https://sputnikarabic.ae/20240425/صحيفة-أمريكية-تكشف-عدد-صواريخ-أتاكمز-التي-سلمتها-واشنطن-سرا-لكييف-1088279601.html

صحيفة أمريكية تكشف عدد صواريخ "أتاكمز" التي سلمتها واشنطن سرا لكييف

صحيفة أمريكية تكشف عدد صواريخ "أتاكمز" التي سلمتها واشنطن سرا لكييف

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة نقلت أكثر من 100 صاروخ بعيد المدى من طراز "أتاكمز" إلى أوكرانيا. 25.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-25T12:20+0000

2024-04-25T12:20+0000

2024-04-25T12:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

رصد عسكري

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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مصادر خاصة، أنه "في منتصف شهر فبراير وافق الرئيس بايدن سرًا على قرار إرسال أكثر من 100 صاروخ بعيد المدى من طراز "أتاكمز"، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر العنقودية، التي تأتي في إطار حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار".وأشارت المصادر للصحيفة أن واشنطن زودت أوكرانيا سرا بصواريخ بعيدة المدى من طراز "أتاكمز" وعملت القوات المسلحة الأوكرانية على استخدامها على الفور.وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن إمداد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ "أتاكمز" لن يغير الوضع على ساحة المعركة، كما أنه نظرا للتصعيد المستمر من طرف واشنطن سيؤدي إلى الهاوية.وأضاف أنه "تصعيد مستمر وتجاهل التهديدات الواضحة المرتبطة بهذا الأمر"، لافتًا إلى أن "طريق دعم نظام كييف يتسم بالعمى والجنون ولن تغير هذه الخطوة الوضع في ساحة المعركة".وأضاف ريابكوف بأن هذه الخطوة ستجعل الأمريكيين يرفضون أي نهج عقلاني بشأن هذه المسألة.وأشار إلى أن هذه الخطوة تعيق إدخال عناصر من العقلانية في السياسة الغربية بشكل عام، حيث يتبع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وشركاء الولايات المتحدة نفس الخط المتصاعد، موضحاً أن هذا طريق تصعيد متعمد، وهو طريق نحو الهاوية.إلى ذلك، أفادت صحيفة بريطانية، بأن قوات نظام كييف علقت هجومها بسبب عدم قدرة جيشها على القتال في وحدات كبيرة وعدم كفاية التدريب في الغرب.

https://sputnikarabic.ae/20230916/موسكو-تحذر-من-توريد-الولايات-المتحدة-صواريخ-آتاكامس-لأوكرانيا-وتصفه-بأنه-طريق-نحو-الهاوية-1081097187.html

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