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وزير الخارجية الصيني يلتقي بلينكن في العاصمة بكين
وزير الخارجية الصيني يلتقي بلينكن في العاصمة بكين
سبوتنيك عربي
أعلن التلفزيون الصيني أن وزير الخارجية وانغ يي التقى اليوم الجمعة، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة بكين. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T01:42+0000
2024-04-26T01:42+0000
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بكين - سبوتنيك. وقال تلفزيون الصين الرسمي: "التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بكين اليوم الجمعة".ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى بكين، الخميس، لإجراء مفاوضات مع نظيره الصيني وانغ يي. ولم يعلن رسميًا بعد ما إذا كان الرئيس الصيني شي جين بينغ سيستقبل بلينكن أم لا.وتشهد العلاقات بين أمريكا والصين توترا، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.ووجهت الصين في وقت سابق، تحذيرا إلى واشنطن، دعتها خلاله إلى توخي الحذر أثناء الإدلاء بتصريحات تتعلق بتايوان، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده مستعدة للتدخل عسكريا في تايون، في حال تعرضها "للغزو من جانب الصين".
https://sputnikarabic.ae/20231115/بايدن-التنافس-بين-الولايات-المتحدة-الأمريكية-والصين-يجب-ألا-يؤدي-إلى-صراع-1083182985.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

وزير الخارجية الصيني يلتقي بلينكن في العاصمة بكين

01:42 GMT 26.04.2024
© AFP 2023 / ANDY WONGوزير الخارجية الصيني، وانغ يي، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
© AFP 2023 / ANDY WONG
تابعنا عبر
أعلن التلفزيون الصيني أن وزير الخارجية وانغ يي التقى اليوم الجمعة، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة بكين.
بكين - سبوتنيك. وقال تلفزيون الصين الرسمي: "التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بكين اليوم الجمعة".
الرئيس الأمريكي جو بايدن يصافح الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
بايدن: التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يجب ألا يؤدي إلى صراع
15 نوفمبر 2023, 19:58 GMT
ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى بكين، الخميس، لإجراء مفاوضات مع نظيره الصيني وانغ يي. ولم يعلن رسميًا بعد ما إذا كان الرئيس الصيني شي جين بينغ سيستقبل بلينكن أم لا.
وتشهد العلاقات بين أمريكا والصين توترا، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
ووجهت الصين في وقت سابق، تحذيرا إلى واشنطن، دعتها خلاله إلى توخي الحذر أثناء الإدلاء بتصريحات تتعلق بتايوان، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده مستعدة للتدخل عسكريا في تايون، في حال تعرضها "للغزو من جانب الصين".
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