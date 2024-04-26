https://sputnikarabic.ae/20240426/بايدن-يستقبل-طفلة-إسرائيلية-كانت-محتجزة-لدى-حماس-صورة-1088302178.html

بايدن يستقبل طفلة إسرائيلية كانت محتجزة لدى "حماس"... صورة

بايدن يستقبل طفلة إسرائيلية كانت محتجزة لدى "حماس"... صورة

سبوتنيك عربي

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، طفلة إسرائيلية تبلغ من العمر 4 أعوام، كانت محتجزة لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، خلال أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 26.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-26T11:53+0000

2024-04-26T11:53+0000

2024-04-26T11:53+0000

طوفان الأقصى

حركة حماس

إسرائيل

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

قطاع غزة

العالم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084294073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_230461f445cfba4d2fece389a97ff6d4.jpg

ونشر بايدن عبر حسابه على منصة "إكس" صورة تجمعه بالطفلة التي تدعى أبيغيل عيدان، أمس الخميس.وعلق الرئيس الأمريكي على الصورة، قائلا "في العام الماضي، نجحنا في تأمين إطلاق سراح أبيغيل، وهي طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات كانت تحتجزها حماس. إنها رائعة وتتعافى من صدمة لا توصف".وأضاف: "كان الوقت الذي قضيناه معًا، أمس، بمثابة تذكير بالعمل الذي أمامنا لتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين".وحسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، تحمل الطفلة الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، وكانت قد خُطفت واحتُجزت عقب مقتل والديها في الهجوم الذي شنته حركة حماس في أكتوبر الماضي.وتم الإفراج عن الطفلة بعد نحو 7 أسابيع من خطفها، لتكون أول محتجزة أمريكية تطلق سراحها حماس كجزء من صفقة مع إسرائيل لتبادل الرهائن مع سجناء فلسطينيين، في بداية الحرب.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 7 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة. في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساع إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20240426/رئيس-المخابرات-المصرية-يزور-إسرائيل-لبحث-الهدنة-في-غزة-وتبادل-الأسرى-1088294834.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, حركة حماس, إسرائيل, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار