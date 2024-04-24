https://sputnikarabic.ae/20240424/60-عاما-برفقة-آلته-الكاتبة-عكلة-العجاج-أقدم-كاتبي-العرائض-في-سوريا-صور-وفيديو-1088247587.html

60 عاما برفقة آلته الكاتبة.. عكلة العجاج أقدم كاتبي العرائض في سوريا.. صور وفيديو

60 عاما برفقة آلته الكاتبة.. عكلة العجاج أقدم كاتبي العرائض في سوريا.. صور وفيديو

سبوتنيك عربي

في مدينة صغيرة نسبيا يمكن للبشر أن يتحولوا مع الأيام إلى أحد معالمها، شأنهم في ذلك، شأن أشجارها وأنهارها وساحاتها ومبانيها القديمة. 24.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-24T10:46+0000

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في زاوية محايدة من محيط "السرايا"، وهو الاسم الشعبي للمقر الرسمي لمبنى محافظة الحسكة، ينكب العم عكلة حسين العجاج على آلته الكاتبة منذ قرابة 60 عاماً ، لتدبيج طلبات المواطنين إلى الجهات الرسمية. مع تتالي الأيام والسنين، أضحى الرجل الثمانيني جزءا حميميا من المكان والزمان، وصخرة قديمة صلبة يتكئ إليها سكان هذه المدينة الريفية في أقصى شمال شرق سوريا، ومقصدا لكل من يحتاج إلى المعاملات الرسمية، إذ ما أن تبرز حاجة لإتمام معاملة حكومية ما، حتى يلمع اسم العم عكلة في إذهان طالبيها، فهو الدليل والمرشد المحكم للطريق التي سيلكونها. في وسط المدينة، يجلس العم عكلة إلى آلته الكاتبة في مكتبه الأشبه بدكان، يستقبل قاصديه من داخل المدينة وريفها، ليستكمل اليوم مسيرة عمله للعقد السادس في كتابة (العرائض)، أو ما يسمى (معقب المعاملات أو كاتب العرائض)، ومهمته الأساسية صلة الوصل بين المؤسسات الحكومية، وطالبيها خدماتها من المواطنين. مع اقتراب ذكرى "عيد العمال العالمي"، لا يجد المرء أجزل من العم عكلة للاحتفاء بمسيرة نضالية زاخرة بالقيمة الاجتماعية للعمل، بعدما بات صندوقا حافظا لكل ما احتاجه أبناؤها من معاملات رسمية أنجزها لهم على مدى سنين عمله. يبدأ العم عكله عمله في الصباح الباكر، ولا تغادر أصابع يديه آلته الكاتبة إلى ما بعد نهاية الدوام الرسمي للمؤسسات الحكومية المتمركزة في "السرايا" والتي تتمركز حولها. ورقة ورقة. نقرة نقرة على أزرار آلته الكاتبة، بعد الاستماع لحاجة الزبون بشكل دقيق، يدبج العم عكلة رسائل المعاملات والعرائض والرخص الزراعية وغيرها. وفور انتهائه من صياغة الرسالة، يسحب يديه عن آلته الكاتبة، قبل أن يشير إلى قاصديه من طالبي الخدمة الحكومية بمجموعة من النصائح التي استجمعها عبر خبرته الطويلة، حول المكاتب التي يتوجب عليهم زيارتها لاستكمال معاملتهم. يقول العم عكلة حسين العجاج لــ "سبوتنيك": "باشرت عملي هذا بشكل رسمي منذ عام 1968م"، مضيفا: "أي قبل 60 عاماً تقريباً، وسبقها 4 سنوات عملت فيها لدى أقدم محامي مدينة الحسكة، المرحوم جورج حنوش، كعامل على الآلة الكاتبة ومتابعة الدعوى القانونية والمعاملات الرسمية لمراجعي مكتبه".

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