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https://sputnikarabic.ae/20240425/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-جاهزون-لعملية-عسكرية-في-رفح-وننتظر-موافقة-المستوى-السياسي-1088280518.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: جاهزون لعملية عسكرية في رفح وننتظر موافقة المستوى السياسي
رئيس الأركان الإسرائيلي: جاهزون لعملية عسكرية في رفح وننتظر موافقة المستوى السياسي
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس الأركان الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن بلاده جاهزة لعملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T12:54+0000
2024-04-25T12:54+0000
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن الجنرال هاليفي أن قوات الجيش الإسرائيلي مستعدة للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وأن قيادة الجيش تنتظر موافقة المستوى السياسي للقيام بها.وأوضح رئيس الأركان الإسرائيلي أن الخطط العسكرية الخاصة برفح عرضت على المستوى السياسي في حكومة بنيامين نتنياهو، وهي جاهزة للتنفيذ عندما يصدر الأمر بها.يشار إلى أن تصريحات الجنرال هاليفي جاءت خلال اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة.وفي السياق ذاته، جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رفضه لمسألة تهجير الفلسطينيين، وذلك في ظل التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الشهور الماضية، ومن أبرزها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية عن السيسي كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، أكد فيها الموقف المصري "الواضح منذ اللحظة الأولى الرافض تماما لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي".وشدد السيسي على أن مصر تعمل بشكل مكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك دفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة.وكان السيسي قد ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، الوضع بقطاع غزة وجهود مصر لوقف إطلاق النار.وأفادت "بوابة الأهرام"، أمس الأربعاء، بأن "الرئيس السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من مارك روته، وبحثا معا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية".وشدد الرئيس المصري على ضرورة وقف الحرب الجارية في غزة، محذرا من أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، لما لها من تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع، فضلا عن تأثيرها على السلم والأمن الإقليميين، داعيا إلى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، قد نفى الادعاءات التي تداولتها وسائل إعلام أمريكية، بشأن عقد مصر محادثات مع الجانب الإسرائيلي، حول خطط لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 7 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240424/كابينيت-الحرب-الإسرائيلي-على-غزة-يجتمع-لمناقشة-أفكار-جديدة-بشأن-المحتجزين-لدى-حماس-1088265353.html
https://sputnikarabic.ae/20240425/رئيس-بلدية-المطلة-الإسرائيلية-حكومة-نتنياهو-تخلت-عن-مستوطنات-الشمال-1088279884.html
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حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

رئيس الأركان الإسرائيلي: جاهزون لعملية عسكرية في رفح وننتظر موافقة المستوى السياسي

12:54 GMT 25.04.2024
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
صرح الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس الأركان الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن بلاده جاهزة لعملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن الجنرال هاليفي أن قوات الجيش الإسرائيلي مستعدة للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وأن قيادة الجيش تنتظر موافقة المستوى السياسي للقيام بها.
وأوضح رئيس الأركان الإسرائيلي أن الخطط العسكرية الخاصة برفح عرضت على المستوى السياسي في حكومة بنيامين نتنياهو، وهي جاهزة للتنفيذ عندما يصدر الأمر بها.
يشار إلى أن تصريحات الجنرال هاليفي جاءت خلال اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة.
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
"كابينيت الحرب" الإسرائيلي على غزة يجتمع لمناقشة أفكار جديدة بشأن المحتجزين لدى "حماس"
أمس, 20:57 GMT
وفي السياق ذاته، جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رفضه لمسألة تهجير الفلسطينيين، وذلك في ظل التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الشهور الماضية، ومن أبرزها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية عن السيسي كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، أكد فيها الموقف المصري "الواضح منذ اللحظة الأولى الرافض تماما لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي".
وشدد السيسي على أن مصر تعمل بشكل مكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك دفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة.
وكان السيسي قد ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، الوضع بقطاع غزة وجهود مصر لوقف إطلاق النار.
وأفادت "بوابة الأهرام"، أمس الأربعاء، بأن "الرئيس السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من مارك روته، وبحثا معا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية".
وشدد الرئيس المصري على ضرورة وقف الحرب الجارية في غزة، محذرا من أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، لما لها من تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع، فضلا عن تأثيرها على السلم والأمن الإقليميين، داعيا إلى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.
وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، قد نفى الادعاءات التي تداولتها وسائل إعلام أمريكية، بشأن عقد مصر محادثات مع الجانب الإسرائيلي، حول خطط لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
صورة مأخوذة من قرية الوزاني بجنوب لبنان تظهر الجزء الشمالي من قرية الغجر الحدودية التي أسستها إسرائيل مؤخرًا ، في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
رئيس بلدية المطلة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو تخلت عن مستوطنات الشمال
12:40 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 7 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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