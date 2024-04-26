https://sputnikarabic.ae/20240426/نقل-مدافع-صدام-حسين-إلى-أوكرانيا-عن-طريق-بريطانيا--1088302879.html
نقل مدافع "صدام حسين" إلى أوكرانيا عن طريق بريطانيا
نقل مدافع "صدام حسين" إلى أوكرانيا عن طريق بريطانيا
سبوتنيك عربي
ويستمر جمع الأسلحة التي كانت في السابق مملوكة لأصحابها من القطاع الخاص لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T12:11+0000
2024-04-26T12:11+0000
2024-04-26T12:11+0000
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101364/29/1013642992_71:0:3712:2048_1920x0_80_0_0_71c231a5d3a8b6e93bbc96fc14e2f250.jpg
وهكذا، في الآونة الأخيرة، شوهدت ثمانية مدافع ذاتية الحركة عيار 122 ملم "غفوزديكا" ومدفعية واحدة عيار 152 ملم 2S3 "أكاتسيا" منقولة على شباك الجر، في ألمانيا.وبحسب قناة "تانكودروم" على "تلغرام"، فإن هذه المركبات القتالية ذات اللون الصحراوي المموهة كانت في خدمة الجيش العراقي في عهد صدام حسين، مما يعني أنها تمكنت من القتال أثناء الصراع مع إيران المجاورة. ثم استولت قوات التحالف عليها وانتهى بها الأمر في شركة بريطانية، مما أتاح للجميع فرصة ركوب المركبات المدرعة، وكذلك استخدامها خلال الحفلات ذات الطابع العسكري. ومن المثير للاهتمام أن المدافع ذاتية الحركة لم تخضع للتجريد من السلاح وهي مناسبة للاستخدام كمركبات قتالية، على الرغم من أنه لا يزال يتعين إجراء الإصلاحات، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه". في الآونة الأخيرة، تفقد تشكيلات نظام كييف كل يوم المدافع ذاتية الحركة الحديثة والمدافع السوفيتية القديمة التي تم إنتاجها في السبعينيات والثمانينيات، بما في ذلك "غفوزديكا" و"أكاتسيا".
https://sputnikarabic.ae/20240426/محلل-يكشف-سبب-رفض-واشنطن-توريد-أبرامز-إلى-أوكرانيا-1088298279.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101364/29/1013642992_526:0:3257:2048_1920x0_80_0_0_c01bf1f189a83a94a14b228496eaff53.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
نقل مدافع "صدام حسين" إلى أوكرانيا عن طريق بريطانيا
ويستمر جمع الأسلحة التي كانت في السابق مملوكة لأصحابها من القطاع الخاص لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.
وهكذا، في الآونة الأخيرة، شوهدت ثمانية مدافع ذاتية الحركة عيار 122 ملم "غفوزديكا" ومدفعية واحدة عيار 152 ملم 2S3 "أكاتسيا" منقولة على شباك الجر، في ألمانيا.
وبحسب قناة "تانكودروم" على "تلغرام"، فإن هذه المركبات القتالية ذات اللون الصحراوي المموهة كانت في خدمة الجيش العراقي في عهد صدام حسين، مما يعني أنها تمكنت من القتال أثناء الصراع مع إيران المجاورة.
ثم استولت قوات التحالف عليها وانتهى بها الأمر في شركة بريطانية، مما أتاح للجميع فرصة ركوب المركبات المدرعة، وكذلك استخدامها خلال الحفلات ذات الطابع العسكري.
ومن المثير للاهتمام أن المدافع ذاتية الحركة لم تخضع للتجريد من السلاح وهي مناسبة للاستخدام كمركبات قتالية، على الرغم من أنه لا يزال يتعين إجراء الإصلاحات، وفقا لصحيفة
"روسكويه أوروجيه".
في الآونة الأخيرة، تفقد تشكيلات نظام كييف كل يوم المدافع ذاتية الحركة الحديثة والمدافع السوفيتية القديمة التي تم إنتاجها في السبعينيات والثمانينيات، بما في ذلك "غفوزديكا" و"أكاتسيا".