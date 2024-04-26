https://sputnikarabic.ae/20240426/روسيا-تكشف-عن-سبب-التصعيد-الخطير-للتهديد-النووي-في-العالم-1088303868.html
روسيا تكشف عن سبب التصعيد الخطير للتهديد النووي في العالم
روسيا تكشف عن سبب التصعيد الخطير للتهديد النووي في العالم
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن مستوى الخطر النووي في العالم ارتفع بشكل ملحوظ بسبب السياسات التدميرية للغرب، الذي... 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T12:53+0000
2024-04-26T12:53+0000
2024-04-26T12:53+0000
روسيا
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ولفتت زاخاروفا إلى أن التصريحات المشتركة التي أدلت بها القوى النووية على مر السنين بشأن عدم استهداف بعضها بعضا ودول ثالثة بالأسلحة النووية كانت عنصرًا من عناصر العمل الشامل للحد من الخطر النووي، وهو ما حظي بتقدير المجتمع الدولي، بما في ذلك في مقار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كمساهمة مفيدة في تعزيز الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي.وأشارت زاخاروفا إلى أن موثوقية وفعالية الردع النووي الروسي مضمونة عند المستوى الضروري والكافي.وقالت: "موثوقية وفعالية الردع النووي الروسي مضمونة على المستوى الضروري والكافي ولا ينبغي أن تثير أدنى شك لدى أي شخص".الرئيس البولندي يؤكد استعداده لمناقشة نشر أسلحة نووية في البلاد مع رئيس الوزاءوفي وقت سابق، أفاد رئيس بولندا، أندريه دودا، بأن السلطات البولندية مستعدة لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.وقال الرئيس البولدني خلال مقابلة: "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار المشاركة النووية أيضًا على أراضينا لتعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، فنحن مستعدون لذلك".وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقا على بيان الرئيس البولندي، إلى أنه عند تنفيذ الخطط، سيتم اتخاذ خطوات لضمان أمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240425/وزير-الدفاع-الفرنسي-الأسلحة-النووية-في-بولندا-يمكن-أن-تبطل-اتفاق-الناتو-وروسيا-1088273851.html
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روسيا
روسيا تكشف عن سبب التصعيد الخطير للتهديد النووي في العالم
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن مستوى الخطر النووي في العالم ارتفع بشكل ملحوظ بسبب السياسات التدميرية للغرب، الذي تهدد أفعاله بصدام عسكري مباشر بين القوى النووية.
ولفتت زاخاروفا إلى أن التصريحات المشتركة التي أدلت بها القوى النووية على مر السنين بشأن عدم استهداف بعضها بعضا ودول ثالثة بالأسلحة النووية كانت عنصرًا من عناصر العمل الشامل للحد من الخطر النووي، وهو ما حظي بتقدير المجتمع الدولي، بما في ذلك في مقار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كمساهمة مفيدة في تعزيز الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي.
للأسف، في الوقت الحالي، نتيجة للسياسة التدميرية للغرب، التي تنطوي أفعاله على صراع عسكري مباشر بين القوى النووية، ارتفع مستوى الخطر النووي بشكل ملحوظ.
ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
وأشارت زاخاروفا إلى أن موثوقية وفعالية الردع النووي الروسي مضمونة عند المستوى الضروري والكافي.
وقالت: "موثوقية وفعالية الردع النووي الروسي مضمونة على المستوى الضروري والكافي ولا ينبغي أن تثير أدنى شك لدى أي شخص".
وفي وقت سابق، أفاد رئيس بولندا، أندريه دودا، بأن السلطات البولندية مستعدة لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.
وقال الرئيس البولدني خلال مقابلة: "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار المشاركة النووية
أيضًا على أراضينا لتعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، فنحن مستعدون لذلك".
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقا على بيان الرئيس البولندي، إلى أنه عند تنفيذ الخطط، سيتم اتخاذ خطوات لضمان أمن روسيا.