https://sputnikarabic.ae/20240425/السفير-الروسي-في-واشنطن-وعود-كييف-لواشنطن-بعدم-استخدام-صواريخ-أتاكمز-ضد-الأراضي-الروسية-كاذبة-1088266971.html
السفير الروسي في واشنطن: وعود كييف لواشنطن بعدم استخدام صواريخ "أتاكمز" ضد الأراضي الروسية "كاذبة"
السفير الروسي في واشنطن: وعود كييف لواشنطن بعدم استخدام صواريخ "أتاكمز" ضد الأراضي الروسية "كاذبة"
سبوتنيك عربي
وصف السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، وعود كييف لواشنطن بعدم استخدام صواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى ضد الأراضي الروسية بالـ"كاذبة". 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T00:41+0000
2024-04-25T00:41+0000
2024-04-25T00:41+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف للصحفيين: "مما يثير السخرية بشكل خاص التأكيدات بأن "العملاء" الأوكرانيين وعدوا بعدم استخدام الصواريخ ضد أهداف على الأراضي الروسية، ومن يجب أن يطمئن لهذا الكذب؟ كيف يمكن للمرء أن يتجاهل الأعمال الإرهابية العديدة لمجرمي كييف؟ الضربات المميتة على المستشفيات والمدارس ورياض الأطفال والجسور وحتى ضد عسكرييهم".وأضاف أنطونوف معلقا على تزويد الولايات المتحدة بصواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى إلى كييف، قائلا "هذا لا يمكن تبريره وبسبب هذا يزداد التهديد الأمني لشبه جزيرة القرم والمناطق الجديدة في روسيا".وأكد أن القوات المسلحة الروسية أسقطت صواريخ "أتاكمز"، وستواصل إسقاطها ولن يساعد أي سلاح في هزيمة روسيا، مشيرا إلى أن الصحف الأمريكية بعيدة عن تفضيلها لنا، تعترف بازدواجية الدمى وهجماتها على المدن الروسية.وأمس الأربعاء، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قام بتوجيه فريقه في مجال الأمن القومي بتوفير صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى، بسرية إلى أوكرانيا لاستخدامها "داخل الأراضي الأوكرانية ذات السيادة"، كجزء من حزمة المساعدات الأمنية المعلن عنها في مارس/ أذار، ووصلت هذه الذخائر في أبريل/ نيسان الجاري. وأفادت وسائل الإعلام بأن الجيش الأوكراني قد استخدم الصواريخ مرتين بالفعل ضد أهداف داخل أراضي روسيا بعيدة المدى.
https://sputnikarabic.ae/20240424/البنتاغون-يؤكد-نقل-صواريخ-أتاكمز-سرا-إلى-أوكرانيا-1088261937.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
السفير الروسي في واشنطن: وعود كييف لواشنطن بعدم استخدام صواريخ "أتاكمز" ضد الأراضي الروسية "كاذبة"
وصف السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، وعود كييف لواشنطن بعدم استخدام صواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى ضد الأراضي الروسية بالـ"كاذبة".
واشنطن - سبوتنيك
. وقال أنطونوف للصحفيين: "مما يثير السخرية بشكل خاص التأكيدات بأن "العملاء" الأوكرانيين وعدوا بعدم استخدام الصواريخ ضد أهداف على الأراضي الروسية، ومن يجب أن يطمئن لهذا الكذب؟ كيف يمكن للمرء أن يتجاهل الأعمال الإرهابية العديدة لمجرمي كييف؟ الضربات المميتة على المستشفيات والمدارس ورياض الأطفال والجسور وحتى ضد عسكرييهم".
وأضاف أنطونوف معلقا على تزويد الولايات المتحدة بصواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى إلى كييف، قائلا "هذا لا يمكن تبريره وبسبب هذا يزداد التهديد الأمني لشبه جزيرة القرم والمناطق الجديدة في روسيا".
وأكد أن القوات المسلحة الروسية أسقطت صواريخ "أتاكمز"، وستواصل إسقاطها ولن يساعد أي سلاح في هزيمة روسيا، مشيرا إلى أن الصحف الأمريكية بعيدة عن تفضيلها لنا، تعترف بازدواجية الدمى وهجماتها على المدن الروسية.
وأمس الأربعاء، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لوكالة "سبوتنيك
"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قام بتوجيه فريقه في مجال الأمن القومي بتوفير صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى، بسرية إلى أوكرانيا
لاستخدامها "داخل الأراضي الأوكرانية ذات السيادة"، كجزء من حزمة المساعدات الأمنية المعلن عنها في مارس/ أذار، ووصلت هذه الذخائر في أبريل/ نيسان الجاري. وأفادت وسائل الإعلام بأن الجيش الأوكراني قد استخدم الصواريخ مرتين بالفعل ضد أهداف داخل أراضي روسيا بعيدة المدى.