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https://sputnikarabic.ae/20240425/لجنة-أمن-الدولة-في-بيلاروسيا-إحباط-هجوم-بالطائرات-المسيرة-استهدف-مينسك-من-دولة-في-الناتو----1088280347.html
إحباط هجوم بالطائرات المسيرة استهدف مينسك من دولة في الناتو
إحباط هجوم بالطائرات المسيرة استهدف مينسك من دولة في الناتو
سبوتنيك عربي
صرح رئيس لجنة أمن الدولة البيلاروسية، إيفان تيرتل، بأن قوات الأمن في البلاد تمكنت من إحباط شن هجوم بالطائرات المسيرة على مينسك وضواحيها، منطلقة من أراضي... 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T13:03+0000
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أحداث بيلاروسيا
العالم
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وقال ممثل قسم الاتصالات الاستراتيجية بالجيش الليتواني، الرائد جينتاوتاس سيونيس، لبوابة "إل آر تي"، إن التصريحات حول تنفيذ ليتوانيا هجومًا بطائرة من دون طيار على بيلاروسيا، كانت "معلومات مضللة بنسبة 99%".ونقلت إذاعة "إل آر تي" (الإذاعة والتلفزيون الليتواني) عن تسيونيس قوله: "99% هذه معلومات مضللة. بأن ليتوانيا ستنفذ هجومًا بطائرة من دون طيار على بيلاروسيا هو هراء، ولا أستطيع العثور على كلمة أخرى".وقال خرينين، متحدثًا في مجلس الشعب لعموم بيلاروسيا: "لقد زادت عدوانية سياسة القيادة في بولندا ودول البلطيق بشكل كبير، فهم يقومون بنشاط، بعسكرة وخلق صورة لعدو من جمهورية بيلاروسيا، وهذا يزعزع توازن القوى الحالي في المنطقة والاستقرار الاستراتيجي، وفي رأينا أن هذا الاتجاه سوف يتكثف في المستقبل المنظور".
https://sputnikarabic.ae/20240425/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-وتوجه-ضربات-قاسية-لـ3-ألوية-أوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-1088278241.html
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أحداث بيلاروسيا, العالم, رصد عسكري
أحداث بيلاروسيا, العالم, رصد عسكري

إحباط هجوم بالطائرات المسيرة استهدف مينسك من دولة في الناتو

13:03 GMT 25.04.2024 (تم التحديث: 13:33 GMT 25.04.2024)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورجنود قوات الدفاع الإقليمية البيلاروسية، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في بيلاروسيا ، خلال تدريبات باتخاذ الإجراءات في حالة حدوث اختراق محتمل لمجموعات التخريب والاستطلاع في مناورات القيادة والأركان في منطقة بوريسوف في منطقة مينسك.
جنود قوات الدفاع الإقليمية البيلاروسية، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في بيلاروسيا ، خلال تدريبات باتخاذ الإجراءات في حالة حدوث اختراق محتمل لمجموعات التخريب والاستطلاع في مناورات القيادة والأركان في منطقة بوريسوف في منطقة مينسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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صرح رئيس لجنة أمن الدولة البيلاروسية، إيفان تيرتل، بأن قوات الأمن في البلاد تمكنت من إحباط شن هجوم بالطائرات المسيرة على مينسك وضواحيها، منطلقة من أراضي ليتوانيا.
وقال ممثل قسم الاتصالات الاستراتيجية بالجيش الليتواني، الرائد جينتاوتاس سيونيس، لبوابة "إل آر تي"، إن التصريحات حول تنفيذ ليتوانيا هجومًا بطائرة من دون طيار على بيلاروسيا، كانت "معلومات مضللة بنسبة 99%".
ونقلت إذاعة "إل آر تي" (الإذاعة والتلفزيون الليتواني) عن تسيونيس قوله: "99% هذه معلومات مضللة. بأن ليتوانيا ستنفذ هجومًا بطائرة من دون طيار على بيلاروسيا هو هراء، ولا أستطيع العثور على كلمة أخرى".

وقال تيرتل، يوم الخميس الماضي، متحدثًا في مجلس الشعب لعموم بيلاروسيا: "فقط في عام 2023 الماضي والفترة الماضية من هذا العام، تم تدمير أكثر من 40 قناة لنقل الأسلحة والمتفجرات وغيرها من وسائل التدمير من أوكرانيا إلى بيلاروسيا".

طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن مواقعها وتوجه ضربات قاسية لـ3 ألوية أوكرانية في جمهورية دونيتسك
11:21 GMT

وفي وقت سابق، ذكر وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، أن عدوانية قيادة بولندا ودول البلطيق تجاه بيلاروسيا تزايدت، يزداد الأمر في هذا الاتجاه في المستقبل.

وقال خرينين، متحدثًا في مجلس الشعب لعموم بيلاروسيا: "لقد زادت عدوانية سياسة القيادة في بولندا ودول البلطيق بشكل كبير، فهم يقومون بنشاط، بعسكرة وخلق صورة لعدو من جمهورية بيلاروسيا، وهذا يزعزع توازن القوى الحالي في المنطقة والاستقرار الاستراتيجي، وفي رأينا أن هذا الاتجاه سوف يتكثف في المستقبل المنظور".
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