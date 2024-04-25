https://sputnikarabic.ae/20240425/صحيفة-أمريكية-المسؤولون-الأوكرانيون-لا-يعتقدون-أن-واشنطن-سترسل-أسلحة-كافية-لكييف-1088287489.html

صحيفة أمريكية: المسؤولون الأوكرانيون لا يعتقدون أن واشنطن سترسل أسلحة كافية لكييف

صحيفة أمريكية: المسؤولون الأوكرانيون لا يعتقدون أن واشنطن سترسل أسلحة كافية لكييف

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أن المسؤولين الأوكرانيين لا يعتقدون بأن الولايات المتحدة الأمريكية، سترسل أسلحة كافية إلى القوات المسلحة الأوكرانية، للحفاظ... 25.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-25T16:43+0000

2024-04-25T16:43+0000

2024-04-25T16:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وجاء في مقال نُشر في الصحيفة: "يبدو أن المسؤولين الأوكرانيين متشككون في إمكانية تسليم ما يكفي من الأسلحة بسرعة وباستمرار، في الأشهر المقبلة، للحفاظ على الزخم".ووفقا للمنشور، من أصل 61 مليار دولار خصصتها الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدة كييف، سيتم إرسال 48 مليار دولار مباشرة إلى شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية، وسيتم نقل معظم الذخيرة والمعدات العسكرية إلى المستودعات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية.وذكر بيسكوف للصحفي بافيل زاروبين، قائلا: "هذا (تسليم الصواريخ الطويلة المدى) هو تأكيد آخر على التورط المباشر للولايات المتحدة الأمريكية في الصراع بأوكرانيا".وأضاف: "لا أستبعد احتمال أن يكون أولئك الذين اتخذوا مثل هذا القرار ونفذوه قد انتهكوا التشريعات الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية، وربما، بالتأكيد، سوف ينتبه بعض أعضاء الكونغرس إلى هذا، ويتساءلون عما إذا كان كل شيء قد تم بشكل قانوني".وفي وقت سابق، وافق الكونغرس الأمريكي بمجلسيه(النواب والشيوخ) على مشروع قانون بشأن المساعدات الخارجية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وبالإضافة إلى ذلك، وافق أعضاء الكونغرس على مصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240425/الكرملين-حول-الإمداد-السري-للصواريخ-الأمريكية-لكييف-هذا-تأكيد-آخر-على-تورط-واشنطن-في-الصراع-1088286976.html

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