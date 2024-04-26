https://sputnikarabic.ae/20240426/وزير-الدفاع-الإيراني-العلاقات-بين-موسكو-وطهران-تصل-إلى-مستوى-جديد-1088303384.html

وزير الدفاع الإيراني: العلاقات بين موسكو وطهران تصل إلى مستوى جديد

وزير الدفاع الإيراني: العلاقات بين موسكو وطهران تصل إلى مستوى جديد

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع الإيراني، محمد أشتياني، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين موسكو وطهران انتقلت إلى مستوى جديد. 26.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-26T12:22+0000

2024-04-26T12:22+0000

2024-04-26T12:22+0000

العالم

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وقال اأشتياني بعد مفاوضات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في أستانا، إن "علاقاتنا مع روسيا تتعمق وتتوسع وتصل إلى مستوى جديد"، معربًا عن امتنانه لوزير الدفاع الروسي لدعم إيران خلال الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.وشكر أشتياني نظيره الروسي على الموقف الذي أعرب عنه في الاجتماع العام لوزراء دفاع الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون، الذي عقد في وقت سابق من يوم الجمعة في أستانا.وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، مؤكدةً أن الهجمات على المنشآت الدبلوماسية والقنصلية غير مقبولة.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، أن الأعمال العدوانية الإسرائيلية غير مقبولة ويجب أن تتوقف.وتدعو موسكو القيادة الإسرائيلية إلى التخلي عن الأعمال العسكرية الاستفزازية في سوريا ودول أخرى، وفقا للبيان.وأردف البيان، بالقول: "نعتبر أنه من الضروري لجميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي أن يحددوا بوضوح موقفهم والتقييم القانوني المناسب لهذه التصرفات. إننا نحث القيادة الإسرائيلية بقوة على التخلي عن ممارسة الأعمال العسكرية الاستفزازية في سوريا وغيرها من البلدان المجاورة، الأمر الذي ينطوي على عواقب خطيرة للغاية في جميع أنحاء المنطقة بأكملها".

https://sputnikarabic.ae/20240401/الخارجية-الروسية-تدين-بشدة-الهجوم-الإسرائيلي-على-القنصلية-الإيرانية-في-دمشق-1087598692.html

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