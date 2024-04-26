https://sputnikarabic.ae/20240426/إسرائيل-تنتقد-المقترح-المصري-بشأن-الهدنة-في-غزة-1088293505.html
إسرائيل تنتقد المقترح المصري بشأن الهدنة في غزة
إسرائيل تنتقد المقترح المصري بشأن الهدنة في غزة
سبوتنيك عربي
انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المقترح المصري، الذي يهدف إلى التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T06:08+0000
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واعتبر سموتريتش في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، أن المقترح المصري بمثابة "استسلام كامل لإسرائيل".وأضاف: "سيكون هناك خطر وجودي على دولة إسرائيل".وأرفق وزير المالية الإسرائيلي التغريدة بصورة لتقرير منشور على صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس الخميس، كشف عن المقترح الذي طرحته مصر.وتابعت: "سيصل وفد مصري إلى إسرائيل لبحث الاقتراح الذي تطالب فيه حماس بـ 50 أسيرا فلسطينيا مقابل كل جندي محتجز، و30 مقابل كل مدني". وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد جدد، أمس الخميس، رفضه لمسألة تهجير الفلسطينيين، وذلك في ظل التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الشهور الماضية، ومن أبرزها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وشدد السيسي على أن مصر تعمل بشكل مكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك دفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة.
https://sputnikarabic.ae/20240426/وزير-المالية-الإسرائيلي-الحديث-مع-حماس-يكون-من-خلال-القذائف-والقنابل-1088293125.html
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طوفان الأقصى, مصر, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, مصر, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل تنتقد المقترح المصري بشأن الهدنة في غزة
انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المقترح المصري، الذي يهدف إلى التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.
واعتبر سموتريتش
في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، أن المقترح المصري بمثابة "استسلام كامل لإسرائيل".
وقال الوزير "هذا في الواقع عرض لاستسلام كامل من جانب إسرائيل وانتصار كامل لحماس".
وأضاف: "سيكون هناك خطر وجودي على دولة إسرائيل".
وأرفق وزير المالية الإسرائيلي التغريدة بصورة لتقرير منشور على صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس الخميس، كشف عن المقترح الذي طرحته مصر.
وذكرت الصحيفة أن "المقترح يشمل تحرير جميع المحتجزين الإسرائيليين والموافقة على وقف إطلاق النار لمدة عام، وإلغاء اجتياح رفح".
وتابعت: "سيصل وفد مصري إلى إسرائيل لبحث الاقتراح الذي تطالب فيه حماس بـ 50 أسيرا فلسطينيا مقابل كل جندي محتجز، و30 مقابل كل مدني".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،
قد جدد، أمس الخميس، رفضه لمسألة تهجير الفلسطينيين، وذلك في ظل التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الشهور الماضية، ومن أبرزها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وشدد السيسي على أن مصر تعمل بشكل مكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة،
وكذلك دفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة.