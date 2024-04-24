صور لأسوأ فيضان شهدته الصين منذ 50 عاما

عمال يسيرون أمام مرتبة موحلة بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في قرية شاتانغ، في تشينغيوان، في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024، وتم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات القاتلة في جنوب الصين.
عمال يسيرون أمام مرتبة موحلة بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في قرية شاتانغ، في تشينغيوان، في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024، وتم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات القاتلة في جنوب الصين.
تظهر هذه الصورة الجوية، التي التقطت في 22 أبريل 2024، جزيرة غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في تشينغيوان في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين. تم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات القاتلة جنوبي الصين، حيث أصدرت الحكومة أعلى مستوى تحذير من العواصف المطيرة للمنطقة المتضررة، في 23 أبريل الجاري.
تظهر هذه الصورة الجوية، التي التقطت في 22 أبريل 2024، جزيرة غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في تشينغيوان في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين. تم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات القاتلة جنوبي الصين، حيث أصدرت الحكومة أعلى مستوى تحذير من العواصف المطيرة للمنطقة المتضررة، في 23 أبريل الجاري.
عامل يقوم بتنظيف أحد المباني بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في قرية شاتانغ، في تشينغيوان، في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل/ نيسان 2024.
عامل يقوم بتنظيف أحد المباني بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في قرية شاتانغ، في تشينغيوان، في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل/ نيسان 2024.
عامل يزيل الطين من الطريق بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في تشينغيوان في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024.
عامل يزيل الطين من الطريق بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في تشينغيوان في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024.
عمال يحملون مرتبة من غرفة فندق، بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في قرية شاتانغ، في تشينغيوان، في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024.
عمال يحملون مرتبة من غرفة فندق، بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في قرية شاتانغ، في تشينغيوان، في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024.
منظر عام يظهر مطعمًا متضررًا بجوار بركة صغيرة بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في تشينغيوان بمقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024.
منظر عام يظهر مطعمًا متضررًا بجوار بركة صغيرة بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في تشينغيوان بمقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024.
عمال يقومون بتنظيف غرفة فندق بينما شوهد الحطام في الخارج بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في قرية شاتانغ، في تشينغيوان، في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024.
عمال يقومون بتنظيف غرفة فندق بينما شوهد الحطام في الخارج بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في قرية شاتانغ، في تشينغيوان، في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024.
تظهر هذه الصورة الجوية التي التقطت، في 22 أبريل 2024، المباني والشوارع التي غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في تشينغيوان في مقاطعة قوانغدونغ، جنوبي الصين.
تظهر هذه الصورة الجوية التي التقطت، في 22 أبريل 2024، المباني والشوارع التي غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في تشينغيوان في مقاطعة قوانغدونغ، جنوبي الصين.
الكراسي مغمورة بالمياه بينما يجمع العمال الأشياء بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في قرية شاتانغ، في تشينغيوان، في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024.
الكراسي مغمورة بالمياه بينما يجمع العمال الأشياء بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة في قرية شاتانغ، في تشينغيوان، في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية، في 24 أبريل 2024.