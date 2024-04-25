https://sputnikarabic.ae/20240425/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-وتوجه-ضربات-قاسية-لـ3-ألوية-أوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-1088278241.html

القوات الروسية تحسن مواقعها وتوجه ضربات قاسية لـ3 ألوية أوكرانية في جمهورية دونيتسك

القوات الروسية تحسن مواقعها وتوجه ضربات قاسية لـ3 ألوية أوكرانية في جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية قامت بتحسين موقعها التكتيكي، وصدت سبع هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية... 25.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-25T11:21+0000

2024-04-25T11:21+0000

2024-04-25T11:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0c/1086000498_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a8dbc501a212b822c3c1fc907d1b8a3.jpg

وقالت الوزارة: "وحدات من مجموعة القوات "المركز" من خلال الإجراءات النشطة حسنت الوضع التكتيكي، وهزمت القوى العاملة ومعدات المشاة الآلية 59، واللواء الميكانيكي 23، و115 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي وأرخانغيلسكوي، وسوكول وكارلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب الوزارة، تم صد سبع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الفوج 78 المحمول جواً المنفصل، و71 غايغر، و142 للمشاة، واللواءين الميكانيكيين 24 و100 في مناطق نوفوباخموتوفكا، وسيمينوفكا، وأوتشيتينو، ونيتيلوفو وكيرامينك وشمال شرق نوفسولوفكا. وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 350 جنديًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسيارة، ومدفع ذاتي الحركة من عيار 155 ملم ومدفع هاوتزر إم102 عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية ومدفعية ذاتية الحركة من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفعين هاوتزر من طراز "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240425/جنود-روس-يبحثون-عن-دبابة-أبرامز-أمريكية-لمدة-3-أيام-ويدمروها-بـلانتسيت-1088270930.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا