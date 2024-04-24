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صور لأسوأ فيضان شهدته الصين منذ 50 عاما
صور لأسوأ فيضان شهدته الصين منذ 50 عاما
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الصينية، أمس الثلاثاء، أعلى مستوى للإنذار في مناطق جنوبي البلاد، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، التي أدت إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل في مقاطعة... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T13:21+0000
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фото, صور
фото, صور

صور لأسوأ فيضان شهدته الصين منذ 50 عاما

13:21 GMT 24.04.2024
تابعنا عبر
أعلنت السلطات الصينية، أمس الثلاثاء، أعلى مستوى للإنذار في مناطق جنوبي البلاد، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، التي أدت إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل في مقاطعة قوانغدونغ، وهي الأكبر من حيث التعداد السكاني.
© AFP 2023 / Hector Retamal

عمال يسيرون أمام مرتبة موحلة بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في قرية شاتانغ، في تشينغيوان، في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024، وتم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات القاتلة في جنوب الصين.

عمال يسيرون أمام مرتبة موحلة بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في قرية شاتانغ، في تشينغيوان، في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024، وتم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات القاتلة في جنوب الصين. - سبوتنيك عربي
1/9
© AFP 2023 / Hector Retamal

عمال يسيرون أمام مرتبة موحلة بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في قرية شاتانغ، في تشينغيوان، في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024، وتم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات القاتلة في جنوب الصين.

© AFP 2023 / Stringer

تظهر هذه الصورة الجوية، التي التقطت في 22 أبريل 2024، جزيرة غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في تشينغيوان في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين. تم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات القاتلة جنوبي الصين، حيث أصدرت الحكومة أعلى مستوى تحذير من العواصف المطيرة للمنطقة المتضررة، في 23 أبريل الجاري.

تظهر هذه الصورة الجوية، التي التقطت في 22 أبريل 2024، جزيرة غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في تشينغيوان في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين. تم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات القاتلة جنوبي الصين، حيث أصدرت الحكومة أعلى مستوى تحذير من العواصف المطيرة للمنطقة المتضررة، في 23 أبريل الجاري. - سبوتنيك عربي
2/9
© AFP 2023 / Stringer

تظهر هذه الصورة الجوية، التي التقطت في 22 أبريل 2024، جزيرة غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في تشينغيوان في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين. تم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات القاتلة جنوبي الصين، حيث أصدرت الحكومة أعلى مستوى تحذير من العواصف المطيرة للمنطقة المتضررة، في 23 أبريل الجاري.

© AFP 2023 / Hector Retamal

عامل يقوم بتنظيف أحد المباني بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في قرية شاتانغ، في تشينغيوان، في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل/ نيسان 2024.

عامل يقوم بتنظيف أحد المباني بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في قرية شاتانغ، في تشينغيوان، في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل/ نيسان 2024. - سبوتنيك عربي
3/9
© AFP 2023 / Hector Retamal

عامل يقوم بتنظيف أحد المباني بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في قرية شاتانغ، في تشينغيوان، في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل/ نيسان 2024.

© AFP 2023 / Hector Retamal

عامل يزيل الطين من الطريق بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في تشينغيوان في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024.

عامل يزيل الطين من الطريق بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في تشينغيوان في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
4/9
© AFP 2023 / Hector Retamal

عامل يزيل الطين من الطريق بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في تشينغيوان في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024.

© AFP 2023 / Hector Retamal

عمال يحملون مرتبة من غرفة فندق، بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في قرية شاتانغ، في تشينغيوان، في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024.

عمال يحملون مرتبة من غرفة فندق، بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في قرية شاتانغ، في تشينغيوان، في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
5/9
© AFP 2023 / Hector Retamal

عمال يحملون مرتبة من غرفة فندق، بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في قرية شاتانغ، في تشينغيوان، في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024.

© AFP 2023 / Hector Retamal

منظر عام يظهر مطعمًا متضررًا بجوار بركة صغيرة بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في تشينغيوان بمقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024.

منظر عام يظهر مطعمًا متضررًا بجوار بركة صغيرة بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في تشينغيوان بمقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
6/9
© AFP 2023 / Hector Retamal

منظر عام يظهر مطعمًا متضررًا بجوار بركة صغيرة بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في تشينغيوان بمقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024.

© AFP 2023 / Hector Retamal

عمال يقومون بتنظيف غرفة فندق بينما شوهد الحطام في الخارج بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في قرية شاتانغ، في تشينغيوان، في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024.

عمال يقومون بتنظيف غرفة فندق بينما شوهد الحطام في الخارج بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في قرية شاتانغ، في تشينغيوان، في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
7/9
© AFP 2023 / Hector Retamal

عمال يقومون بتنظيف غرفة فندق بينما شوهد الحطام في الخارج بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في قرية شاتانغ، في تشينغيوان، في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024.

© AFP 2023 / STR

تظهر هذه الصورة الجوية التي التقطت، في 22 أبريل 2024، المباني والشوارع التي غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في تشينغيوان في مقاطعة قوانغدونغ، جنوبي الصين.

تظهر هذه الصورة الجوية التي التقطت، في 22 أبريل 2024، المباني والشوارع التي غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في تشينغيوان في مقاطعة قوانغدونغ، جنوبي الصين. - سبوتنيك عربي
8/9
© AFP 2023 / STR

تظهر هذه الصورة الجوية التي التقطت، في 22 أبريل 2024، المباني والشوارع التي غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في تشينغيوان في مقاطعة قوانغدونغ، جنوبي الصين.

© AFP 2023 / Hector Retamal

الكراسي مغمورة بالمياه بينما يجمع العمال الأشياء بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في قرية شاتانغ، في تشينغيوان، في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024.

الكراسي مغمورة بالمياه بينما يجمع العمال الأشياء بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في قرية شاتانغ، في تشينغيوان، في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
9/9
© AFP 2023 / Hector Retamal

الكراسي مغمورة بالمياه بينما يجمع العمال الأشياء بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في قرية شاتانغ، في تشينغيوان، في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024.

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