https://sputnikarabic.ae/20240426/نائب-وزير-الدفاع-الأمريكي-يعترف-بفشل-الأسلحة-التي-وردتها-بلاده-إلى-أوكرانيا-1088299636.html

نائب وزير الدفاع الأمريكي يعترف بفشل الأسلحة التي وردتها بلاده إلى أوكرانيا

نائب وزير الدفاع الأمريكي يعترف بفشل الأسلحة التي وردتها بلاده إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

انتقد نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الاستحواذ والإمداد، بيل لابلانت، قنابل GLSDB الأمريكية الموردة إلى أوكرانيا بسبب فعاليتها المنخفضة، حسبما ذكرت صحيفة The... 26.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-26T10:23+0000

2024-04-26T10:23+0000

2024-04-26T10:23+0000

رصد عسكري

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وقال الوزير: "إحدى الشركات، لن أقول من هي، جاءت بفكرة رائعة جدًا وهي أخذ سلاح جو-أرض وصنع نسخة أرضية منه، وسيكون سلاحًا ناريًا بعيد المدى". ولم يشر نائب الوزير إلى اسم السلاح الذي كان يتحدث عنه، لكن النظام الوحيد الذي تم توفيره لأوكرانيا والذي يطابق الوصف المقدم هو قنبلة GLSDB ذات العيار الصغير التي يتم إطلاقها من الأرض. وهي قنبلة جوية أمريكية من نوع GBU-39 عالية الدقة، مزودة بمحرك صاروخي ومصممة للإطلاق من راجمات "هيمارس" و"إم270" و"إم142".وكان من المتوقع أن يصل مدى استخدام GLSDB إلى حوالي 150 كيلومترًا. ومع ذلك، في الممارسة العملية اتضح أن فعالية السلاح الجديد يترك الكثير مما هو مرغوب فيه. وأضاف لابلانت: "لم ينجحوا لعدة أسباب، بما في ذلك بسبب الحرب الإلكترونية، ... والتكتيكات، والتدريب والخدمات اللوجستية. وما يحدث هو أنه عندما ترسل شيئًا ما ... ولا يعمل، فإنهم يحاولون استخدامه ثلاث مرات، وبعد ذلك يتخلون عنه". يذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت GLSDB لأول مرة في فبراير/شباط 2024. ثم تم العثور على الأجزاء المميزة للقنبلة وجناح الذخيرة القابل للطي في منطقة كريمينايا.

https://sputnikarabic.ae/20240425/صحيفة-أمريكية-تكشف-عدد-صواريخ-أتاكمز-التي-سلمتها-واشنطن-سرا-لكييف-1088279601.html

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