https://sputnikarabic.ae/20240425/لوكاشينكو-إذا-تعرضت-بيلاروس-لأي-هجوم-سنرد-مع-روسيا-بكل-الوسائل-الممكنة-1088277732.html
لوكاشينكو: إذا تعرضت بيلاروسيا لأي هجوم سنرد مع روسيا بكل الوسائل الممكنة
لوكاشينكو: إذا تعرضت بيلاروسيا لأي هجوم سنرد مع روسيا بكل الوسائل الممكنة
سبوتنيك عربي
حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، من أنه في حال وقوع هجوم على بلاده فذلك سيجابه برد فوري بجميع أنواع الأسلحة من كل من مينسك وموسكو. 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T10:58+0000
2024-04-25T10:58+0000
2024-04-25T11:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال لوكاشينكو في كلمة ألقاها في اجتماع جمعية الشعب لعموم بيلاروسيا: "هناك (في الغرب) يعرفون أنه في حال أقدموا على الاعتداء على بيلاروسيا، فسوف يتلقون ردا فوريا من بلدنا بجميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك ومن روسيا".وفي سياق آخر، أعرب لوكاشينكو عن أسفه لسحب الأسلحة النووية الاستراتيجية من بيلاروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
https://sputnikarabic.ae/20240405/تركيا-وبيلاروسيا-خارج-معاهدة-القوات-المسلحة-التقليدية-في-أوروبا-1087714527.html
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العالم
لوكاشينكو: إذا تعرضت بيلاروسيا لأي هجوم سنرد مع روسيا بكل الوسائل الممكنة
10:58 GMT 25.04.2024 (تم التحديث: 11:01 GMT 25.04.2024)
حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، من أنه في حال وقوع هجوم على بلاده فذلك سيجابه برد فوري بجميع أنواع الأسلحة من كل من مينسك وموسكو.
وقال لوكاشينكو في كلمة ألقاها في اجتماع جمعية الشعب لعموم بيلاروسيا: "هناك (في الغرب) يعرفون أنه في حال أقدموا على الاعتداء على بيلاروسيا، فسوف يتلقون ردا فوريا من بلدنا بجميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك ومن روسيا".
وأضاف لوكاشينكو بالقول: "اليوم نحن ملتزمون تمامًا وعازمون على مواجهة أي معتد يحاول إلحاق الضرر ببلادنا وبروسيا كذلك".
وفي سياق آخر، أعرب لوكاشينكو عن أسفه لسحب الأسلحة النووية الاستراتيجية من بيلاروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.