفض الخروج من المبنى الحكومي دون حماية بعد محاصرته من المتظاهرين الإسرائيليين".وحالت الشرطة الإسرائيلية دون دخول المتظاهرين الإسرائيليين إلى المبنى الواقع في مدينة القدس، بعد معرفتهم بتواجد بن غفير بداخله، حيث وجّه له المتظاهرون شعارات تطالب برحيله، وذلك خلال تجمعهم أمام مقر حكومي بالقدس، فيما حاول بعض آخر التهجم عليه.وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن مجلس الأمن القومي عقد اجتماعا سريا تخوفا من صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وأكدت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن "مجلس الأمن القومي الإسرائيلي عقد اجتماعا سريا لبحث احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي".وأوضحت القناة، على موقعها الإلكتروني، أن "هناك توقعات إسرائيلية بصدور مذكرات اعتقال ضد الثلاثي نتنياهو، وغالانت، وهاليفي، وأن تل أبيب بصدد استعراض خطوات مضادة لهذا الأمر وكيفية الاستعداد له"، مشيرة إلى أن "نتنياهو، سيجري سلسلة محادثات مع نظرائه من النمسا وهولندا والتشيك، مع محاولة تدخل الإدارة الأمريكية في هذا الأمر".فيما تظاهر المئات من الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مدينة القدس، حيث ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن "المئات من الإسرائيليين تظاهروا أمام منزل نتنياهو في القدس، بعد نشر حركة حماس لشريط فيديو يظهر فيه أسير إسرائيلي".وأكدت القناة، على موقعها الإلكتروني، أنه "فور نشر الإعلام العسكري التابع لـ"كتائب عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، في وقت سابق من اليوم، شريط فيديو لهيرش غولدبيرغ بولين (24 عاما)، أسير إسرائيلي لدى الحركة، خرج المئات للتظاهر أمام منزل نتنياهو، للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في قطاع غزة".وكان الأسير غولدبيرغ بولين، قد عبّر في مقطع مصور بثته "كتائب القسام"، عن ما وصفه بإهمال حكومة نتنياهو، للأسرى وطالبها بالعمل للإفراج عنه.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 7 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20240424/الأمن-القومي-الإسرائيلي-يعقد-اجتماعا-لتخوفه-من-صدور-مذكرات-اعتقال-بحق-نتنياهو-وغالانت-1088263302.html

https://sputnikarabic.ae/20240424/مسؤول-عسكري-إسرائيلي-اكتمال-الاستعدادات-لعملية-رفح-العسكرية-1088262525.html

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس