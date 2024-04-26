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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240426/القوات-الروسية-تدمر-قطارا-أوكرانيا-محملا-بالمعدات-العسكرية-الغربية-1088304066.html
القوات الروسية تدمر قطارا أوكرانيا محملا بالمعدات العسكرية الغربية
القوات الروسية تدمر قطارا أوكرانيا محملا بالمعدات العسكرية الغربية
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي دمر قطارا يحمل معدات عسكرية غربية في جمهورية دونيتسك الشعبية. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T12:50+0000
2024-04-26T13:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "قصف الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية قطارًا يحمل أسلحة ومعدات عسكرية غربية في منطقة أوداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات مستهدفة على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على البنية التحتية: منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والجيش والإدارة والاتصالات في أوكرانيا، ردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية. وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف مرارا وتكرارا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.نائب وزير الدفاع الأمريكي يعترف بفشل الأسلحة التي وردتها بلاده إلى أوكرانياوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240426/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-مواقعها-على-4-محاور-وتوقع-خسائر-كبيرة-بالجيش-الأوكراني-1088302006.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر قطارا أوكرانيا محملا بالمعدات العسكرية الغربية

12:50 GMT 26.04.2024 (تم التحديث: 13:23 GMT 26.04.2024)
© Photo / Russian Ministry of Defenseضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة
ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي دمر قطارا يحمل معدات عسكرية غربية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة: "قصف الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية قطارًا يحمل أسلحة ومعدات عسكرية غربية في منطقة أوداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

كما أصابت المقاتلات أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 67 الأوكراني في محطة تحميل السكك الحديدية في منطقة بالاكليا في مقاطعة خاركوف.

راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تتقدم وتحسن مواقعها على 4 محاور وتوقع خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني
11:44 GMT

بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ ضربات ضد القوى البشرية ومعدات القوات الأوكرانية في 112 منطقة. بالإضافة إلى ذلك، دمرت وحدات من المجموعة "الجنوب" مركز التحكم بالطائرات المسيرة في جمهورية دونيتسك.

وتنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات مستهدفة على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على البنية التحتية: منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والجيش والإدارة والاتصالات في أوكرانيا، ردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية. وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف مرارا وتكرارا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
نائب وزير الدفاع الأمريكي يعترف بفشل الأسلحة التي وردتها بلاده إلى أوكرانيا
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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