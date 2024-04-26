https://sputnikarabic.ae/20240426/وزير-الخارجية-الصيني-يلتقي-بلينكن-في-العاصمة-بكين-1088291955.html

وزير الخارجية الصيني يلتقي بلينكن في العاصمة بكين

وزير الخارجية الصيني يلتقي بلينكن في العاصمة بكين

سبوتنيك عربي

أعلن التلفزيون الصيني أن وزير الخارجية وانغ يي التقى اليوم الجمعة، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة بكين. 26.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-26T01:42+0000

2024-04-26T01:42+0000

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بكين - سبوتنيك. وقال تلفزيون الصين الرسمي: "التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بكين اليوم الجمعة".ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى بكين، الخميس، لإجراء مفاوضات مع نظيره الصيني وانغ يي. ولم يعلن رسميًا بعد ما إذا كان الرئيس الصيني شي جين بينغ سيستقبل بلينكن أم لا.وتشهد العلاقات بين أمريكا والصين توترا، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.ووجهت الصين في وقت سابق، تحذيرا إلى واشنطن، دعتها خلاله إلى توخي الحذر أثناء الإدلاء بتصريحات تتعلق بتايوان، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده مستعدة للتدخل عسكريا في تايون، في حال تعرضها "للغزو من جانب الصين".

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