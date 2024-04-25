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القوات الروسية تحسن مواقعها وتوجه ضربات قاسية لـ3 ألوية أوكرانية في جمهورية دونيتسك
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240425/لوكاشينكو-إذا-تعرضت-بيلاروس-لأي-هجوم-سنرد-مع-روسيا-بكل-الوسائل-الممكنة-1088277732.html
لوكاشينكو: إذا تعرضت بيلاروسيا لأي هجوم سنرد مع روسيا بكل الوسائل الممكنة
لوكاشينكو: إذا تعرضت بيلاروسيا لأي هجوم سنرد مع روسيا بكل الوسائل الممكنة
سبوتنيك عربي
حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، من أنه في حال وقوع هجوم على بلاده فذلك سيجابه برد فوري بجميع أنواع الأسلحة من كل من مينسك وموسكو. 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T10:58+0000
2024-04-25T11:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال لوكاشينكو في كلمة ألقاها في اجتماع جمعية الشعب لعموم بيلاروسيا: "هناك (في الغرب) يعرفون أنه في حال أقدموا على الاعتداء على بيلاروسيا، فسوف يتلقون ردا فوريا من بلدنا بجميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك ومن روسيا".وفي سياق آخر، أعرب لوكاشينكو عن أسفه لسحب الأسلحة النووية الاستراتيجية من بيلاروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
https://sputnikarabic.ae/20240405/تركيا-وبيلاروسيا-خارج-معاهدة-القوات-المسلحة-التقليدية-في-أوروبا-1087714527.html
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لوكاشينكو: إذا تعرضت بيلاروسيا لأي هجوم سنرد مع روسيا بكل الوسائل الممكنة

10:58 GMT 25.04.2024 (تم التحديث: 11:01 GMT 25.04.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool
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حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، من أنه في حال وقوع هجوم على بلاده فذلك سيجابه برد فوري بجميع أنواع الأسلحة من كل من مينسك وموسكو.
وقال لوكاشينكو في كلمة ألقاها في اجتماع جمعية الشعب لعموم بيلاروسيا: "هناك (في الغرب) يعرفون أنه في حال أقدموا على الاعتداء على بيلاروسيا، فسوف يتلقون ردا فوريا من بلدنا بجميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك ومن روسيا".

وأضاف لوكاشينكو بالقول: "اليوم نحن ملتزمون تمامًا وعازمون على مواجهة أي معتد يحاول إلحاق الضرر ببلادنا وبروسيا كذلك".

معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
تركيا وبيلاروسيا خارج معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا
5 أبريل, 11:35 GMT
وفي سياق آخر، أعرب لوكاشينكو عن أسفه لسحب الأسلحة النووية الاستراتيجية من بيلاروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
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