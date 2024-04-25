https://sputnikarabic.ae/20240425/وزير-شؤون-القدس-لـسبوتنيك-إغاثة-غزة-وتعزيز-صمود-القدس-أولى-مهام-الحكومة-الفلسطينية-الجديدة--1088276521.html

وزير شؤون القدس لـ"سبوتنيك": إغاثة غزة وتعزيز صمود القدس أولى مهام الحكومة الفلسطينية الجديدة

وزير شؤون القدس لـ"سبوتنيك": إغاثة غزة وتعزيز صمود القدس أولى مهام الحكومة الفلسطينية الجديدة

سبوتنيك عربي

قال أشرف الأعور، وزير شؤون القدس، إن إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تأتي ضمن أولويات الحكومة الجديدة، إضافة إلى تركيز الجهود لعملية إصلاح تشمل كل المجالات. 25.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-25T10:59+0000

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وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أنه في إطار الرسالة التي تحملها وزارة شؤون القدس، هناك توجيهات واضحة بضرورة تعزيز صمود المواطنين في المدينة المقدسة، للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، وحماية الموروث القومي والحضاري والأخلاقي في المدينة.وندد وزير شؤون القدس بما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من هجمة إسرائيلية شرسة، تستهدف قتل وتدمير وقصف كل ما هو حي، مؤكدًا أن ما ترتكبه إسرائيل من فظائع داخل قطاع غزة، لم يشهده أي شعب من شعوب العالم.وإلى نص الحوار...بداية.. حدثنا عن أبرز مهام وأولويات الحكومة الفلسطينية الجديدة؟وماذا عن وضع المواطنين والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس؟برأيك.. ما أبرز القطاعات التي تحتاج لتدخل عاجل من الحكومة على مستوى تقديم الخدمات للمواطنين في القدس؟وإلى أي مدى وصل الوضع في مدينة القدس؟وماذا عن مشروعات التوسع الاستيطاني التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية في المدينة؟تحدثت عن قطاع غزة كأحد أهم أولويات الحكومة الجديدة.. كيف تصف ما يحدث هناك من حرب إسرائيلية؟كيف ترى الصمود الفلسطيني في مدينة القدس رغم الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة؟أجرى المقابلة: وائل مجدي

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