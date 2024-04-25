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https://sputnikarabic.ae/20240425/روساتوم-تتلقى-مقترحا-لإنشاء-محطات-طاقة-نووية-للأنظمة-الفضائية-من-روسكوسموس-1088271061.html
"روساتوم" تتلقى مقترحا لإنشاء محطات طاقة نووية للأنظمة الفضائية من "روسكوسموس"
"روساتوم" تتلقى مقترحا لإنشاء محطات طاقة نووية للأنظمة الفضائية من "روسكوسموس"
سبوتنيك عربي
أعلن أليكسي ليخاتشيوف، المدير العام لـ"روساتوم"، اليوم الخميس، أن المؤسسة تلقت مقترحات من "روسكوسموس" لإنشاء محطات للطاقة النووية، بما في ذلك لكواكب أخرى. 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T07:52+0000
2024-04-25T07:52+0000
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وقال ليخاتشيوف خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين: "نحن نمضي قدمًا في قضايا الفضاء، ونشارك بنشاط في تحديث استراتيجية شركة "روسكوسموس" الحكومية". وأوضح لاحقًا أن إنشاء مصدر للطاقة النووية لتشغيل قاعدة قمرية يمكن أن يكون مساهمة روسية في هذا المشروع المشترك مع الصين.
https://sputnikarabic.ae/20240325/روساتوم-تختبر-المنشأة-الأولى-لوحدة-الطاقة-المستقبلية-1087358903.html
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روسيا, علوم
روسيا, علوم

"روساتوم" تتلقى مقترحا لإنشاء محطات طاقة نووية للأنظمة الفضائية من "روسكوسموس"

07:52 GMT 25.04.2024
© AFP 2023 / Alexander Nemenovالمفاعل النووي العاشر المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "" في محطة "زيو-بودولسك" لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية "روساتوم"، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، روسيا 5 ديسمبر 2023
المفاعل النووي العاشر المكتمل ريتم-200 لكاسحة الجليد في محطة زيو-بودولسك لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية روساتوم، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، روسيا 5 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© AFP 2023 / Alexander Nemenov
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أعلن أليكسي ليخاتشيوف، المدير العام لـ"روساتوم"، اليوم الخميس، أن المؤسسة تلقت مقترحات من "روسكوسموس" لإنشاء محطات للطاقة النووية، بما في ذلك لكواكب أخرى.
وقال ليخاتشيوف خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين: "نحن نمضي قدمًا في قضايا الفضاء، ونشارك بنشاط في تحديث استراتيجية شركة "روسكوسموس" الحكومية".
وأضاف: "لدينا محطات طاقة لكل من الأنظمة المدارية والكواكب، ومركبات النقل، ومركبات الأبحاث، وهنا لدينا عروض رائعة من شركة "روسكوسموس" الحكومية".
المفاعل النووي العاشر المكتمل ريتم-200 لكاسحة الجليد في محطة زيو-بودولسك لبناء الآلات، وهي مؤسسة تابعة لوحدة بناء الآلات التابعة للوكالة النووية الروسية روساتوم، في مدينة بودولسك في مقاطعة موسكو، روسيا 5 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
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وفي وقت سابق، قال المدير العام لشركة "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، إن روسيا الاتحادية، مع زملائها الصينيين، يدرسون إرسال وتركيب محطة للطاقة النووية على سطح القمر في 2033-2035.
وأوضح لاحقًا أن إنشاء مصدر للطاقة النووية لتشغيل قاعدة قمرية يمكن أن يكون مساهمة روسية في هذا المشروع المشترك مع الصين.
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