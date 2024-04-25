https://sputnikarabic.ae/20240425/لجنة-أمن-الدولة-في-بيلاروسيا-إحباط-هجوم-بالطائرات-المسيرة-استهدف-مينسك-من-دولة-في-الناتو----1088280347.html
إحباط هجوم بالطائرات المسيرة استهدف مينسك من دولة في الناتو
إحباط هجوم بالطائرات المسيرة استهدف مينسك من دولة في الناتو
سبوتنيك عربي
صرح رئيس لجنة أمن الدولة البيلاروسية، إيفان تيرتل، بأن قوات الأمن في البلاد تمكنت من إحباط شن هجوم بالطائرات المسيرة على مينسك وضواحيها، منطلقة من أراضي... 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T13:03+0000
2024-04-25T13:03+0000
2024-04-25T13:33+0000
أحداث بيلاروسيا
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وقال ممثل قسم الاتصالات الاستراتيجية بالجيش الليتواني، الرائد جينتاوتاس سيونيس، لبوابة "إل آر تي"، إن التصريحات حول تنفيذ ليتوانيا هجومًا بطائرة من دون طيار على بيلاروسيا، كانت "معلومات مضللة بنسبة 99%".ونقلت إذاعة "إل آر تي" (الإذاعة والتلفزيون الليتواني) عن تسيونيس قوله: "99% هذه معلومات مضللة. بأن ليتوانيا ستنفذ هجومًا بطائرة من دون طيار على بيلاروسيا هو هراء، ولا أستطيع العثور على كلمة أخرى".وقال خرينين، متحدثًا في مجلس الشعب لعموم بيلاروسيا: "لقد زادت عدوانية سياسة القيادة في بولندا ودول البلطيق بشكل كبير، فهم يقومون بنشاط، بعسكرة وخلق صورة لعدو من جمهورية بيلاروسيا، وهذا يزعزع توازن القوى الحالي في المنطقة والاستقرار الاستراتيجي، وفي رأينا أن هذا الاتجاه سوف يتكثف في المستقبل المنظور".
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أحداث بيلاروسيا, العالم, رصد عسكري
أحداث بيلاروسيا, العالم, رصد عسكري
إحباط هجوم بالطائرات المسيرة استهدف مينسك من دولة في الناتو
13:03 GMT 25.04.2024 (تم التحديث: 13:33 GMT 25.04.2024)
صرح رئيس لجنة أمن الدولة البيلاروسية، إيفان تيرتل، بأن قوات الأمن في البلاد تمكنت من إحباط شن هجوم بالطائرات المسيرة على مينسك وضواحيها، منطلقة من أراضي ليتوانيا.
وقال ممثل قسم الاتصالات الاستراتيجية بالجيش الليتواني، الرائد جينتاوتاس سيونيس، لبوابة "إل آر تي"، إن التصريحات حول تنفيذ ليتوانيا هجومًا بطائرة من دون طيار على بيلاروسيا، كانت "معلومات مضللة بنسبة 99%".
ونقلت إذاعة "إل آر تي" (الإذاعة والتلفزيون الليتواني) عن تسيونيس قوله: "99% هذه معلومات مضللة. بأن ليتوانيا ستنفذ هجومًا بطائرة من دون طيار على بيلاروسيا هو هراء، ولا أستطيع العثور على كلمة أخرى".
وقال تيرتل، يوم الخميس الماضي، متحدثًا في مجلس الشعب لعموم بيلاروسيا: "فقط في عام 2023 الماضي والفترة الماضية من هذا العام، تم تدمير أكثر من 40 قناة لنقل الأسلحة والمتفجرات وغيرها من وسائل التدمير من أوكرانيا إلى بيلاروسيا".
وفي وقت سابق، ذكر وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، أن عدوانية قيادة بولندا ودول البلطيق تجاه بيلاروسيا تزايدت، يزداد الأمر في هذا الاتجاه في المستقبل.
وقال خرينين، متحدثًا في مجلس الشعب لعموم بيلاروسيا: "لقد زادت عدوانية سياسة القيادة في بولندا ودول البلطيق بشكل كبير، فهم يقومون بنشاط، بعسكرة وخلق صورة لعدو من جمهورية بيلاروسيا، وهذا يزعزع توازن القوى الحالي في المنطقة والاستقرار الاستراتيجي، وفي رأينا أن هذا الاتجاه سوف يتكثف في المستقبل المنظور".