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القوات الروسية تحسن مواقعها وتوجه ضربات قاسية لـ3 ألوية أوكرانية في جمهورية دونيتسك
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https://sputnikarabic.ae/20240425/الكرملين-يعلق-على-توريد-صواريخ-أتاكمز-إلى-أوكرانيا-1088275138.html
الكرملين يعلق على توريد صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا
الكرملين يعلق على توريد صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقًا على المعلومات المتعلقة بتزويد واشنطن بصواريخ "أتاكمز" العملياتية التكتيكية البعيدة المدى إلى... 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T09:55+0000
2024-04-25T09:55+0000
روسيا
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وقال بيسكوف، تعليقًا على المعلومات المتعلقة بتوريد صواريخ "أتاكمز" إلى كييف: "في الواقع، فإن ممارسة تصرفات الولايات المتحدة والأوروبيين واضحة، ويمكن التنبؤ بها. أي أنه بمجرد أن يبدأوا في الحديث عن شيء ما بالتفصيل، فهذا يعني أن مثل هذا التسليم قد تم تنفيذه، أي تم تنفيذ هذه الشحنات ودفع ثمنها في انتهاك للقوانين الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية، ربما لا يكون هذا سؤالنا، هذا السؤال ينبغي طرحه على أعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي". وأكد بيسكوف: "سنحقق هدفنا، لكن هذا سيسبب المزيد من المشاكل لأوكرانيا نفسها". وكشف متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة سلمت صواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى، إلى أوكرانيا لاستخدامها "داخل الأراضي الأوكرانية ذات السيادة"، كما يزعمون.وقال المتحدث باسم البنتاغون، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نعم، أستطيع تأكيد أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بصواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى بناءً على توجيهات الرئيس (الأمريكي جو بايدن)".وبحسب البنتاغون، فقد تم تضمين الصواريخ في حزمة المساعدات العسكرية المعلن عنها في مارس/آذار، وانتهى بها الأمر في أوكرانيا في أبريل/نيسان. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الأوكرانيين استخدموها مرتين ضد أهداف في عمق الخطوط الخلفية الروسية. وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتجعل دول الناتو مشاركة بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240424/البنتاغون-يؤكد-نقل-صواريخ-أتاكمز-سرا-إلى-أوكرانيا-1088261937.html
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الكرملين يعلق على توريد صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا

09:55 GMT 25.04.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقًا على المعلومات المتعلقة بتزويد واشنطن بصواريخ "أتاكمز" العملياتية التكتيكية البعيدة المدى إلى كييف، إن روسيا ستحقق هدفها، لكن هذا سيسبب المزيد من المشاكل لأوكرانيا نفسها.
وقال بيسكوف، تعليقًا على المعلومات المتعلقة بتوريد صواريخ "أتاكمز" إلى كييف: "في الواقع، فإن ممارسة تصرفات الولايات المتحدة والأوروبيين واضحة، ويمكن التنبؤ بها. أي أنه بمجرد أن يبدأوا في الحديث عن شيء ما بالتفصيل، فهذا يعني أن مثل هذا التسليم قد تم تنفيذه، أي تم تنفيذ هذه الشحنات ودفع ثمنها في انتهاك للقوانين الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية، ربما لا يكون هذا سؤالنا، هذا السؤال ينبغي طرحه على أعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي".
وأكد بيسكوف: "سنحقق هدفنا، لكن هذا سيسبب المزيد من المشاكل لأوكرانيا نفسها".
وكشف متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة سلمت صواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى، إلى أوكرانيا لاستخدامها "داخل الأراضي الأوكرانية ذات السيادة"، كما يزعمون.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نعم، أستطيع تأكيد أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بصواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى بناءً على توجيهات الرئيس (الأمريكي جو بايدن)".
صاروخ اعتراضي أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون يؤكد نقل صواريخ "أتاكمز" سرا إلى أوكرانيا
أمس, 18:01 GMT
وبحسب البنتاغون، فقد تم تضمين الصواريخ في حزمة المساعدات العسكرية المعلن عنها في مارس/آذار، وانتهى بها الأمر في أوكرانيا في أبريل/نيسان.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الأوكرانيين استخدموها مرتين ضد أهداف في عمق الخطوط الخلفية الروسية. وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتجعل دول الناتو مشاركة بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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