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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
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لقاء سبوتنيك
النائب العراقي هيثم الفهد: "مشروع طريق التنمية" سيؤدي لزيادة وتنويع موارد الاقتصاد العراقي
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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08:18 GMT
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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خبير: مصر سترد على أي تهديد إسرائيلي لأمنها عسكريا وسياسيا واقتصاديا
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60 د
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البيت الأبيض والاتحاد الأوربي يريد "إجابات" من إسرائيل بشأن المقابر الجماعية في غزة. هل يسفر الموقف الدولي عن شيء؟
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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"حزب الله" اللبناني يستهدف مقرا للمدفعية شمالي إسرائيل
"حزب الله" اللبناني يستهدف مقرا للمدفعية شمالي إسرائيل
سبوتنيك عربي
يواصل "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، تبادل العمليات الهجومية التي تتضمن استخدامات محدودة للطائرات المسيرة والمدفعية والصواريخ. 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T17:16+0000
2024-04-25T17:16+0000
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وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، تنفيذ عملية هجومية استهدفت مقر "عين مرغليوت" للمدفعية شمالي إسرائيل، حسبما ذكرت شبكة "الميادين".وتابع الحزب: "تم تنفيذ العملية باستخدام طائرة مسيرة انقضاضية تمكنت من إصابة الهدف المحدد".كما أعلن "حزب الله"، في وقت سابق، أنه "استهدف ثكنة "‏زبدين" الإسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية"، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق إصابة مباشرة في الهدف.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن "صافرات الإنذار دوت اليوم، في مستوطنة كريات شمونة ومستوطنات أخرى في الشمال الإسرائيلي".وتتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، لكنها لا تزال محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان، والتي فرضها واقع الميدان العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20240421/حزب-الله-يدمر-آلية-عسكرية-إسرائيلية-من-نوع-هامر-فيديو-1088165210.html
https://sputnikarabic.ae/20240424/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-قضينا-على-نصف-قادة-حزب-الله-في-جنوب-لبنان-1088252280.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"حزب الله" اللبناني يستهدف مقرا للمدفعية شمالي إسرائيل

17:16 GMT 25.04.2024
© AFP 2023 / MAHMOUD ZAYYATقدرات حزب الله اللناني الصاروخية
قدرات حزب الله اللناني الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© AFP 2023 / MAHMOUD ZAYYAT
تابعنا عبر
يواصل "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، تبادل العمليات الهجومية التي تتضمن استخدامات محدودة للطائرات المسيرة والمدفعية والصواريخ.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، تنفيذ عملية هجومية استهدفت مقر "عين مرغليوت" للمدفعية شمالي إسرائيل، حسبما ذكرت شبكة "الميادين".
قدرات حزب الله اللناني الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
"حزب الله" يدمر آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "هامر"... فيديو
21 أبريل, 16:09 GMT
وتابع الحزب: "تم تنفيذ العملية باستخدام طائرة مسيرة انقضاضية تمكنت من إصابة الهدف المحدد".
كما أعلن "حزب الله"، في وقت سابق، أنه "استهدف ثكنة "‏زبدين" الإسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية"، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق إصابة مباشرة في الهدف.
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
وزير الدفاع الإسرائيلي: قضينا على نصف قادة "حزب الله" في جنوب لبنان
أمس, 12:57 GMT
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن "صافرات الإنذار دوت اليوم، في مستوطنة كريات شمونة ومستوطنات أخرى في الشمال الإسرائيلي".
وتتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، لكنها لا تزال محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان، والتي فرضها واقع الميدان العسكري.
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