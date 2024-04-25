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"أنصار الله": على أمريكا أن تخجل من ادعاءات الدفاع عن حقوق الإنسان وهي تدوسها
"أنصار الله": على أمريكا أن تخجل من ادعاءات الدفاع عن حقوق الإنسان وهي تدوسها
سبوتنيك عربي
أدانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، قمع السلطات الأمريكية، الاحتجاجات في الجامعات، المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بفلسطين. 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T17:28+0000
2024-04-25T17:28+0000
أنصار الله
العالم العربي
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، عبر منصة "إكس": "ندين بشدة ما تقوم به الإدارة الأميركية من حملة قمع خبيثة داخل الجامعات الأميركية، ضد الحراك الطلابي المطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".ويشهد عدد من الجامعات الأمريكية أبرزها جامعة كولومبيا، تظاهرات احتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي جاءت ردا على بدء حماس عملية "طوفان الأقصى"، ويطالب المحتجون الجامعات بإنهاء التعاون مع إسرائيل، ويسعون إلى الضغط على الإدارة الأمريكية لكبح الضربات الإسرائيلية على المدنيين في القطاع.وفي محاولة لإظهار تضامنهم مع الطلاب وتنديدا بقرار إدارة الجامعة، نظم المئات من أعضاء هيئة التدريس بجامعة كولومبيا، يوم الاثنين الماضي 22 أبريل / نيسان الجاري، إضرابا عن العمل، فيما قررت الجامعة استئناف الدراسة عن بعد.
https://sputnikarabic.ae/20240425/الحوثي-السفن-الأمريكية-العابرة-للبحر-الأحمر-تراجعت-بنسبة-80-وسنوسع-العمليات-إلى-المحيط-الهندي-1088286059.html
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أنصار الله, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
أنصار الله, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

"أنصار الله": على أمريكا أن تخجل من ادعاءات الدفاع عن حقوق الإنسان وهي تدوسها

17:28 GMT 25.04.2024
© AP Photoجماعة أنصار الله اليمنية
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أدانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، قمع السلطات الأمريكية، الاحتجاجات في الجامعات، المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بفلسطين.
وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، عبر منصة "إكس": "ندين بشدة ما تقوم به الإدارة الأميركية من حملة قمع خبيثة داخل الجامعات الأميركية، ضد الحراك الطلابي المطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".
وأضاف أن "على أميركا أن تخجل من ادعاءات الدفاع عن حقوق الإنسان وهي تدوسها في عقر دارها، وأن تعرف أن العالم لم يعد يرى فيها إلا شرا مطلقا يتهدد البشرية جمعاء".
ويشهد عدد من الجامعات الأمريكية أبرزها جامعة كولومبيا، تظاهرات احتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي جاءت ردا على بدء حماس عملية "طوفان الأقصى"، ويطالب المحتجون الجامعات بإنهاء التعاون مع إسرائيل، ويسعون إلى الضغط على الإدارة الأمريكية لكبح الضربات الإسرائيلية على المدنيين في القطاع.
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
الحوثي: السفن الأمريكية العابرة للبحر الأحمر تراجعت بنسبة 80% وسنوسع العمليات إلى المحيط الهندي
14:58 GMT

واستدعت رئيسة جامعة كولومبيا نعمات مينوش شفيق، الشرطة لدخول الحرم الجامعي لتفريق المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، فيما اعتقلت شرطة مكافحة الشغب أكثر من مئة طالب نصبوا خيما في الحرم الجامعي، في إطار احتجاجهم على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي محاولة لإظهار تضامنهم مع الطلاب وتنديدا بقرار إدارة الجامعة، نظم المئات من أعضاء هيئة التدريس بجامعة كولومبيا، يوم الاثنين الماضي 22 أبريل / نيسان الجاري، إضرابا عن العمل، فيما قررت الجامعة استئناف الدراسة عن بعد.
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