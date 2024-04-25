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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240425/وزير-الدفاع-البولندي-يعلن-استعداد-بلاده-لإعادة-الأوكرانيين-إلى-بلدهم-1088268550.html
وزير الدفاع البولندي يعلن استعداد بلاده لإعادة الأوكرانيين إلى بلدهم
وزير الدفاع البولندي يعلن استعداد بلاده لإعادة الأوكرانيين إلى بلدهم
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، أن بلاده مستعدة لمساعدة أوكرانيا على إعادة الرجال المطلوبين للخدمة العسكرية بعد مغادرتهم البلاد خلال بدء... 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T05:21+0000
2024-04-25T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات وزير الدفاع البولندي كاميش، الذي قال: "أعتقد أن العديد من البولنديين يشعرون بالغضب عندما يرون شبانًا أوكرانيين في الفنادق والمقاهي ويسمعون حجم الجهد الذي يتعين علينا بذله لمساعدة أوكرانيا".وصرح رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، بأن بولندا ليس لديها القدرة على توريد أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا.وقال توسك، للصحفيين بعد انتهاء اجتماع المجلس الأوروبي: "كما تعلمون، قدمت ألمانيا مثالًا من خلال نقل نظام "باتريوت" مرة أخرى إلى أوكرانيا، ودعت الدول التي لديها قدرات مماثلة إلى الانضمام أيضًا إلى هذه المبادرة، وهذا لا ينطبق على بولندا. ليس لدينا حاليًا ما يكفي من صواريخ "باتريوت" قادرة على المشاركة".وتابع: "لقد أعلنت هولندا بالفعل على الأقل عن رغبتها في الشراء إذا أرادت جهة ما بيع مثل هذا النظام، وهولندا مستعدة لتمويل هذا الشراء من أموالها الخاصة".
https://sputnikarabic.ae/20240412/مسؤول-لـسبوتنيك-بولندا-تجهز-أفرادا-عسكريين-لإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1087911663.html
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وزير الدفاع البولندي يعلن استعداد بلاده لإعادة الأوكرانيين إلى بلدهم

05:21 GMT 25.04.2024
© AP Photo / Michal Dyjukتعزيز قوات الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا
تعزيز قوات الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
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أعلن وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، أن بلاده مستعدة لمساعدة أوكرانيا على إعادة الرجال المطلوبين للخدمة العسكرية بعد مغادرتهم البلاد خلال بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.
ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات وزير الدفاع البولندي كاميش، الذي قال: "أعتقد أن العديد من البولنديين يشعرون بالغضب عندما يرون شبانًا أوكرانيين في الفنادق والمقاهي ويسمعون حجم الجهد الذي يتعين علينا بذله لمساعدة أوكرانيا".
تعزيز قوات الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
مسؤول لـ"سبوتنيك": بولندا تجهز أفرادا عسكريين لإرسال قوات إلى أوكرانيا
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وفي الوقت نفسه، لم يوضح كوكاميش كيف يمكن لوارسو أن تساعد كييف في إعادة الرجال، مشيرا إلى أن أي مساعدة ممكنة.
وصرح رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، بأن بولندا ليس لديها القدرة على توريد أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا.
وقال توسك، للصحفيين بعد انتهاء اجتماع المجلس الأوروبي: "كما تعلمون، قدمت ألمانيا مثالًا من خلال نقل نظام "باتريوت" مرة أخرى إلى أوكرانيا، ودعت الدول التي لديها قدرات مماثلة إلى الانضمام أيضًا إلى هذه المبادرة، وهذا لا ينطبق على بولندا. ليس لدينا حاليًا ما يكفي من صواريخ "باتريوت" قادرة على المشاركة".
وفي الوقت ذاته، قال توسك إن السلطات الهولندية مستعدة لتمويل شراء نظام "باتريوت" لأوكرانيا.
وتابع: "لقد أعلنت هولندا بالفعل على الأقل عن رغبتها في الشراء إذا أرادت جهة ما بيع مثل هذا النظام، وهولندا مستعدة لتمويل هذا الشراء من أموالها الخاصة".
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