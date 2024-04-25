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https://sputnikarabic.ae/20240425/كوريا-الشمالية-العقوبات-الأمريكية-تحولت-إلى-حبل-المشنقة-حول-رقبة-واشنطن-نفسها-1088267286.html
كوريا الشمالية: العقوبات الأمريكية تحولت إلى حبل المشنقة حول رقبة واشنطن نفسها
كوريا الشمالية: العقوبات الأمريكية تحولت إلى حبل المشنقة حول رقبة واشنطن نفسها
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، كيم إون تشول، أن العقوبات الأمريكية ضد بلاده، أصبحت بمثابة "حبل المشنقة حول رقبة" واشنطن نفسها. 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T01:45+0000
2024-04-25T02:34+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن نائب الوزير قوله،: "يمكن القول إنه بالنسبة للولايات المتحدة التي تعير اهتماما كبيرا بالهيمنة وإخضاع الدول الأخرى لها، تعتبر العقوبات الأداة الدبلوماسية المفضلة.. ولكن في شبه الجزيرة الكورية أصبحت العقوبات حبل المشنقة الذي يلف حول رقبة الولايات المتحدة نفسها".وأضاف إن العقوبات الأمريكية "ساهمت في تعزيز" كوريا الشمالية، مضيفا أن تطوير الأسلحة النووية في جمهوريته بدأ "ردا على التهديدات النووية" من قبل الولايات المتحدة.وأكد أن بيونغ يانع ستواصل تطوير الأسلحة النووية في حال فرض المزيد من العقوبات.
https://sputnikarabic.ae/20220526/مجلس-الأمن-يصوت-على-مشروع-قرار-أمريكي-لتشديد-العقوبات-على-كوريا-الشمالية--1062710217.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية

كوريا الشمالية: العقوبات الأمريكية تحولت إلى حبل المشنقة حول رقبة واشنطن نفسها

01:45 GMT 25.04.2024 (تم التحديث: 02:34 GMT 25.04.2024)
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEعلم كوريا الشمالية
علم كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
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صرح نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، كيم إون تشول، أن العقوبات الأمريكية ضد بلاده، أصبحت بمثابة "حبل المشنقة حول رقبة" واشنطن نفسها.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن نائب الوزير قوله،: "يمكن القول إنه بالنسبة للولايات المتحدة التي تعير اهتماما كبيرا بالهيمنة وإخضاع الدول الأخرى لها، تعتبر العقوبات الأداة الدبلوماسية المفضلة.. ولكن في شبه الجزيرة الكورية أصبحت العقوبات حبل المشنقة الذي يلف حول رقبة الولايات المتحدة نفسها".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أمريكي لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية
26 مايو 2022, 01:46 GMT
وأضاف إن العقوبات الأمريكية "ساهمت في تعزيز" كوريا الشمالية، مضيفا أن تطوير الأسلحة النووية في جمهوريته بدأ "ردا على التهديدات النووية" من قبل الولايات المتحدة.
وأكد أن بيونغ يانع ستواصل تطوير الأسلحة النووية في حال فرض المزيد من العقوبات.
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