https://sputnikarabic.ae/20240425/وزير-الدفاع-البولندي-يعلن-استعداد-بلاده-لإعادة-الأوكرانيين-إلى-بلدهم-1088268550.html
وزير الدفاع البولندي يعلن استعداد بلاده لإعادة الأوكرانيين إلى بلدهم
وزير الدفاع البولندي يعلن استعداد بلاده لإعادة الأوكرانيين إلى بلدهم
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، أن بلاده مستعدة لمساعدة أوكرانيا على إعادة الرجال المطلوبين للخدمة العسكرية بعد مغادرتهم البلاد خلال بدء... 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T05:21+0000
2024-04-25T05:21+0000
2024-04-25T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080049478_0:110:3070:1837_1920x0_80_0_0_3bef64404f8cc0ce5b0163447819e788.jpg
ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات وزير الدفاع البولندي كاميش، الذي قال: "أعتقد أن العديد من البولنديين يشعرون بالغضب عندما يرون شبانًا أوكرانيين في الفنادق والمقاهي ويسمعون حجم الجهد الذي يتعين علينا بذله لمساعدة أوكرانيا".وصرح رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، بأن بولندا ليس لديها القدرة على توريد أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا.وقال توسك، للصحفيين بعد انتهاء اجتماع المجلس الأوروبي: "كما تعلمون، قدمت ألمانيا مثالًا من خلال نقل نظام "باتريوت" مرة أخرى إلى أوكرانيا، ودعت الدول التي لديها قدرات مماثلة إلى الانضمام أيضًا إلى هذه المبادرة، وهذا لا ينطبق على بولندا. ليس لدينا حاليًا ما يكفي من صواريخ "باتريوت" قادرة على المشاركة".وتابع: "لقد أعلنت هولندا بالفعل على الأقل عن رغبتها في الشراء إذا أرادت جهة ما بيع مثل هذا النظام، وهولندا مستعدة لتمويل هذا الشراء من أموالها الخاصة".
https://sputnikarabic.ae/20240412/مسؤول-لـسبوتنيك-بولندا-تجهز-أفرادا-عسكريين-لإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1087911663.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080049478_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_93e240dbdfd6ad1425dc9aa38fd8341b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزير الدفاع البولندي يعلن استعداد بلاده لإعادة الأوكرانيين إلى بلدهم
أعلن وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، أن بلاده مستعدة لمساعدة أوكرانيا على إعادة الرجال المطلوبين للخدمة العسكرية بعد مغادرتهم البلاد خلال بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.
ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات وزير الدفاع البولندي كاميش، الذي قال: "أعتقد أن العديد من البولنديين يشعرون بالغضب عندما يرون شبانًا أوكرانيين في الفنادق والمقاهي ويسمعون حجم الجهد الذي يتعين علينا بذله لمساعدة أوكرانيا".
وفي الوقت نفسه، لم يوضح كوكاميش كيف يمكن لوارسو أن تساعد كييف في إعادة الرجال، مشيرا إلى أن أي مساعدة ممكنة.
وصرح رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، بأن بولندا ليس لديها القدرة على توريد أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا.
وقال توسك، للصحفيين بعد انتهاء اجتماع المجلس الأوروبي: "كما تعلمون، قدمت ألمانيا مثالًا من خلال نقل نظام "باتريوت" مرة أخرى إلى أوكرانيا، ودعت الدول التي لديها قدرات مماثلة إلى الانضمام أيضًا إلى هذه المبادرة، وهذا لا ينطبق على بولندا. ليس لدينا حاليًا ما يكفي من صواريخ "باتريوت" قادرة على المشاركة".
وفي الوقت ذاته، قال توسك إن السلطات الهولندية مستعدة لتمويل شراء نظام "باتريوت" لأوكرانيا.
وتابع: "لقد أعلنت هولندا بالفعل على الأقل عن رغبتها في الشراء إذا أرادت جهة ما بيع مثل هذا النظام، وهولندا مستعدة لتمويل هذا الشراء من أموالها الخاصة".