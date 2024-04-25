https://sputnikarabic.ae/20240425/المدير-العام-السابق-للأمن-العام-اللبناني-لـسبوتنيك-حماس-قادرة-على-فرض-إيقاع-سياسي-جديد-بعد-الحرب-1088272723.html

المدير العام السابق للأمن العام اللبناني لـ"سبوتنيك": حماس قادرة على فرض إيقاع سياسي جديد بعد الحرب

المدير العام السابق للأمن العام اللبناني لـ"سبوتنيك": حماس قادرة على فرض إيقاع سياسي جديد بعد الحرب

سبوتنيك عربي

أكد اللواء عباس إبراهيم، المدير العام السابق للأمن العام اللبناني، أن العملية على رفح باتت في حكم الواقعة لكنها تحتاج إلى وقت نظراً للتعقيديات الميدانية... 25.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-25T08:23+0000

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وأوضح اللواء عباس: "أن ملف رفح يختلف عن ملف غزة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتقد أن الرهائن الإسرائيليين موجودون في رفح وبالتالي هذه العملية تحتاج إلى دقة عسكرية، كما أنها تحتاج إلى معلومات أمنية حسّاسة وهو لا يمتلكها". وجزم اللواء إبراهيم أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول البقاء في السلطة لأنه يخاف من المحاسبة ويحاول في هذا الإطار جر الولايات المتحدة إلى حرب كبرى مع لبنان والعراق واليمن بهدف القضاء على فصائل "المقاومة" في المنطقة وتحجيم دور إيران ولكن الكلمة العليا في النهاية هي للولايات المتحدة الأمريكية". وحول ملف المفاوضات أعلن اللواء إبراهيم عن دورٍ لعبه "في خروج الفلسطينيين الذين يحملون جنسيات أمريكية من غزة"، وتابع أن "نتنياهو يتعامل مع ملف الرهائن باستخفاف لأول مرة وذلك لأنه يرجح مصلحته الشخصية". كما تطرّق اللواء إبراهيم إلى الانقسام الفلسطيني الداخلي مشيراً إلى أن "حكومة محمود عباس باتت شرعية وهي "تكنوقراط" وبعد الحرب ستصبح "مطعّمة" بسياسيين، ولا بد أن يكون لـ "حماس" القدرة على فرض إيقاع سياسي جديد بعد الحرب، لا سيّما وأنها باتت تمثل 70% من الشعب الفلسطيني بحسب الاحصائيات".

https://sputnikarabic.ae/20240425/المدير-العام-السابق-للأمن-العام-اللبناني-يستبعد-توسع-الحرب-بين-إسرائيل-وحزب-الله-1088273315.html

https://sputnikarabic.ae/20240425/المدير-العام-السابق-للأمن-العام-اللبناني-لـسبوتنيك-روسيا-على-طريق-النصر-والغرب-سيعلن-هزيمته----1088272499.html

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