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https://sputnikarabic.ae/20240425/الحوثي-السفن-الأمريكية-العابرة-للبحر-الأحمر-تراجعت-بنسبة-80-وسنوسع-العمليات-إلى-المحيط-الهندي-1088286059.html
الحوثي: السفن الأمريكية العابرة للبحر الأحمر تراجعت بنسبة 80% وسنوسع العمليات إلى المحيط الهندي
الحوثي: السفن الأمريكية العابرة للبحر الأحمر تراجعت بنسبة 80% وسنوسع العمليات إلى المحيط الهندي
سبوتنيك عربي
أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل بلغت 102 سفينة خلال 202 يوم، مؤكدًا على استمرار... 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T14:58+0000
2024-04-25T14:58+0000
أنصار الله
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وقال الحوثي، في كلمة بشأن التطورات والمستجدات الإقليمية بثها تلفزيون "المسيرة" المتحدث باسم "أنصار الله": "جبهة اليمن وعملياته العسكرية البحرية مستمرة مع السعي لتقويتها في مسرحها الجديد في المحيط الهندي. بلغت السفن المستهدفة المرتبطة بالعدو الإسرائيلي 102 سفينة خلال 200 يوم ويومين من العدوان على غزة، بمعدل سفينة كل يومين".وذكر أن "العدو الأميركي والبريطاني عجز في تأمين حركة السفن المرتبطة بإسرائيل رغم الرصد المستمر والمكثف"، مضيفًا أن "استهداف 102 سفينة مرتبطة بالعدو يعتبر إنجازا مهما ورقما كبيرا ودليلا على مدى الفاعلية والنجاح".وأشار إلى "تعطل ميناء أم الرشراش (إيلات) بشكل تام باعتراف من يصف نفسه بأنه المدير التنفيذي لذلك الميناء الإسرائيلي".ونفى زعيم "أنصار الله"، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تخفيض جماعته وتيرة هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، قائلا: "عملياتنا لم تنخفض كما يزعم الأميركي لتقديم ذلك كإنجاز، بل حركة سفنه البحرية هي التي انخفضت".واستدرك: "حركة الأميركي البحرية هي التي انخفضت بنسبة 80% وليست عملياتنا"، مضيفًا: "الحضور البحري الأميركي انكمش، وغابت كثير من قطعه الحربية لتنتشر في أطراف البحر الأحمر. البارجات الأميركية والبريطانية لا تجرؤ على أن تستقر في مناطق تتوقع أن يتم استهدافها بالصواريخ".ودعا زعيم "أنصار الله" الاتحاد الأوروبي إلى سحب قطعه البحرية من البحر الأحمر، بالقول: "نأمل انسحاب ما تبقى من القطع البحرية الأوروبية من البحر الأحمر بعد انسحاب البعض منها".تأتي تصريحات زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، غداة إعلان الجماعة استهداف سفينة (ميرسك يوركتاون) الأمريكية في خليج عدن، بعددٍ من الصواريخ البحرية، ومهاجمة مدمرةً حربيةً أمريكيةً في خليج عدن، وسفينة (إم إس سي فيراكروز) الإسرائيلية في المحيط الهندي بعددٍ من الطائرات المسيرة، ملوحةً بـ"اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد كافة الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي".وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
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أنصار الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي
أنصار الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي

الحوثي: السفن الأمريكية العابرة للبحر الأحمر تراجعت بنسبة 80% وسنوسع العمليات إلى المحيط الهندي

14:58 GMT 25.04.2024
© AP Photo / Hani Mohammedعبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
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أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل بلغت 102 سفينة خلال 202 يوم، مؤكدًا على استمرار عمليات جماعته في السعي لتوسيع الهجمات في المحيط الهندي.
وقال الحوثي، في كلمة بشأن التطورات والمستجدات الإقليمية بثها تلفزيون "المسيرة" المتحدث باسم "أنصار الله": "جبهة اليمن وعملياته العسكرية البحرية مستمرة مع السعي لتقويتها في مسرحها الجديد في المحيط الهندي. بلغت السفن المستهدفة المرتبطة بالعدو الإسرائيلي 102 سفينة خلال 200 يوم ويومين من العدوان على غزة، بمعدل سفينة كل يومين".

وأضاف: "هناك سعي مستمر في توسيع وتقوية العمليات في المحيط الهندي، حيث لم يكن ذلك واردًا أبدًا في ذهن وحسابات الأميركي والبريطاني والإسرائيلي كلهم وربما كل دول العالم".

وذكر أن "العدو الأميركي والبريطاني عجز في تأمين حركة السفن المرتبطة بإسرائيل رغم الرصد المستمر والمكثف"، مضيفًا أن "استهداف 102 سفينة مرتبطة بالعدو يعتبر إنجازا مهما ورقما كبيرا ودليلا على مدى الفاعلية والنجاح".
وأشار إلى "تعطل ميناء أم الرشراش (إيلات) بشكل تام باعتراف من يصف نفسه بأنه المدير التنفيذي لذلك الميناء الإسرائيلي".
وأكد أنه "طالما استمر الحصار والعدوان على غزة، ستستمر العمليات جنوب البحر الأحمر".
ونفى زعيم "أنصار الله"، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تخفيض جماعته وتيرة هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، قائلا: "عملياتنا لم تنخفض كما يزعم الأميركي لتقديم ذلك كإنجاز، بل حركة سفنه البحرية هي التي انخفضت".
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واستدرك: "حركة الأميركي البحرية هي التي انخفضت بنسبة 80% وليست عملياتنا"، مضيفًا: "الحضور البحري الأميركي انكمش، وغابت كثير من قطعه الحربية لتنتشر في أطراف البحر الأحمر. البارجات الأميركية والبريطانية لا تجرؤ على أن تستقر في مناطق تتوقع أن يتم استهدافها بالصواريخ".

ورأى أن "المواجهة البحرية مع الأميركي والبريطاني تمثل انتصارا كبيرا لبلدنا"، لافتًا إلى "أن الأميركي أصبح يعتمد في حركته بالبحر على التخفي والتمترس بالأوروبيين ودفعهم إلى مناطق لا يجرؤ على التواجد فيها".

ودعا زعيم "أنصار الله" الاتحاد الأوروبي إلى سحب قطعه البحرية من البحر الأحمر، بالقول: "نأمل انسحاب ما تبقى من القطع البحرية الأوروبية من البحر الأحمر بعد انسحاب البعض منها".
تأتي تصريحات زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، غداة إعلان الجماعة استهداف سفينة (ميرسك يوركتاون) الأمريكية في خليج عدن، بعددٍ من الصواريخ البحرية، ومهاجمة مدمرةً حربيةً أمريكيةً في خليج عدن، وسفينة (إم إس سي فيراكروز) الإسرائيلية في المحيط الهندي بعددٍ من الطائرات المسيرة، ملوحةً بـ"اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد كافة الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي".
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
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