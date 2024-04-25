https://sputnikarabic.ae/20240425/حزب-الله-اللبناني-يستهدف-مقرا-للمدفعية-شمالي-إسرائيل-1088287847.html
"حزب الله" اللبناني يستهدف مقرا للمدفعية شمالي إسرائيل
"حزب الله" اللبناني يستهدف مقرا للمدفعية شمالي إسرائيل
سبوتنيك عربي
يواصل "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، تبادل العمليات الهجومية التي تتضمن استخدامات محدودة للطائرات المسيرة والمدفعية والصواريخ. 25.04.2024, سبوتنيك عربي
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وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، تنفيذ عملية هجومية استهدفت مقر "عين مرغليوت" للمدفعية شمالي إسرائيل، حسبما ذكرت شبكة "الميادين".وتابع الحزب: "تم تنفيذ العملية باستخدام طائرة مسيرة انقضاضية تمكنت من إصابة الهدف المحدد".كما أعلن "حزب الله"، في وقت سابق، أنه "استهدف ثكنة "زبدين" الإسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية"، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق إصابة مباشرة في الهدف.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن "صافرات الإنذار دوت اليوم، في مستوطنة كريات شمونة ومستوطنات أخرى في الشمال الإسرائيلي".وتتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، لكنها لا تزال محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان، والتي فرضها واقع الميدان العسكري.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
"حزب الله" اللبناني يستهدف مقرا للمدفعية شمالي إسرائيل
يواصل "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، تبادل العمليات الهجومية التي تتضمن استخدامات محدودة للطائرات المسيرة والمدفعية والصواريخ.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، تنفيذ عملية هجومية استهدفت مقر "عين مرغليوت" للمدفعية شمالي إسرائيل، حسبما ذكرت
شبكة "الميادين".
وتابع الحزب: "تم تنفيذ العملية باستخدام طائرة مسيرة انقضاضية تمكنت من إصابة الهدف المحدد".
كما أعلن "حزب الله"، في وقت سابق، أنه "استهدف ثكنة "زبدين" الإسرائيلية
في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية"، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق إصابة مباشرة في الهدف.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن "صافرات الإنذار
دوت اليوم، في مستوطنة كريات شمونة ومستوطنات أخرى في الشمال الإسرائيلي".
وتتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، لكنها لا تزال محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان، والتي فرضها واقع الميدان العسكري.