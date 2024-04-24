صور لأسوأ فيضان شهدته الصين منذ 50 عاما

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تظهر هذه الصورة الجوية، التي التقطت في 22 أبريل 2024، جزيرة غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في تشينغيوان في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين. تم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات القاتلة جنوبي الصين، حيث أصدرت الحكومة أعلى مستوى تحذير من العواصف المطيرة للمنطقة المتضررة، في 23 أبريل الجاري.