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السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240426/إعلام-بعد-ضغوط-جمة-إسبانيا-توافق-على-توريد-باتريوت-إلى-أوكرانيا-1088293846.html
إعلام: بعد ضغوط جمة.. إسبانيا توافق على توريد باتريوت إلى أوكرانيا
إعلام: بعد ضغوط جمة.. إسبانيا توافق على توريد باتريوت إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الجمعة، بأن مدريد وافقت على تزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت، وذلك تحت ضغط من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T06:18+0000
2024-04-26T06:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "إل بايس" نقلا عن مصادر حكومية أن حلفاء إسبانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يمارسون ضغوطا مكثفة على اليونان وإسبانيا لتزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي باتريوت و"إس 300" لأن احتياجاتهم الخاصة ليست كبيرة مثل احتياجات أوكرانيا".وبحسب المنشور، فقد مورست ضغوط أيضًا على هذه الدول في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022. وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع إمكانية حل النزاع، وأن مشاركة دول الناتو بشكل مباشر في الصراع "لعب بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، مضيفًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، بل أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. كما أعلن الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة 8 سنوات"، مشيرًا إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، ونشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".ووفقًا للرئيس الروسي، تحاول روسيا منذ 30 عامًا التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردًا على ذلك إما بالخداع والأكاذيب الساخرة، أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أن الحلف رغم احتجاجات موسكو، يتابع توسعه بشكل مطرد ويقترب من حدود روسيا الاتحادية.
https://sputnikarabic.ae/20240425/أمريكا-تستعد-للإعلان-عن-عقود-أسلحة-بقيمة-6-مليارات-دولار-لأوكرانيا-1088291266.html
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العالم
العالم

إعلام: بعد ضغوط جمة.. إسبانيا توافق على توريد باتريوت إلى أوكرانيا

06:18 GMT 26.04.2024
© AP Photo / Shizuo Kambayashiمنظومة "باتريوت" المضادة للطائرات والصواريخ
منظومة باتريوت المضادة للطائرات والصواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الجمعة، بأن مدريد وافقت على تزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت، وذلك تحت ضغط من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة "إل بايس" نقلا عن مصادر حكومية أن حلفاء إسبانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يمارسون ضغوطا مكثفة على اليونان وإسبانيا لتزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي باتريوت و"إس 300" لأن احتياجاتهم الخاصة ليست كبيرة مثل احتياجات أوكرانيا".
وبحسب المنشور، فقد مورست ضغوط أيضًا على هذه الدول في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة.
راجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أمريكا تستعد للإعلان عن عقود أسلحة بقيمة 6 مليارات دولار لأوكرانيا
أمس, 22:14 GMT
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.
وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع إمكانية حل النزاع، وأن مشاركة دول الناتو بشكل مباشر في الصراع "لعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، مضيفًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، بل أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
كما أعلن الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة 8 سنوات"، مشيرًا إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، ونشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".
ووفقًا للرئيس الروسي، تحاول روسيا منذ 30 عامًا التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردًا على ذلك إما بالخداع والأكاذيب الساخرة، أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أن الحلف رغم احتجاجات موسكو، يتابع توسعه بشكل مطرد ويقترب من حدود روسيا الاتحادية.
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