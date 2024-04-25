https://sputnikarabic.ae/20240425/بريطانيا-تزود-أوكرانيا-بقنابل-موجهة-بالليزر-1088270663.html
بريطانيا تزود أوكرانيا بقنابل موجهة بالليزر
بريطانيا تزود أوكرانيا بقنابل موجهة بالليزر
سبوتنيك عربي
تعتزم بريطانيا ارسال قنابل موجهة بالليزر إلى أوكرانيا كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة، حسبما ذكرت صحيفة "تلغراف". 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T07:38+0000
2024-04-25T07:38+0000
2024-04-25T07:38+0000
رصد عسكري
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وتستخدم قنبلة "Paveway IV"، المزمع إرسالها التي يبلغ وزنها 230 كغ، التوجيه عبر الأقمار الصناعية والليزر لضرب الأهداف بدقة عالية. استخدمتها القوات الجوية الملكية لأول مرة في أفغانستان في عام 2015، وتشير الصحيفة إلى أنه يمكن تضمين هذه القنابل في حمولة الذخيرة لمقاتلات "إف-16"، التي من المقرر تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية في النصف الثاني من عام 2024.تجدر الإشارة إلى أن "Paveway IV" هي في الواقع قنبلة جوية أمريكية عادية من طراز "مارك 82"، وهي مجهزة أيضًا بدفة تحكم ونظام توجيه حديث. وكانت إحدى ميزاتها هي القدرة على اختيار وضع تشغيل نظام التفجير، الذي يسمح للقنبلة بالانفجار فوق الهدف (لتدمير القوى البشرية على مساحة أكبر)، عند الاصطدام (الوضع العادي) أو مع تأخير بعد الاصطدام (لإصابة الأهداف المحصنة). وفي الوقت ذاته، تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة الروسية في الوقت الحاضر تشن بانتظام هجمات على المطارات التي تخطط القوات المسلحة الأوكرانية لنشر طائرات "إف-16" فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240425/وحدات-الدفاع-الجوي-الروسية-تعتزم-إنشاء-قبة-واقية-فوق-مقاطعة-زابوروجيه-1088269072.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
بريطانيا تزود أوكرانيا بقنابل موجهة بالليزر
تعتزم بريطانيا ارسال قنابل موجهة بالليزر إلى أوكرانيا كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة، حسبما ذكرت صحيفة "تلغراف".
وتستخدم قنبلة "Paveway IV"، المزمع إرسالها التي يبلغ وزنها 230 كغ، التوجيه عبر الأقمار الصناعية والليزر لضرب الأهداف بدقة عالية.
استخدمتها القوات الجوية الملكية لأول مرة في أفغانستان في عام 2015، وتشير الصحيفة إلى أنه يمكن تضمين هذه القنابل في حمولة الذخيرة لمقاتلات "إف-16"، التي من المقرر تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية في النصف الثاني من عام 2024.
تجدر الإشارة إلى أن "Paveway IV" هي في الواقع قنبلة جوية أمريكية عادية من طراز "مارك 82"، وهي مجهزة أيضًا بدفة تحكم ونظام توجيه حديث. وكانت إحدى ميزاتها هي القدرة على اختيار وضع تشغيل نظام التفجير، الذي يسمح للقنبلة بالانفجار فوق الهدف (لتدمير القوى البشرية على مساحة أكبر)، عند الاصطدام (الوضع العادي) أو مع تأخير بعد الاصطدام (لإصابة الأهداف المحصنة).
ووفقا لمصادر مفتوحة، يمكن إطلاق مثل هذه الذخيرة الانزلاقية على مسافة تزيد عن 30 كيلومترا من الهدف.
وفي الوقت ذاته، تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة الروسية في الوقت الحاضر تشن بانتظام هجمات على المطارات التي تخطط القوات المسلحة الأوكرانية لنشر طائرات "إف-16" فيها.