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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240425/السفير-الروسي-في-واشنطن-وعود-كييف-لواشنطن-بعدم-استخدام-صواريخ-أتاكمز-ضد-الأراضي-الروسية-كاذبة-1088266971.html
السفير الروسي في واشنطن: وعود كييف لواشنطن بعدم استخدام صواريخ "أتاكمز" ضد الأراضي الروسية "كاذبة"
السفير الروسي في واشنطن: وعود كييف لواشنطن بعدم استخدام صواريخ "أتاكمز" ضد الأراضي الروسية "كاذبة"
سبوتنيك عربي
وصف السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، وعود كييف لواشنطن بعدم استخدام صواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى ضد الأراضي الروسية بالـ"كاذبة". 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T00:41+0000
2024-04-25T00:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف للصحفيين: "مما يثير السخرية بشكل خاص التأكيدات بأن "العملاء" الأوكرانيين وعدوا بعدم استخدام الصواريخ ضد أهداف على الأراضي الروسية، ومن يجب أن يطمئن لهذا الكذب؟ كيف يمكن للمرء أن يتجاهل الأعمال الإرهابية العديدة لمجرمي كييف؟ الضربات المميتة على المستشفيات والمدارس ورياض الأطفال والجسور وحتى ضد عسكرييهم".وأضاف أنطونوف معلقا على تزويد الولايات المتحدة بصواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى إلى كييف، قائلا "هذا لا يمكن تبريره وبسبب هذا يزداد التهديد الأمني لشبه جزيرة القرم والمناطق الجديدة في روسيا".وأكد أن القوات المسلحة الروسية أسقطت صواريخ "أتاكمز"، وستواصل إسقاطها ولن يساعد أي سلاح في هزيمة روسيا، مشيرا إلى أن الصحف الأمريكية بعيدة عن تفضيلها لنا، تعترف بازدواجية الدمى وهجماتها على المدن الروسية.وأمس الأربعاء، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قام بتوجيه فريقه في مجال الأمن القومي بتوفير صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى، بسرية إلى أوكرانيا لاستخدامها "داخل الأراضي الأوكرانية ذات السيادة"، كجزء من حزمة المساعدات الأمنية المعلن عنها في مارس/ أذار، ووصلت هذه الذخائر في أبريل/ نيسان الجاري. وأفادت وسائل الإعلام بأن الجيش الأوكراني قد استخدم الصواريخ مرتين بالفعل ضد أهداف داخل أراضي روسيا بعيدة المدى.
https://sputnikarabic.ae/20240424/البنتاغون-يؤكد-نقل-صواريخ-أتاكمز-سرا-إلى-أوكرانيا-1088261937.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

السفير الروسي في واشنطن: وعود كييف لواشنطن بعدم استخدام صواريخ "أتاكمز" ضد الأراضي الروسية "كاذبة"

00:41 GMT 25.04.2024
© Sputnik . Mikhail Turgiev / الانتقال إلى بنك الصور السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف
 السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© Sputnik . Mikhail Turgiev
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وصف السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، وعود كييف لواشنطن بعدم استخدام صواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى ضد الأراضي الروسية بالـ"كاذبة".
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف للصحفيين: "مما يثير السخرية بشكل خاص التأكيدات بأن "العملاء" الأوكرانيين وعدوا بعدم استخدام الصواريخ ضد أهداف على الأراضي الروسية، ومن يجب أن يطمئن لهذا الكذب؟ كيف يمكن للمرء أن يتجاهل الأعمال الإرهابية العديدة لمجرمي كييف؟ الضربات المميتة على المستشفيات والمدارس ورياض الأطفال والجسور وحتى ضد عسكرييهم".
صاروخ اعتراضي أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون يؤكد نقل صواريخ "أتاكمز" سرا إلى أوكرانيا
أمس, 18:01 GMT
وأضاف أنطونوف معلقا على تزويد الولايات المتحدة بصواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى إلى كييف، قائلا "هذا لا يمكن تبريره وبسبب هذا يزداد التهديد الأمني لشبه جزيرة القرم والمناطق الجديدة في روسيا".
وأكد أن القوات المسلحة الروسية أسقطت صواريخ "أتاكمز"، وستواصل إسقاطها ولن يساعد أي سلاح في هزيمة روسيا، مشيرا إلى أن الصحف الأمريكية بعيدة عن تفضيلها لنا، تعترف بازدواجية الدمى وهجماتها على المدن الروسية.
وأمس الأربعاء، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قام بتوجيه فريقه في مجال الأمن القومي بتوفير صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى، بسرية إلى أوكرانيا لاستخدامها "داخل الأراضي الأوكرانية ذات السيادة"، كجزء من حزمة المساعدات الأمنية المعلن عنها في مارس/ أذار، ووصلت هذه الذخائر في أبريل/ نيسان الجاري. وأفادت وسائل الإعلام بأن الجيش الأوكراني قد استخدم الصواريخ مرتين بالفعل ضد أهداف داخل أراضي روسيا بعيدة المدى.
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