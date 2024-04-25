https://sputnikarabic.ae/20240425/تمساح-ضخم-يقتحم-قاعدة-عسكرية-أمريكية-ويتسبب-بأزمة-فيديو-1088277903.html
تمساح ضخم يقتحم قاعدة عسكرية أمريكية ويتسبب بأزمة... فيديو
تمساح ضخم يقتحم قاعدة عسكرية أمريكية ويتسبب بأزمة... فيديو
سبوتنيك عربي
تسلل تمساح ضخم إلى قاعدة جوية في ولاية فلوريدا، حيث كان يبحث فيما يبدو عن الظل والراحة تحت عجلات إحدى الطائرات الحربية. 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T11:00+0000
2024-04-25T11:00+0000
2024-04-25T11:00+0000
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ويظهر في الفيديو، تمساح ضخم يبلغ طوله 3 أمتار (10 أقدام) على مدرج المطار في قاعدة ماكديل الجوية التي تقع على ساحل المحيط الأطلسي، أقصى جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية.كما يظهر ضباط الحياة البرية وهم يحاولون السيطرة على التمساح أثناء محاولتهم الإمساك به، قبل أن ينجحوا في النهاية في نقله إلى نهر هيلزبورو القريب.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
تمساح ضخم يقتحم قاعدة عسكرية أمريكية ويتسبب بأزمة... فيديو
تسلل تمساح ضخم إلى قاعدة جوية في ولاية فلوريدا، حيث كان يبحث فيما يبدو عن الظل والراحة تحت عجلات إحدى الطائرات الحربية.
ويظهر في الفيديو، تمساح ضخم يبلغ طوله 3 أمتار (10 أقدام) على مدرج المطار في قاعدة ماكديل الجوية التي تقع على ساحل المحيط الأطلسي، أقصى جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية.
كما يظهر ضباط الحياة البرية وهم يحاولون السيطرة على التمساح أثناء محاولتهم الإمساك به، قبل أن ينجحوا في النهاية في نقله إلى نهر هيلزبورو القريب.