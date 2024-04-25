https://sputnikarabic.ae/20240425/الخارجية-الإيرانية-الرأي-العام-العالمي-عازم-على-وقف-جرائم-الحرب-في-غزة-1088279301.html
الخارجية الإيرانية: الرأي العام العالمي عازم على وقف جرائم الحرب في غزة
الخارجية الإيرانية: الرأي العام العالمي عازم على وقف جرائم الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن الرأي العام العالمي استيقظ وقد عقد العزم على وقف "جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة والضفة الغربية"، على... 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T12:20+0000
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ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن كنعاني تصريحات أوضح خلالها أن الرأي العام العالمي يعتزم كذلك "تسليم الجناة في جرائم الحرب الإسرائيلية للمحاكم الدولية ذات الاختصاص لتطبيق العدالة بحقهم".تأتي تصريحات كنعاني في أعقاب خروج العديد من المظاهرات ضد الحرب في غزة في جامعات أمريكية، من بينها جامعتا كولومبيا وييل، الأمر الذي أزعج المسؤولين الأمريكيين ودفعهم للسعي للحد من انتشار تلك المظاهرات.وشنت الشرطة الأمريكية مساء الاثنين الماضي، حملة اعتقالات جماعية في جامعة نيويورك، بهدف وقف المظاهرات والاحتجاجات، وقبل ذلك بساعات اعتقلت الشرطة العشرات في جامعة ييل، بينما ألغت جامعة كولومبيا عددا من المحاضرات.في السياق ذاته، اتخذت جامعات أخرى، في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، نفس الإجراء بإلغاء المحاضرات في مقراتها، بينها جامعتا "بيركلي" و"إم آي تي".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، إن جيش بلاده طالب الفلسطينيين في مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع، بإخلاء منازلهم بادعاء أنها تشهد "قتالا خطيرا"، بحسب قوله.وصرح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن "سكان بيت لاهيا يتواجدون في منطقة قتال خطيرة، وجيش الدفاع سيعمل بقوة شديدة ضد البنى التحتية الإرهابية والعناصر التخريبية في المنطقة"، على حد زعمه.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 7 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240425/وزير-شؤون-القدس-لـسبوتنيك-إغاثة-غزة-وتعزيز-صمود-القدس-أولى-مهام-الحكومة-الفلسطينية-الجديدة--1088276521.html
https://sputnikarabic.ae/20240424/كابينيت-الحرب-الإسرائيلي-على-غزة-يجتمع-لمناقشة-أفكار-جديدة-بشأن-المحتجزين-لدى-حماس-1088265353.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
الخارجية الإيرانية: الرأي العام العالمي عازم على وقف جرائم الحرب في غزة
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن الرأي العام العالمي استيقظ وقد عقد العزم على وقف "جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة والضفة الغربية"، على حد وصفه.
ونقلت وكالة
"مهر" الإيرانية عن كنعاني تصريحات أوضح خلالها أن الرأي العام العالمي يعتزم كذلك "تسليم الجناة في جرائم الحرب الإسرائيلية للمحاكم الدولية ذات الاختصاص لتطبيق العدالة بحقهم".
تأتي تصريحات كنعاني في أعقاب خروج العديد من المظاهرات ضد الحرب في غزة في جامعات أمريكية، من بينها جامعتا كولومبيا وييل، الأمر الذي أزعج المسؤولين الأمريكيين ودفعهم للسعي للحد من انتشار تلك المظاهرات.
وشنت الشرطة الأمريكية مساء الاثنين الماضي، حملة اعتقالات جماعية في جامعة نيويورك، بهدف وقف المظاهرات والاحتجاجات، وقبل ذلك بساعات اعتقلت الشرطة العشرات في جامعة ييل، بينما ألغت جامعة كولومبيا عددا من المحاضرات.
في السياق ذاته، اتخذت جامعات أخرى، في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، نفس الإجراء بإلغاء المحاضرات في مقراتها، بينها جامعتا "بيركلي" و"إم آي تي".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، إن جيش بلاده طالب الفلسطينيين في مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع، بإخلاء منازلهم بادعاء أنها تشهد "قتالا خطيرا"، بحسب قوله.
وصرح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
، بأن "سكان بيت لاهيا يتواجدون في منطقة قتال خطيرة، وجيش الدفاع سيعمل بقوة شديدة ضد البنى التحتية الإرهابية والعناصر التخريبية في المنطقة"، على حد زعمه.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 7 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة
، أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.