https://sputnikarabic.ae/20240425/مقاتلات-تكتيكية-روسية-تضرب-تشكيلات-المرتزقة-التابعة-لـالفيلق-الأجنبي-في-122-منطقة-أوكرانية--1088278644.html
مقاتلات تكتيكية روسية تضرب تشكيلات المرتزقة التابعة لـ"الفيلق الأجنبي" في 122 منطقة أوكرانية
مقاتلات تكتيكية روسية تضرب تشكيلات المرتزقة التابعة لـ"الفيلق الأجنبي" في 122 منطقة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت خلال الساعات الـ 24 الماضية، مواقع للمرتزقة الأجانب تابعة لما يسمى "الفيلق الأجنبي" لدى... 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T11:42+0000
2024-04-25T11:42+0000
2024-04-25T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للجيش الروسي، أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك تشكيلات المرتزقة مما يسمى بـ "الفيلق الأجنبي" في 122 منطقة".وسيطرت قوات من مجموعة "فوستوك" الروسية مواقع أكثر فائدة، وأطلقت النار على تشكيلات المشاة الآلية رقم 58 واللواء الميكانيكي رقم 72 ولواءي الدفاع الأرضي رقم 102 و128 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق جولياي بول في منطقة زابوروجيه وأوغليدار وستارومايورسكو وأوروزاينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 90 عسكريًا وناقلة جنود مدرعة وأربع مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر عيار 155 ملم صنوع في بريطانيا.وألحقت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية هزيمة نارية معقدة بأفراد ومعدات اللواءين الميكانيكيين 28 و65 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءي الدفاع الإرهابي 103 و121 واللواء 23 من الحرس الوطني الأوكراني، في مناطق رابوتينو ومالي شرباكي في مقاطعة زابوروجيه ونيكوبول وكابولوفكا ومنطقة دنيبروبيتروفسك وميخائيلوفكا في مقاطعة خيرسون.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240424/القوات-الروسية-تحول-مركبة-نقل-أوكرانية-إلى-مصفاة-فيديو-1088250778.html
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روسيا
مقاتلات تكتيكية روسية تضرب تشكيلات المرتزقة التابعة لـ"الفيلق الأجنبي" في 122 منطقة أوكرانية
11:42 GMT 25.04.2024 (تم التحديث: 11:59 GMT 25.04.2024)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت خلال الساعات الـ 24 الماضية، مواقع للمرتزقة الأجانب تابعة لما يسمى "الفيلق الأجنبي" لدى أوكرانيا.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للجيش الروسي، أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك تشكيلات المرتزقة مما يسمى بـ "الفيلق الأجنبي" في 122 منطقة".
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 200 طائرة من دون طيار أوكرانية في يوم واحد.
وسيطرت قوات من مجموعة "فوستوك" الروسية مواقع أكثر فائدة، وأطلقت النار على تشكيلات المشاة الآلية رقم 58 واللواء الميكانيكي رقم 72 ولواءي الدفاع الأرضي رقم 102 و128 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق جولياي بول في منطقة زابوروجيه وأوغليدار وستارومايورسكو وأوروزاينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 90 عسكريًا وناقلة جنود مدرعة وأربع مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر عيار 155 ملم صنوع في بريطانيا.
وألحقت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية هزيمة نارية معقدة بأفراد ومعدات اللواءين الميكانيكيين 28 و65 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءي الدفاع الإرهابي 103 و121 واللواء 23 من الحرس الوطني الأوكراني، في مناطق رابوتينو ومالي شرباكي في مقاطعة زابوروجيه ونيكوبول وكابولوفكا ومنطقة دنيبروبيتروفسك وميخائيلوفكا في مقاطعة خيرسون.
وفقد العدو ما يصل إلى 30 عسكريًا وخمس مركبات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 777" عيار 155 ملم ومدفع هاوتزر "دي – 30" عيار 122 ملم.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.