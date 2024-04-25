https://sputnikarabic.ae/20240425/الولايات-المتحدة-تبدأ-مناقشة-انسحاب-قواتها-من-النيجر-1088267414.html
الولايات المتحدة تبدأ مناقشة انسحاب قواتها من النيجر
الولايات المتحدة تبدأ مناقشة انسحاب قواتها من النيجر
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الصحفي بوزارة الخارجية الأمريكية، أن ممثلين عن الولايات المتحدة والنيجر سيجتمعون في 25 نيسان/أبريل الجاري لبدء حوار حول الانسحاب المنظم للقوات... 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T02:56+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي في بيان أمس الأربعاء: "كجزء من المناقشات المستمرة التي تجريها الحكومة الأميركية مع اللجنة الوطنية للدفاع عن الوطن بالنيجر، ستجتمع سفيرة الولايات المتحدة لدى النيجر كاثلين فيتزجيبون واللواء كين إيكمان من القيادة الأمريكية في أفريقيا مع اللجنة الوطنية للدفاع عن الوطن في نيامي في 25 أبريل لبدء المناقشات بشأن انسحاب منظم ومسؤول للقوات الأمريكية من النيجر".وفي وقت سابق، أكد مسؤول عسكري أمريكي، لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة تجرى اتصالات مع المجلس العسكري الحاكم في النيجر بعد قراره تعليق اتفاق التعاون العسكري الثنائي، الذي يسمح بوجود قوات أمريكية على أراضي الدولة الأفريقية.وأعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أن المجلس قرر إلغاء اتفاق عسكري مع الولايات المتحدة يسمح بوجود قوات أمريكية داخل أراضي البلاد، وذلك بشكل فوري.ولم يتم الكشف عن أسباب هذا القرار. وأكد متحدث باسم البنتاغون في وقت لاحق لوكالة "سبوتنيك" أن الولايات المتحدة كانت على علم بتصريحات السلطات النيجيرية بشأن إلغاء الاتفاقية العسكرية الثنائية وأنها على اتصال معها بشأن هذه المسألة.ويأتي القرار في أعقاب زيارة قام بها مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع ترأستها مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في، وضمت الجنرال مايكل لانغلي قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا.وأكد أمادو، أن الوفد الأمريكي لم يتبع البروتوكول الدبلوماسي ولم يبلغ حكومة البلاد بموعد وصوله أو جدول أعماله.وللولايات المتحدة نحو 1100 جندي متمركزين في القاعدتين الجويتين والسفارة في نيامي.وتعد النيجر بمثابة قاعدة حيوية في المنطقة للجيش الأمريكي، ما يسمح لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بإجراء مهام استخباراتية ومراقبة واستطلاعية في مناطق الاضطرابات المجاورة مثل مالي وبوركينا فاسو.وكان البنتاغون أعلن في السابع من أيلول/سبتمبر أنه سيعيد تمركز قواته "كإجراء احترازي"، عبر نقل بعض الجنود من قاعدة في العاصمة نيامي إلى قاعدة جوية شمالا في منطقة أغاديز، وذلك غداة إعلان فرنسا سحب قواتها من البلاد.يذكر أنه في 27 يوليو/ تموز 2023، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وتولي المجلس الوطني لحماية الوطن السلطتين التنفيذية والتشريعية، برئاسة الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي يتولى مهام رئيس الدولة.
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https://sputnikarabic.ae/20240422/وفد-من-البنتاغون-يزور-النيجر-لمناقشة-انسحاب-القوات-الأمريكية--1088196446.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة تبدأ مناقشة انسحاب قواتها من النيجر
02:56 GMT 25.04.2024 (تم التحديث: 03:15 GMT 25.04.2024)
أعلن المكتب الصحفي بوزارة الخارجية الأمريكية، أن ممثلين عن الولايات المتحدة والنيجر سيجتمعون في 25 نيسان/أبريل الجاري لبدء حوار حول الانسحاب المنظم للقوات الأمريكية من النيجر.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال المكتب الصحفي في بيان أمس الأربعاء: "كجزء من المناقشات المستمرة التي تجريها الحكومة الأميركية مع اللجنة الوطنية للدفاع عن الوطن بالنيجر، ستجتمع سفيرة الولايات المتحدة لدى النيجر كاثلين فيتزجيبون واللواء كين إيكمان من القيادة الأمريكية في أفريقيا مع اللجنة الوطنية للدفاع عن الوطن في نيامي في 25 أبريل لبدء المناقشات بشأن انسحاب منظم ومسؤول للقوات الأمريكية من النيجر".
وفي وقت سابق، أكد مسؤول عسكري أمريكي، لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة تجرى اتصالات مع المجلس العسكري الحاكم في النيجر بعد قراره تعليق اتفاق التعاون العسكري الثنائي، الذي يسمح بوجود قوات أمريكية على أراضي الدولة الأفريقية.
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أن المجلس قرر إلغاء اتفاق عسكري مع الولايات المتحدة يسمح بوجود قوات أمريكية داخل أراضي البلاد، وذلك بشكل فوري.
ولم يتم الكشف عن أسباب هذا القرار. وأكد متحدث باسم البنتاغون في وقت لاحق لوكالة "سبوتنيك" أن الولايات المتحدة كانت على علم بتصريحات السلطات النيجيرية بشأن إلغاء الاتفاقية العسكرية الثنائية
وأنها على اتصال معها بشأن هذه المسألة.
ويأتي القرار في أعقاب زيارة قام بها مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع ترأستها مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في، وضمت الجنرال مايكل لانغلي قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا.
وأكد أمادو، أن الوفد الأمريكي لم يتبع البروتوكول الدبلوماسي ولم يبلغ حكومة البلاد بموعد وصوله أو جدول أعماله.
وللولايات المتحدة نحو 1100 جندي متمركزين في القاعدتين الجويتين والسفارة في نيامي.
وتعد النيجر بمثابة قاعدة حيوية في المنطقة للجيش الأمريكي، ما يسمح لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بإجراء مهام استخباراتية ومراقبة واستطلاعية في مناطق الاضطرابات المجاورة مثل مالي وبوركينا فاسو.
وكان البنتاغون أعلن في السابع من أيلول/سبتمبر أنه سيعيد تمركز قواته "كإجراء احترازي"، عبر نقل بعض الجنود من قاعدة في العاصمة نيامي إلى قاعدة جوية شمالا في منطقة أغاديز، وذلك غداة إعلان فرنسا سحب قواتها من البلاد.
يذكر أنه في 27 يوليو/ تموز 2023، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وتولي المجلس الوطني لحماية الوطن السلطتين التنفيذية والتشريعية، برئاسة الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي يتولى مهام رئيس الدولة.