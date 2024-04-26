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https://sputnikarabic.ae/20240426/أردوغان-يعلن-قطع-العلاقات-التجارية-مع-إسرائيل-1088304919.html
أردوغان يعلن قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل
أردوغان يعلن قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده "لا يمكن أن تظل صامتة، بينما يتعرض الفلسطينيون للإبادة الجماعية في قطاع غزة". 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T13:31+0000
2024-04-26T13:31+0000
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جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر رابطة "برلمانيون لأجل القدس"، نقلتها وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، اليوم الجمعة، قال فيها إن "كل من ينتقد إسرائيل يتم اتهامه بمعاداة السامية"، مضيفا: "لكننا لن نرضخ لهذا النوع من التهديد".وتابع: "قطعنا علاقاتنا التجارية مع إسرائيل ومنعنا تصدير 54 منتجا إليها، دعما لإخواننا الفلسطينيين، الذين يقاومون وحيدين منذ 203 أيام".ولفت الرئيس التركي إلى أن "إسرائيل تقضي على هوية القدس القديمة تدريجيا وتصعّد المضايقات ضد حرمة المسجد الأقصى، الذي يمثل القبلة الأولى للمسلمين".واستطرد: "في كل زاوية من القدس الشريف هناك آثار وبصمة لأجدادنا الأبطال الذين خدموا المدينة المقدسة طوال 400 عام ولا يمكن لأحد أن يمحو ذلك"، مشيرا إلى أن "رابطة "برلمانيون لأجل القدس" أصبحت بأنشطتها ومؤتمراتها صوتا ونفسا للقضية الفلسطينية على نطاق عالمي".وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني وإصابة نحو 77 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى كارثة إنسانية جعلت حياة سكان القطاع على حافة المجاعة.
https://sputnikarabic.ae/20240421/تركيا-ترد-على-إسرائيل-بعد-انتقادها-لها-لاستضافة-قائد-حماس-أنتم-من-عليكم-الخجل-1088150667.html
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العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

أردوغان يعلن قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل

13:31 GMT 26.04.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
تابعنا عبر
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده "لا يمكن أن تظل صامتة، بينما يتعرض الفلسطينيون للإبادة الجماعية في قطاع غزة".
جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر رابطة "برلمانيون لأجل القدس"، نقلتها وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، اليوم الجمعة، قال فيها إن "كل من ينتقد إسرائيل يتم اتهامه بمعاداة السامية"، مضيفا: "لكننا لن نرضخ لهذا النوع من التهديد".
مبنى الوزارة الخارجية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
تركيا ترد على إسرائيل بعد انتقادها لها لاستضافة قائد "حماس".. "أنتم من عليكم الخجل"
21 أبريل, 06:51 GMT
وتابع: "قطعنا علاقاتنا التجارية مع إسرائيل ومنعنا تصدير 54 منتجا إليها، دعما لإخواننا الفلسطينيين، الذين يقاومون وحيدين منذ 203 أيام".
وقال أردوغان: "نتنياهو كتب اسمه "جزار غزة" في تاريخ من العار، مثل سابقيه من القتلة".
ولفت الرئيس التركي إلى أن "إسرائيل تقضي على هوية القدس القديمة تدريجيا وتصعّد المضايقات ضد حرمة المسجد الأقصى، الذي يمثل القبلة الأولى للمسلمين".
واستطرد: "في كل زاوية من القدس الشريف هناك آثار وبصمة لأجدادنا الأبطال الذين خدموا المدينة المقدسة طوال 400 عام ولا يمكن لأحد أن يمحو ذلك"، مشيرا إلى أن "رابطة "برلمانيون لأجل القدس" أصبحت بأنشطتها ومؤتمراتها صوتا ونفسا للقضية الفلسطينية على نطاق عالمي".
وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني وإصابة نحو 77 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى كارثة إنسانية جعلت حياة سكان القطاع على حافة المجاعة.
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