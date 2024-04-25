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https://sputnikarabic.ae/20240425/بوتين-الاقتصاد-الروسي-حقق-ديناميكيات-جيدة-وقوية-1088281171.html
بوتين: الاقتصاد الروسي حقق ديناميكيات جيدة وقوية
بوتين: الاقتصاد الروسي حقق ديناميكيات جيدة وقوية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن الاقتصاد الروسي، رغم التحديات التي واجهها، يمضي في اتجاه إيجابي، حيث يواصل الناتج المحلي الإجمالي لروسيا... 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T13:31+0000
2024-04-25T13:31+0000
روسيا
اقتصاد
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وجاءت تصريحات بوتين، خلال مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال، قال فيه: "بناء على نتائج العام الماضي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 3.6%، حيث تظهر إحصاءات الأشهر الأولى من هذا العام أنه يواصل إظهار معدلات إيجابية جيدة".ووفقا له، اكتسب الاقتصاد الروسي زخما جيدا، على وجه الخصوص، يمكن ملاحظة ذلك من حالة سوق العمل.وصرحت روسيا مرارًا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا، منذ سنوات عدة و التي ما زالت تتزايد، وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية، وفي الدول الغربية ذاتها تم التعبير عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
https://sputnikarabic.ae/20240423/خبير-اقتصادي-لـسبوتنيك-روسيا-تواجه-المخطط-الأمريكي-باستراتيجية-اقتصادية-ناجحة--1088214884.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

بوتين: الاقتصاد الروسي حقق ديناميكيات جيدة وقوية

13:31 GMT 25.04.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالمرشح الرئاسي الروسي والرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين يتحدث إلى الصحفيين في مقر حملته الانتخابية في موسكو، 18 مارس 2024
المرشح الرئاسي الروسي والرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين يتحدث إلى الصحفيين في مقر حملته الانتخابية في موسكو، 18 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© Sputnik . POOL
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صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن الاقتصاد الروسي، رغم التحديات التي واجهها، يمضي في اتجاه إيجابي، حيث يواصل الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إظهار معدلات نمو جيدة.
وجاءت تصريحات بوتين، خلال مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال، قال فيه: "بناء على نتائج العام الماضي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 3.6%، حيث تظهر إحصاءات الأشهر الأولى من هذا العام أنه يواصل إظهار معدلات إيجابية جيدة".

وأوضح بوتين أنه في يناير(كانون الثاني) 2024، بلغ النمو 4.6%، وفي فبراير(شباط الماضي) 7.7%، مؤكدا على أن الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد الروسي تتعزز على الرغم من التحديات غير المسبوقة.

البنك المركزي الروسي بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": روسيا تواجه المخطط الأمريكي باستراتيجية اقتصادية ناجحة
23 أبريل, 12:22 GMT
ووفقا له، اكتسب الاقتصاد الروسي زخما جيدا، على وجه الخصوص، يمكن ملاحظة ذلك من حالة سوق العمل.
كما دعا بوتين إلى إدخال تعديلات إضافية على النظام الضريبي كأحد الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار في روسيا.
وصرحت روسيا مرارًا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا، منذ سنوات عدة و التي ما زالت تتزايد، وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية، وفي الدول الغربية ذاتها تم التعبير عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
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