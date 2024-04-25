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بريطانيا تزود أوكرانيا بقنابل موجهة بالليزر
بريطانيا تزود أوكرانيا بقنابل موجهة بالليزر
سبوتنيك عربي
تعتزم بريطانيا ارسال قنابل موجهة بالليزر إلى أوكرانيا كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة، حسبما ذكرت صحيفة "تلغراف". 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T07:38+0000
2024-04-25T07:38+0000
رصد عسكري
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وتستخدم قنبلة "Paveway IV"، المزمع إرسالها التي يبلغ وزنها 230 كغ، التوجيه عبر الأقمار الصناعية والليزر لضرب الأهداف بدقة عالية. استخدمتها القوات الجوية الملكية لأول مرة في أفغانستان في عام 2015، وتشير الصحيفة إلى أنه يمكن تضمين هذه القنابل في حمولة الذخيرة لمقاتلات "إف-16"، التي من المقرر تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية في النصف الثاني من عام 2024.تجدر الإشارة إلى أن "Paveway IV" هي في الواقع قنبلة جوية أمريكية عادية من طراز "مارك 82"، وهي مجهزة أيضًا بدفة تحكم ونظام توجيه حديث. وكانت إحدى ميزاتها هي القدرة على اختيار وضع تشغيل نظام التفجير، الذي يسمح للقنبلة بالانفجار فوق الهدف (لتدمير القوى البشرية على مساحة أكبر)، عند الاصطدام (الوضع العادي) أو مع تأخير بعد الاصطدام (لإصابة الأهداف المحصنة). وفي الوقت ذاته، تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة الروسية في الوقت الحاضر تشن بانتظام هجمات على المطارات التي تخطط القوات المسلحة الأوكرانية لنشر طائرات "إف-16" فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240425/وحدات-الدفاع-الجوي-الروسية-تعتزم-إنشاء-قبة-واقية-فوق-مقاطعة-زابوروجيه-1088269072.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

بريطانيا تزود أوكرانيا بقنابل موجهة بالليزر

07:38 GMT 25.04.2024
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITEمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITE
تابعنا عبر
تعتزم بريطانيا ارسال قنابل موجهة بالليزر إلى أوكرانيا كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة، حسبما ذكرت صحيفة "تلغراف".
وتستخدم قنبلة "Paveway IV"، المزمع إرسالها التي يبلغ وزنها 230 كغ، التوجيه عبر الأقمار الصناعية والليزر لضرب الأهداف بدقة عالية.
استخدمتها القوات الجوية الملكية لأول مرة في أفغانستان في عام 2015، وتشير الصحيفة إلى أنه يمكن تضمين هذه القنابل في حمولة الذخيرة لمقاتلات "إف-16"، التي من المقرر تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية في النصف الثاني من عام 2024.
إطلاق طراد الصواريخ فارياغ صاروخ إس-300 تابعة لمنظومة الدفتع الجوي فورت أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وحدات الدفاع الجوي الروسية تعتزم إنشاء "قبة واقية" فوق مقاطعة زابوروجيه
05:53 GMT
تجدر الإشارة إلى أن "Paveway IV" هي في الواقع قنبلة جوية أمريكية عادية من طراز "مارك 82"، وهي مجهزة أيضًا بدفة تحكم ونظام توجيه حديث. وكانت إحدى ميزاتها هي القدرة على اختيار وضع تشغيل نظام التفجير، الذي يسمح للقنبلة بالانفجار فوق الهدف (لتدمير القوى البشرية على مساحة أكبر)، عند الاصطدام (الوضع العادي) أو مع تأخير بعد الاصطدام (لإصابة الأهداف المحصنة).
ووفقا لمصادر مفتوحة، يمكن إطلاق مثل هذه الذخيرة الانزلاقية على مسافة تزيد عن 30 كيلومترا من الهدف.
وفي الوقت ذاته، تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة الروسية في الوقت الحاضر تشن بانتظام هجمات على المطارات التي تخطط القوات المسلحة الأوكرانية لنشر طائرات "إف-16" فيها.
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