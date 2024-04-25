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https://sputnikarabic.ae/20240425/السفير-الروسي-في-سويسرا-روسيا-لن-تشارك-في-أي-فعاليات-قائمة-على-الصيغة-الأوكرانية-1088285799.html
السفير الروسي في سويسرا: روسيا لن تشارك في أي فعاليات قائمة على "الصيغة" الأوكرانية
السفير الروسي في سويسرا: روسيا لن تشارك في أي فعاليات قائمة على "الصيغة" الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح السفير الروسي في برن، سيرغي غارمونين، أن مؤتمر السلام في أوكرانيا الذي سيعقد في يونيو/حزيران، في سويسرا، سيتحول إلى حملة علاقات عامة صاخبة وتضيع أموال... 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T14:54+0000
2024-04-25T14:54+0000
روسيا
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وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "أريد أن أؤكد: من دون مشاركة روسيا فإن أي حديث عن التسوية في أوكرانيا لا معنى له ويخلو من أي آفاق، وسنعتبر “الوثائق” و”التصريحات” المبنية على نتائج أي أحداث دون مشاركة روسيا غير مهمة، لذا فإن الاجتماع في جبل بورغنستوك سيتبين مجرد حملة علاقات عامة صاخبة، وإهدار لا معنى له لأموال دافعي الضرائب السويسريين دون نتائج حقيقية لتسوية سلمية". تستضيف سويسرا مؤتمرا للسلام حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل، بالقرب من مدينة لوتسيرن. وروسيا لن تحضره. وكان السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في برن، فلاديمير خوخلوف، صرح في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك"، بأن سويسرا لم ترسل دعوة إلى روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال من الأحوال. وأضاف أن فكرة مؤتمر السلام، التي روج لها المنظمون بقوة، غير مقبولة بالنسبة لروسيا الاتحادية، لأننا “نتحدث عن خيار آخر للدفع بـ”صيغة سلام” غير قابلة للتطبيق ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية”. وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد قال في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها، ومن الضروري أن نفهم ما هي صيغة السلام التي سيتم مناقشتها في القمة في سويسرا. وقد أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار. في السابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي؛ والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة؛ وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية. وذكر الكرملين، أن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك نحو الاتجاه السلمي، شريطة أن تؤخذ في الاعتبار الوضع الفعلي والحقائق الجديدة.
https://sputnikarabic.ae/20240411/الخارجية-الروسية-روسيا-لن-تشارك-في-اجتماع-صيغة-زيلينسكي-الذي-ينظم-في-سويسرا--1087894379.html
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روسيا
روسيا

السفير الروسي في سويسرا: روسيا لن تشارك في أي فعاليات قائمة على "الصيغة" الأوكرانية

14:54 GMT 25.04.2024
© Fotobank.ru/Getty Imagesعلم سويسرا
علم سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© Fotobank.ru/Getty Images
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صرح السفير الروسي في برن، سيرغي غارمونين، أن مؤتمر السلام في أوكرانيا الذي سيعقد في يونيو/حزيران، في سويسرا، سيتحول إلى حملة علاقات عامة صاخبة وتضيع أموال دافعي الضرائب السويسريين، لأن روسيا لن تشارك فيه.
وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "أريد أن أؤكد: من دون مشاركة روسيا فإن أي حديث عن التسوية في أوكرانيا لا معنى له ويخلو من أي آفاق، وسنعتبر “الوثائق” و”التصريحات” المبنية على نتائج أي أحداث دون مشاركة روسيا غير مهمة، لذا فإن الاجتماع في جبل بورغنستوك سيتبين مجرد حملة علاقات عامة صاخبة، وإهدار لا معنى له لأموال دافعي الضرائب السويسريين دون نتائج حقيقية لتسوية سلمية".
تستضيف سويسرا مؤتمرا للسلام حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل، بالقرب من مدينة لوتسيرن. وروسيا لن تحضره.
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
الخارجية الروسية: روسيا لن تشارك في اجتماع "صيغة زيلينسكي" الذي ينظم في سويسرا
11 أبريل, 13:26 GMT
وكان السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في برن، فلاديمير خوخلوف، صرح في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك"، بأن سويسرا لم ترسل دعوة إلى روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال من الأحوال.
وأضاف أن فكرة مؤتمر السلام، التي روج لها المنظمون بقوة، غير مقبولة بالنسبة لروسيا الاتحادية، لأننا “نتحدث عن خيار آخر للدفع بـ”صيغة سلام” غير قابلة للتطبيق ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية”.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد قال في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها، ومن الضروري أن نفهم ما هي صيغة السلام التي سيتم مناقشتها في القمة في سويسرا.
وقد أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
في السابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي؛ والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة؛ وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية. وذكر الكرملين، أن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك نحو الاتجاه السلمي، شريطة أن تؤخذ في الاعتبار الوضع الفعلي والحقائق الجديدة.
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