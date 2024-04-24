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https://sputnikarabic.ae/20240424/موسكو-مناورات-الناتو-في-فنلندا-تزيد-من-مخاطر-وقوع-حوادث-عسكرية-1088233833.html
موسكو: مناورات الناتو في فنلندا تزيد من مخاطر وقوع حوادث عسكرية
موسكو: مناورات الناتو في فنلندا تزيد من مخاطر وقوع حوادث عسكرية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن المناورات العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي من المقرر البدء فيها الجمعة... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T05:08+0000
2024-04-24T05:08+0000
الخارجية الروسية
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سلاح روسيا
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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "التحالف يواصل استكشافه العسكري العملي لدولة كانت محايدة، وهي مشارك محترم في المناقشات حول تعزيز الاستقرار والأمان، تزيد المناورات المذكورة بالقرب من حدود روسيا من مخاطر حدوث حوادث عسكرية محتملة".وأكدت: "لا شك أن جميع التدابير اللازمة من الناحية السياسية والعسكرية والتقنية لمواجهة التهديدات لقدرة دفاع بلادنا سيتم اتخاذها".
https://sputnikarabic.ae/20240410/الناتو-نرحب-بمقترح-فنلندا-وضع-موقع-قيادة-الحلف-قرب-حدود-روسيا-1087871181.html
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الخارجية الروسية, الناتو, العالم, روسيا, سلاح روسيا
الخارجية الروسية, الناتو, العالم, روسيا, سلاح روسيا

موسكو: مناورات الناتو في فنلندا تزيد من مخاطر وقوع حوادث عسكرية

05:08 GMT 24.04.2024
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن المناورات العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي من المقرر البدء فيها الجمعة في فنلندا، تزيد من مخاطر وقوع حوادث عسكرية محتملة.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "التحالف يواصل استكشافه العسكري العملي لدولة كانت محايدة، وهي مشارك محترم في المناقشات حول تعزيز الاستقرار والأمان، تزيد المناورات المذكورة بالقرب من حدود روسيا من مخاطر حدوث حوادث عسكرية محتملة".
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
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وأضافت زاخاروفا أن روسيا تراقب عن كثب "الأعمال العدائية للغرب الجماعي".
وأكدت: "لا شك أن جميع التدابير اللازمة من الناحية السياسية والعسكرية والتقنية لمواجهة التهديدات لقدرة دفاع بلادنا سيتم اتخاذها".
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