https://sputnikarabic.ae/20240425/وحدات-الدفاع-الجوي-الروسية-تعتزم-إنشاء-قبة-واقية-فوق-مقاطعة-زابوروجيه-1088269072.html
وحدات الدفاع الجوي الروسية تعتزم إنشاء "قبة واقية" فوق مقاطعة زابوروجيه
وحدات الدفاع الجوي الروسية تعتزم إنشاء "قبة واقية" فوق مقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات الدفاع الجوي "إس-300" وغيرها التابعة لتجمع "دنيبر" من القوات الروسية، تعتزم إنشاء "قبة واقية" فوق مقاطعة زابوروجيه. 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T05:53+0000
2024-04-25T05:53+0000
2024-04-25T05:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "توفر وحدات الدفاع الجوي الحماية للمنشآت من الهجمات الجوية، بما في ذلك التصدي الإلكتروني والنيران المكثفة من العدو، لذلك تعمل أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300"، بالاشتراك مع أنظمة الدفاع الجوي الأخرى على إنشاء "قبة واقية" في جميع أنحاء مقاطعة زابوروجيه".وأشار بيان الوزارة إلى أن الوحدات الروسية تستخدم أيضا أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي "بوك-إم 2" لإسقاط الأهداف الجوية الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240424/مستشار-في-البنتاغون-أمريكا-تدمر-أوكرانيا-بتقديمها-المساعدات-العسكرية-1088250632.html
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روسيا
وحدات الدفاع الجوي الروسية تعتزم إنشاء "قبة واقية" فوق مقاطعة زابوروجيه
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات الدفاع الجوي "إس-300" وغيرها التابعة لتجمع "دنيبر" من القوات الروسية، تعتزم إنشاء "قبة واقية" فوق مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في بيان الوزارة: "توفر وحدات الدفاع الجوي الحماية للمنشآت من الهجمات الجوية، بما في ذلك التصدي الإلكتروني والنيران المكثفة من العدو، لذلك تعمل أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300"، بالاشتراك مع أنظمة الدفاع الجوي الأخرى على إنشاء "قبة واقية" في جميع أنحاء مقاطعة زابوروجيه".
وأشار بيان الوزارة إلى أن الوحدات الروسية تستخدم أيضا أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي "بوك-إم 2" لإسقاط الأهداف الجوية الأوكرانية.
وصمم نظام "بوك-إم 2" المتنقل، لتدمير الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية، والمروحيات، والصواريخ المجنحة، والقنابل الجوية الموجهة، وغيرها.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.