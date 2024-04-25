https://sputnikarabic.ae/20240425/جنود-روس-يبحثون-عن-دبابة-أبرامز-أمريكية-لمدة-3-أيام-ويدمروها-بـلانتسيت-1088270930.html
جنود روس يبحثون عن دبابة "أبرامز" أمريكية لمدة 3 أيام ويدمرونها بـ"لانتسيت"
جنود روس يبحثون عن دبابة "أبرامز" أمريكية لمدة 3 أيام ويدمرونها بـ"لانتسيت"
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن جنودًا تابعين لمجموعة "المركز" في القوات المسلحة الروسية دمروا دبابة أمريكية من طراز "أبرامز"، وذلك من خلال طائرة... 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T07:46+0000
2024-04-25T07:46+0000
2024-04-25T07:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/12/1048723794_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_e85a2820f138da0364dd1db36f1f21bd.jpg
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه في أواخر شهر مارس/ آذار، نجح عسكريون تابعون لمجموعة "المركز" في القوات المسلحة الروسية بتدمير دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا، وذلك من خلال طائرة مسيرة روسية من طراز "لانتسيت".وتابع بيان الدفاع: "لقد تعقبت طائرة تابعة للقوات الروسية دبابة "أبرامز" لمدة ثلاثة أيام على محور أفدييفكا، حيث حاولت القوات الأوكرانية حمايتها والتشويش على الطائرة وإسقاطها لكنهم فشلوا وتم اتخاذ القرار بضربها في اليوم الثالث والأخير".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240425/بريطانيا-تزود-أوكرانيا-بقنابل-موجهة-بالليزر-1088270663.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/12/1048723794_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_b5c75237cd358d79baa18e13d8b64100.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
جنود روس يبحثون عن دبابة "أبرامز" أمريكية لمدة 3 أيام ويدمرونها بـ"لانتسيت"
07:46 GMT 25.04.2024 (تم التحديث: 07:58 GMT 25.04.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن جنودًا تابعين لمجموعة "المركز" في القوات المسلحة الروسية دمروا دبابة أمريكية من طراز "أبرامز"، وذلك من خلال طائرة مسيرة من نوع "لانتسيت".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه في أواخر شهر مارس/ آذار، نجح عسكريون تابعون لمجموعة "المركز" في القوات المسلحة الروسية بتدمير دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا، وذلك من خلال طائرة مسيرة روسية من طراز "لانتسيت".
وتابع بيان الدفاع: "لقد تعقبت طائرة تابعة للقوات الروسية دبابة "أبرامز" لمدة ثلاثة أيام على محور أفدييفكا، حيث حاولت القوات الأوكرانية حمايتها والتشويش على الطائرة وإسقاطها لكنهم فشلوا وتم اتخاذ القرار بضربها في اليوم الثالث والأخير".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.