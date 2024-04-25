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رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي تؤكد التزام موسكو بالتنمية وأمن المواطنين
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي تؤكد التزام موسكو بالتنمية وأمن المواطنين
سبوتنيك عربي
صرحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، بأنه لا توجد خطط لدى القيادة الروسية لـ"تشديد الخناق" بعد الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي... 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T07:11+0000
2024-04-25T07:11+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول ما تشعر به تجاه الاندفاعات العاطفية التي تم التعبير عنها عقب الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي هول" والمتعلقة بتشديد التشريعات الروسية في مختلف المجالات: "ما أريد قوله، إن قيادة البلاد ليس لديها خطط لتشديد الخناق، فهذه تقييمات عاطفية لا أكثر .. العودة إلى الدولة الشمولية أمر مستحيل وغير مقبول".وأضافت: "لدينا تجربة تاريخية، ونعلم كم من الوقت والصعوبات استغرقنا للتخلص من عواقبها، ومن المستحيل أبدا أن تتواجد دولة شمولية ثانية في القرن الحادي والعشرين في بلدان ملتزمة بالتنمية. وروسيا ملتزمة بالتنمية".ووصفت رئيسة مجلس الفيدرالية الحديث عن "تشديد الخناق" بأنها تكهنات فارغة، منوهة إلى أن هذه المواضيع يتم طرحها أحيانًا عن عمد.واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الفائت، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الفائت، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.وأدان الرئيس الروسي الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدًا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20240412/روسيا-الدلائل-تقود-إلى-تورط-نظام-كييف-بالهجوم-على-كروكوس-1087930968.html
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مجلس الاتحاد الروسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
مجلس الاتحاد الروسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي تؤكد التزام موسكو بالتنمية وأمن المواطنين

07:11 GMT 25.04.2024
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصورفالينتينا ماتفيينكو
فالينتينا ماتفيينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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صرحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، بأنه لا توجد خطط لدى القيادة الروسية لـ"تشديد الخناق" بعد الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي هول"، مشيرة إلى أن البلاد ملتزمة بالتنمية ومن المستحيل العودة إلى الدولة الشمولية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول ما تشعر به تجاه الاندفاعات العاطفية التي تم التعبير عنها عقب الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي هول" والمتعلقة بتشديد التشريعات الروسية في مختلف المجالات: "ما أريد قوله، إن قيادة البلاد ليس لديها خطط لتشديد الخناق، فهذه تقييمات عاطفية لا أكثر .. العودة إلى الدولة الشمولية أمر مستحيل وغير مقبول".
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وأضافت: "لدينا تجربة تاريخية، ونعلم كم من الوقت والصعوبات استغرقنا للتخلص من عواقبها، ومن المستحيل أبدا أن تتواجد دولة شمولية ثانية في القرن الحادي والعشرين في بلدان ملتزمة بالتنمية. وروسيا ملتزمة بالتنمية".
ووصفت رئيسة مجلس الفيدرالية الحديث عن "تشديد الخناق" بأنها تكهنات فارغة، منوهة إلى أن هذه المواضيع يتم طرحها أحيانًا عن عمد.
وفي الوقت نفسه، أشارت ماتفيينكو إلى أن قضايا ضمان سلامة المواطنين هي "أمر أساسي لأي دولة، وخاصة بالنسبة لروسيا في الظروف الحالية"، ويجب القيام بكل ما هو ضروري لتحقيق ذلك، بما في ذلك على المستوى التشريعي.
واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الفائت، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الفائت، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.
وأدان الرئيس الروسي الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدًا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
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