https://sputnikarabic.ae/20240426/إسرائيل-تنتقد-المقترح-المصري-بشأن-الهدنة-في-غزة-1088293505.html

إسرائيل تنتقد المقترح المصري بشأن الهدنة في غزة

إسرائيل تنتقد المقترح المصري بشأن الهدنة في غزة

سبوتنيك عربي

انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المقترح المصري، الذي يهدف إلى التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة. 26.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-26T06:08+0000

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واعتبر سموتريتش في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، أن المقترح المصري بمثابة "استسلام كامل لإسرائيل".وأضاف: "سيكون هناك خطر وجودي على دولة إسرائيل".وأرفق وزير المالية الإسرائيلي التغريدة بصورة لتقرير منشور على صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس الخميس، كشف عن المقترح الذي طرحته مصر.وتابعت: "سيصل وفد مصري إلى إسرائيل لبحث الاقتراح الذي تطالب فيه حماس بـ 50 أسيرا فلسطينيا مقابل كل جندي محتجز، و30 مقابل كل مدني". وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد جدد، أمس الخميس، رفضه لمسألة تهجير الفلسطينيين، وذلك في ظل التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الشهور الماضية، ومن أبرزها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وشدد السيسي على أن مصر تعمل بشكل مكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك دفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة.

https://sputnikarabic.ae/20240426/وزير-المالية-الإسرائيلي-الحديث-مع-حماس-يكون-من-خلال-القذائف-والقنابل-1088293125.html

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