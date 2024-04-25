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القوات الروسية تحسن مواقعها وتوجه ضربات قاسية لـ3 ألوية أوكرانية في جمهورية دونيتسك
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240425/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-وتوجه-ضربات-قاسية-لـ3-ألوية-أوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-1088278241.html
القوات الروسية تحسن مواقعها وتوجه ضربات قاسية لـ3 ألوية أوكرانية في جمهورية دونيتسك
القوات الروسية تحسن مواقعها وتوجه ضربات قاسية لـ3 ألوية أوكرانية في جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية قامت بتحسين موقعها التكتيكي، وصدت سبع هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية... 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T11:21+0000
2024-04-25T11:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة: "وحدات من مجموعة القوات "المركز" من خلال الإجراءات النشطة حسنت الوضع التكتيكي، وهزمت القوى العاملة ومعدات المشاة الآلية 59، واللواء الميكانيكي 23، و115 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي وأرخانغيلسكوي، وسوكول وكارلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب الوزارة، تم صد سبع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الفوج 78 المحمول جواً المنفصل، و71 غايغر، و142 للمشاة، واللواءين الميكانيكيين 24 و100 في مناطق نوفوباخموتوفكا، وسيمينوفكا، وأوتشيتينو، ونيتيلوفو وكيرامينك وشمال شرق نوفسولوفكا. وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 350 جنديًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسيارة، ومدفع ذاتي الحركة من عيار 155 ملم ومدفع هاوتزر إم102 عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية ومدفعية ذاتية الحركة من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفعين هاوتزر من طراز "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240425/جنود-روس-يبحثون-عن-دبابة-أبرامز-أمريكية-لمدة-3-أيام-ويدمروها-بـلانتسيت-1088270930.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تحسن مواقعها وتوجه ضربات قاسية لـ3 ألوية أوكرانية في جمهورية دونيتسك

11:21 GMT 25.04.2024 (تم التحديث: 11:28 GMT 25.04.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات "يوجني" (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية قامت بتحسين موقعها التكتيكي، وصدت سبع هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة: "وحدات من مجموعة القوات "المركز" من خلال الإجراءات النشطة حسنت الوضع التكتيكي، وهزمت القوى العاملة ومعدات المشاة الآلية 59، واللواء الميكانيكي 23، و115 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي وأرخانغيلسكوي، وسوكول وكارلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية".
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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07:46 GMT
وبحسب الوزارة، تم صد سبع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الفوج 78 المحمول جواً المنفصل، و71 غايغر، و142 للمشاة، واللواءين الميكانيكيين 24 و100 في مناطق نوفوباخموتوفكا، وسيمينوفكا، وأوتشيتينو، ونيتيلوفو وكيرامينك وشمال شرق نوفسولوفكا.
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 350 جنديًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسيارة، ومدفع ذاتي الحركة من عيار 155 ملم ومدفع هاوتزر إم102 عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية ومدفعية ذاتية الحركة من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفعين هاوتزر من طراز "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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