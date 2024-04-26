https://sputnikarabic.ae/20240426/وزير-الخارجية-الصيني-يلتقي-بلينكن-في-العاصمة-بكين-1088291955.html
وزير الخارجية الصيني يلتقي بلينكن في العاصمة بكين
وزير الخارجية الصيني يلتقي بلينكن في العاصمة بكين
سبوتنيك عربي
أعلن التلفزيون الصيني أن وزير الخارجية وانغ يي التقى اليوم الجمعة، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة بكين. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T01:42+0000
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بكين - سبوتنيك. وقال تلفزيون الصين الرسمي: "التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بكين اليوم الجمعة".ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى بكين، الخميس، لإجراء مفاوضات مع نظيره الصيني وانغ يي. ولم يعلن رسميًا بعد ما إذا كان الرئيس الصيني شي جين بينغ سيستقبل بلينكن أم لا.وتشهد العلاقات بين أمريكا والصين توترا، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.ووجهت الصين في وقت سابق، تحذيرا إلى واشنطن، دعتها خلاله إلى توخي الحذر أثناء الإدلاء بتصريحات تتعلق بتايوان، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده مستعدة للتدخل عسكريا في تايون، في حال تعرضها "للغزو من جانب الصين".
https://sputnikarabic.ae/20231115/بايدن-التنافس-بين-الولايات-المتحدة-الأمريكية-والصين-يجب-ألا-يؤدي-إلى-صراع-1083182985.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
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وزير الخارجية الصيني يلتقي بلينكن في العاصمة بكين
أعلن التلفزيون الصيني أن وزير الخارجية وانغ يي التقى اليوم الجمعة، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة بكين.
بكين - سبوتنيك
. وقال تلفزيون الصين الرسمي: "التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بكين اليوم الجمعة".
15 نوفمبر 2023, 19:58 GMT
ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى بكين، الخميس، لإجراء مفاوضات مع نظيره الصيني وانغ يي. ولم يعلن رسميًا بعد ما إذا كان الرئيس الصيني شي جين بينغ سيستقبل بلينكن أم لا.
وتشهد العلاقات بين أمريكا والصين توترا، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
ووجهت الصين في وقت سابق، تحذيرا إلى واشنطن، دعتها خلاله إلى توخي الحذر أثناء الإدلاء بتصريحات تتعلق بتايوان، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن
، أن بلاده مستعدة للتدخل عسكريا في تايون، في حال تعرضها "للغزو من جانب الصين".