https://sputnikarabic.ae/20240425/وزير-الدفاع-الفرنسي-الأسلحة-النووية-في-بولندا-يمكن-أن-تبطل-اتفاق-الناتو-وروسيا-1088273851.html
وزير الدفاع الفرنسي: الأسلحة النووية في بولندا يمكن أن تبطل اتفاق الناتو وروسيا
وزير الدفاع الفرنسي: الأسلحة النووية في بولندا يمكن أن تبطل اتفاق الناتو وروسيا
سبوتنيك عربي
يعتقد وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أن نشر الأسلحة النووية في بولندا يمكن أن يبطل القانون التأسيسي للعلاقات المتبادلة والتعاون والأمن بين روسيا وحلف... 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T09:16+0000
2024-04-25T09:16+0000
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رصد عسكري
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وقال ليكورنو في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية: "نحن القوة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، لكن ما يجعلنا مميزين هو أننا لا ننتمي إلى مجموعة التخطيط النووي التابعة لحلف شمال الأطلسي".ووفقاً لوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الذي تحدثت معه الصحيفة أيضاً، ليست هناك حاجة للتكهن بالمكان الذي ينبغي أن توضع فيه الأسلحة النووية، لأن أوروبا لديها "مظلة نووية" أثبتت فعاليتها "كرادع". وفي وقت سابق، قال الرئيس البولندي أندريه دودا في مقابلة مع "فاكت"، إن السلطات البولندية مستعدة لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقا على بيان الرئيس البولندي، إلى أنه عند تنفيذ الخطط، سيتم اتخاذ خطوات لضمان أمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240423/بعد-تقارير-نشرها-في-بولندا-كيف-يمكن-لدولة-غير-نووية-أن-تحصل-على-قنابل-ذرية-أمريكية-1088226437.html
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رصد عسكري, العالم
وزير الدفاع الفرنسي: الأسلحة النووية في بولندا يمكن أن تبطل اتفاق الناتو وروسيا
يعتقد وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أن نشر الأسلحة النووية في بولندا يمكن أن يبطل القانون التأسيسي للعلاقات المتبادلة والتعاون والأمن بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
وقال ليكورنو في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية: "نحن القوة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، لكن ما يجعلنا مميزين هو أننا لا ننتمي إلى مجموعة التخطيط النووي التابعة لحلف شمال الأطلسي".
وأضاف: "نحن لسنا منخرطين في هذا لأننا مستقلون تماما في تخطيطنا وفي نظام الردع لدينا. إن نشر القوات في بولندا سيتطلب مناقشة بين الحلفاء، لأنه سيبطل القانون التأسيسي لحلف شمال الأطلسي وروسيا".
ووفقاً لوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الذي تحدثت معه الصحيفة أيضاً، ليست هناك حاجة للتكهن بالمكان الذي ينبغي أن توضع فيه الأسلحة النووية، لأن أوروبا لديها "مظلة نووية" أثبتت فعاليتها "كرادع".
وفي وقت سابق، قال الرئيس البولندي أندريه دودا في مقابلة مع "فاكت"، إن السلطات البولندية مستعدة لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقا على بيان الرئيس البولندي، إلى أنه عند تنفيذ الخطط، سيتم اتخاذ خطوات لضمان أمن روسيا.