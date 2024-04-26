https://sputnikarabic.ae/20240426/لافروف-يبحث-مع-نظيره-البحريني-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-والتصعيد-في-البحر-الأحمر-1088299748.html
لافروف يبحث مع نظيره البحريني الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتصعيد في البحر الأحمر
لافروف يبحث مع نظيره البحريني الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتصعيد في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتصعيد في منطقة... 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T10:24+0000
2024-04-26T10:24+0000
2024-04-26T10:24+0000
روسيا
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وأفادت وزارة الخارجية الروسية حول اللقاء بين الجانبين: "أثناء تبادل وجهات النظر، تم إجراء مباحثات شاملة حول المواضيع الرئيسية المدرجة في جدول أعمال الشرق الأوسط، مع التركيز على مسألة تصعيد التوتر المستمر في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فضلا عن تفاقم الوضع في البحر الأحمر والمياه المجاورة".وأشار لافروف والزياني إلى أهمية الجهود المبذولة للحد من التصعيد في المنطقة وبناء نظام للأمن الجماعي.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
https://sputnikarabic.ae/20240425/الحوثي-السفن-الأمريكية-العابرة-للبحر-الأحمر-تراجعت-بنسبة-80-وسنوسع-العمليات-إلى-المحيط-الهندي-1088286059.html
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روسيا
لافروف يبحث مع نظيره البحريني الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتصعيد في البحر الأحمر
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتصعيد في منطقة البحر الأحمر.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية حول اللقاء بين الجانبين: "أثناء تبادل وجهات النظر، تم إجراء مباحثات شاملة حول المواضيع الرئيسية المدرجة في جدول أعمال الشرق الأوسط، مع التركيز على مسألة تصعيد التوتر المستمر في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فضلا عن تفاقم الوضع في البحر الأحمر والمياه المجاورة".
وأشار لافروف والزياني إلى أهمية الجهود المبذولة للحد من التصعيد في المنطقة وبناء نظام للأمن الجماعي.
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله
" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.