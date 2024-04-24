https://sputnikarabic.ae/20240424/50-عاما-على-تشييد-خط-الطريق-السريع-بايكال-آمور-1088244285.html
50 عاما على تشييد خط الطريق السريع "بايكال-آمور"
50 عاما على تشييد خط الطريق السريع "بايكال-آمور"
سبوتنيك عربي
50 عاما على تشييد خط الطريق السريع "بايكال-آمور"
2024-04-24T09:49+0000
2024-04-24T09:49+0000
2024-04-24T09:49+0000
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50 عاما على تشييد خط الطريق السريع "بايكال-آمور"
50 عاما على تشييد خط الطريق السريع "بايكال-آمور"
50 عاما على تشييد خط الطريق السريع "بايكال-آمور"
قبل خمسين عامًا، تم الإعلان عن بدء تشييد خط الطريق السريع "بايكال آمور" في الاتحاد السوفييتي. كان هذا بمثابة الولادة الثانية لمشروع "بايكال آمور". يقدّم هذا الإنفوغراف من "سبوتنيك" تفاصيل عن هذا الخط، الذي تأسس في أوائل ثلاثينيات القرن الماضي، والذي أصبح إحدى أكبر السكك الحديدية في العالم، وتمر عبر ثلاث مناطق زمنية وست مناطق في روسيا.