https://sputnikarabic.ae/20240427/اجتماع-عربي-سداسي-في-الرياض-بشأن-غزة-يؤكد-ضرورة-وقف-إطلاق-النار-بالقطاع-1088344894.html

اجتماع عربي سداسي في الرياض بشأن غزة يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار بالقطاع

اجتماع عربي سداسي في الرياض بشأن غزة يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار بالقطاع

سبوتنيك عربي

أكد الاجتماع التشاوري المنعقد في الرياض بشأن غزة، بمشاركة وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمستشار... 27.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-27T20:56+0000

2024-04-27T20:56+0000

2024-04-27T20:56+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المجتمعون في بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، إن "يجب تحقيق وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".وحذر المجتمعون من "استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي تقوض حل الدولتين، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين واعتداءات المستوطنين ومحاصرة حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين".وتتواصل لليوم الـ 204 على التوالي، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.كانت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

https://sputnikarabic.ae/20240427/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-حزب-الله-يستهدف-موقعين-للجيش-الإسرائيلي-جنوب-لبنان-1088319520.html

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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, الرياض, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي