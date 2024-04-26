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مقتل إسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع أطلقه "حزب الله" اللبناني
مقتل إسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع أطلقه "حزب الله" اللبناني
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مقتل مواطن بصاروخ مضاد للدروع أطلقه "حزب الله" اللبناني على الشمال الإسرائيلي. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T08:18+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه خلال تبادل إطلاق النار بين قوات "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا وكفرشوبا والشمال الإسرائيلي، قتل مواطن إسرائيلي جراء هذه النيران.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. وقال حزب الله في بيان له، إنه "نفذ أمس الخميس في جنوب لبنان، عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية". وبحسب البيان، استهدف حزب الله "انتشارا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابه إصابة ‏مباشرة، وقصف ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية".وقال البيان إن عناصر "حزب الله" نفّذوا "هجومًا جويًا بمسيرة انقضاضية مقر عين مرغليوت الإسرائيلي للمدفعية وأصابت ‏هدفها، وبعد رصدٍ دقيقٍ ‌‏ومتابعة لتحركات قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود وأثناء دخول قوة منها إلى أول موقع ‏المالكية، تمّ استهدافها من قبل المقاومة ‌‏الإسلامية بنيران المدفعية وقد أُصيبت بشكلٍ مباشر".من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي بيان له، اليوم الجمعة، إن "الطائرات المقاتلة قصفت بنية تحتية إرهابية لتنظيم حزب الله الإرهابي في منطقة كفرشوبا، إلى جانب بنية تحتية إرهابية وبنية عسكرية للتنظيم في منطقة مركبا بجنوب لبنان".وأضاف: "تم الكشف عن قاذفتين مضادتين للدبابات عبرتا من لبنان باتجاه منطقة هار دوف (جبل دوف)، وهاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بنيران المدفعية والدبابات، كما حددت القوات وهاجمت قاذفة في منطقة شبعا بدبابة".وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ200، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
https://sputnikarabic.ae/20240416/حزب-الله-يستهدف-6-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1088003065.html
https://sputnikarabic.ae/20240425/إعلام-دوي-صافرات-الإنذار-في-مستوطنات-الشمال-الإسرائيلي-تخوفا-من-تسلل-طائرة-مسيرة-من-لبنان-1088281434.html
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العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

مقتل إسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع أطلقه "حزب الله" اللبناني

08:18 GMT 26.04.2024
© AP Photo / Fadi Amunدخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023.
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Fadi Amun
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أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مقتل مواطن بصاروخ مضاد للدروع أطلقه "حزب الله" اللبناني على الشمال الإسرائيلي.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه خلال تبادل إطلاق النار بين قوات "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا وكفرشوبا والشمال الإسرائيلي، قتل مواطن إسرائيلي جراء هذه النيران.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
علم حزب الله، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 27 أغسطس 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
حزب الله يستهدف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
16 أبريل, 02:22 GMT
وقال حزب الله في بيان له، إنه "نفذ أمس الخميس في جنوب لبنان، عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية". وبحسب البيان، استهدف حزب الله "انتشارا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابه إصابة ‏مباشرة، وقصف ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية".
وقال البيان إن عناصر "حزب الله" نفّذوا "هجومًا جويًا بمسيرة انقضاضية مقر عين مرغليوت الإسرائيلي للمدفعية وأصابت ‏هدفها، وبعد رصدٍ دقيقٍ ‌‏ومتابعة لتحركات قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود وأثناء دخول قوة منها إلى أول موقع ‏المالكية، تمّ استهدافها من قبل المقاومة ‌‏الإسلامية بنيران المدفعية وقد أُصيبت بشكلٍ مباشر".
من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي بيان له، اليوم الجمعة، إن "الطائرات المقاتلة قصفت بنية تحتية إرهابية لتنظيم حزب الله الإرهابي في منطقة كفرشوبا، إلى جانب بنية تحتية إرهابية وبنية عسكرية للتنظيم في منطقة مركبا بجنوب لبنان".
طائرة الاستطلاع دون طيار أورلان 10 تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
إعلام: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الشمال الإسرائيلي تخوفا من تسلل طائرة مسيرة من لبنان
أمس, 13:22 GMT
وأضاف: "تم الكشف عن قاذفتين مضادتين للدبابات عبرتا من لبنان باتجاه منطقة هار دوف (جبل دوف)، وهاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بنيران المدفعية والدبابات، كما حددت القوات وهاجمت قاذفة في منطقة شبعا بدبابة".
وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ200، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
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