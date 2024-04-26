https://sputnikarabic.ae/20240426/روسيا-تكشف-عن-سبب-التصعيد-الخطير-للتهديد-النووي-في-العالم-1088303868.html

روسيا تكشف عن سبب التصعيد الخطير للتهديد النووي في العالم

روسيا تكشف عن سبب التصعيد الخطير للتهديد النووي في العالم

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن مستوى الخطر النووي في العالم ارتفع بشكل ملحوظ بسبب السياسات التدميرية للغرب، الذي... 26.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-26T12:53+0000

2024-04-26T12:53+0000

2024-04-26T12:53+0000

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/0d/1045988808_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_d71fe0bcd6d41e8ed60d3f6992e3f2f5.jpg

ولفتت زاخاروفا إلى أن التصريحات المشتركة التي أدلت بها القوى النووية على مر السنين بشأن عدم استهداف بعضها بعضا ودول ثالثة بالأسلحة النووية كانت عنصرًا من عناصر العمل الشامل للحد من الخطر النووي، وهو ما حظي بتقدير المجتمع الدولي، بما في ذلك في مقار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كمساهمة مفيدة في تعزيز الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي.وأشارت زاخاروفا إلى أن موثوقية وفعالية الردع النووي الروسي مضمونة عند المستوى الضروري والكافي.وقالت: "موثوقية وفعالية الردع النووي الروسي مضمونة على المستوى الضروري والكافي ولا ينبغي أن تثير أدنى شك لدى أي شخص".الرئيس البولندي يؤكد استعداده لمناقشة نشر أسلحة نووية في البلاد مع رئيس الوزاءوفي وقت سابق، أفاد رئيس بولندا، أندريه دودا، بأن السلطات البولندية مستعدة لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.وقال الرئيس البولدني خلال مقابلة: "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار المشاركة النووية أيضًا على أراضينا لتعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، فنحن مستعدون لذلك".وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقا على بيان الرئيس البولندي، إلى أنه عند تنفيذ الخطط، سيتم اتخاذ خطوات لضمان أمن روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20240425/وزير-الدفاع-الفرنسي-الأسلحة-النووية-في-بولندا-يمكن-أن-تبطل-اتفاق-الناتو-وروسيا-1088273851.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا